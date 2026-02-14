Motorola Edge 60 Pro: அமேசான் சேலில் 25% தள்ளுபடி, முந்துங்கள்!!

Motorola Edge 60 Pro: மோட்டோரோலா போன் பிரியர்களுக்கு நல்ல செய்தி. மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போனை தற்போது தள்ளுபடி விலையில் வாங்க ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த போன் ஏப்ரல் 2025 இல் நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதில் கேமரா மற்றும் பேட்டரிக்கு அற்புதமான அம்சங்கள் உள்ளன. இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் இதை வாங்க உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
Amazon Sale
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோவில் அமேசான் குறிப்பிடத்தக்க தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. மேலும், வங்கி தள்ளுபடிகளும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இது இந்த போனின் விலையை மேலும் குறைக்கிறது. மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Motorola Edge 60 Pro: விலையில் தள்ளுபடி
இப்போது, மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது. அமேசானில் 25% தள்ளுபடி இருப்பதால், இந்த போனின் விலை அதன் MRP-ஐ விட ₹9,000 குறைவாக கிடைக்கும். 8GB RAM, 256GB சேமிப்பு மாடல் ஆன்லைன் ஸ்டோரில் ₹27,890க்கு கிடைக்கிறது. இருப்பினும், சலுகைகள் அதோடு நின்றுவிடவில்லை. இந்த ஸ்மார்ட்போனை வாங்க வங்கி சலுகைகளும் கிடைக்கின்றன.
குறிப்பிட்ட வங்கிகளில் இருந்து டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோவை வாங்கினால் கூடுதலாக ₹1,500 சேமிக்கலாம். இதன் பயனுள்ள விலை இப்போது ₹26,390 ஆக உள்ளது. இதன் பொருள் நீங்கள் ₹10,609 வரை தொலைபேசி தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இந்த ஸ்மார்ட்போன் மற்ற அற்புதமான அம்சங்களுடன் மிகப்பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. அதன் முக்கிய அம்சங்களை பற்றி இங்கே காணலாம்.
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோ அம்சங்கள்
6.67-இன்ச் FullHD+ திரை என்பது மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோவின் ஒரு அம்சமாகும். 120 ஹெர்ட்ஸ் புதுப்பிப்பு வீதத்துடன், இது ஒரு திரவ காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது. அதன் பிரகாசமான நிலையில், இது 4500 நிட்ஸ் ஆகும். ஆக்டா-கோர் மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 8350 எக்ஸ்ட்ரீம் 4nm செயலி தொலைபேசியை இயக்குகிறது. தொலைபேசி 256GB உள் சேமிப்பிடத்தை வழங்குகிறது மற்றும் Android 15 ஆல் இயக்கப்படுகிறது. தொலைபேசி 90W டர்போபவர் வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் மிகப்பெரிய 6000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 60 ப்ரோவில் 50MP முதன்மை கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 10MP 3X டெலிஃபோட்டோ கேமரா அனைத்தும் இடம்பெற்றுள்ளன. செல்ஃபி எடுக்கவும் வீடியோ அழைப்புகளைச் செய்யவும், 50MP முன் கேமரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. நீர் மற்றும் தூசி பாதுகாப்பிற்காக, தொலைபேசி IP68 + IP69 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. 5G, இரட்டை 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, ப்ளூடூத் 5.4, GPS, USB டைப்-C இணைப்பான் மற்றும் NFC ஆகியவை இணைப்பு விருப்பங்களில் அடங்கும்.
