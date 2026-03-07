Motorola Edge 70 Fusion அறிமுகம் ஆனது: கியூட் லுக், சூப்பர் விலை... முழு விவரம் இதோ

Motorola Edge 70 Fusion: இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் மோட்டோரோலா மீண்டும் ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, தனது ஆதிக்கத்தை நிரூபித்துள்ளது. மோட்டோரோலா நிறுவனம் தனது மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் நடுத்தர ரக ஸ்மார்ட்போனான மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஃபியூஷனை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இந்த போன், அடிக்கடி சார்ஜ் செய்வதில் இருந்து முழுமையான விடுதலையை விரும்பும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். ஏனெனில் இது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. எர்ளி பர்ட் விற்பனை நேற்று மதியம் 12 மணிக்கு தொடங்கியது. இந்த போன், பட்ஜெட் பிரிவில் பிரீமியம் அம்சங்களை வழங்கி, மோட்டோரோலா மற்ற அனைத்து போன்களையும் விஞ்சத் தயாராகி வருகிறது என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது.
Motorola Edge 70 Fusion: விலை மற்றும் வங்கி சலுகைகள்
இந்திய சந்தைக்கு ஏற்றவாறு, இந்த போனுக்கு மோட்டோரோலா விலை நிர்ணயம் செய்துள்ளது, இது அனைவரின் பட்ஜெட்டிலும் பொருந்துவதை உறுதி செய்கிறது. மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ஃபியூஷன் 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி சேமிப்பகத்துடன் கூடிய அடிப்படை மாறுபாட்டின் விலை ₹26,999 இல் தொடங்குகிறது. உயர் வகைகளின் விலை ₹29,999 மற்றும் ₹32,999 ஆகும். இருப்பினும், அறிமுகச் சலுகையின் ஒரு பகுதியாக, HDFC அல்லது Axis வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தினால் உடனடி ₹2,000 தள்ளுபடி கிடைக்கும், இதன் மூலம் தொடக்க விலை ₹24,999 ஆகக் குறையும்.
உங்கள் பழைய தொலைபேசியை மாற்றும்போது கூடுதலாக ₹2,000 பரிமாற்ற போனஸும் வழங்கப்படுகிறது. இது இந்த டீலை இன்னும் கவர்ச்சிகரமானதாக ஆக்குகிறது. இந்த தொலைபேசி அழகான Pantone Blue Surf, Country Air மற்றும் Silhouette போன்ற பிரீமியம் வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. மேலும் அதன் ஓப்பன் சேல் மார்ச் 12 ஆம் தேதி Flipkart மற்றும் Motorolaவின் வலைத்தளத்தில் தொடங்கும்.
Motorola Edge 70 Fusion: டிஸ்பிளே மற்றும் காட்சித் தரம்
Motorola Edge 70 Fusion 6.78-இன்ச் சூப்பர் HD 1.5K Extreme AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது பார்வை அனுபவத்தை புதிய நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. டிஸ்ப்ளேவின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சம் அதன் 5,200 nits உச்ச பிரகாசம், அதாவது கடுமையான சூரிய ஒளியில் கூட அனைத்தும் தெளிவாகத் தெரியும்.
144Hz உயர் புதுப்பிப்பு வீதம் கேமிங்கின் போது வெண்ணெய் போன்ற மென்மையை வழங்குகிறது, கிராபிக்ஸ் துடிப்பாகத் தெரிகிறது. இந்தத் திரை கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i ஆல் பாதுகாக்கப்படுகிறது, இது சிறிய கீறல்கள் ஏற்பட்டாலும், கீழே விழுந்தாலும் போன் உடைவதைத் தடுக்கிறது. 10-பிட் கலர் டெப்த் மற்றும் HDR10+ ஆதரவு Netflix அல்லது YouTube இல் வீடியோக்களைப் பார்ப்பதை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக்குகிறது.
Motorola Edge 70 Fusion: செயல்திறன் மற்றும் மென்பொருள்
பவர் மற்றும் வேகத்தைப் பொறுத்தவரை, இது Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இது 12GB வரை RAM உடன் இணைந்து மின்னல் வேக செயல்திறனை வழங்குகிறது. இந்த தொலைபேசி Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Motorolaவின் புதிய Halo UI இல் இயங்குகிறது. இது சுத்தமான மற்றும் விளம்பரமில்லாத அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
மோட்டோரோலா தொலைபேசி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எதிர்கால OS மேம்படுத்தல்களையும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளையும் பெறும் என்று உறுதியளித்துள்ளது, இது, இந்த போன் நீண்ட காலத்திற்கு அவுட்டேட்டடாகத் தெரியாது என்பதை உறுதி செய்கிறது. நீடித்து உழைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தவரை, இது IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, அதாவது இது முற்றிலும் நீர் மற்றும் தூசி-எதிர்ப்பு திறன் கொண்டது. இது மிலிட்டரி கிரேட் நீடித்து உழைக்கும் சான்றிதழையும் கொண்டுள்ளது, இது அதன் நீடித்த நிலைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது.
Motorola Edge 70 Fusion: கேமரா மற்றும் பேட்டரி ஆயுள்
புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்கு, இது 50-மெகாபிக்சல் பிரதான கேமராவுடன் இணைக்கப்பட்ட Sonyயின் பிரீமியம் LYT-710 சென்சார் கொண்டுள்ளது. OIS தொழில்நுட்பம் நகரும் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களில் மங்கல் ஏற்படுவதை உறுதி செய்கிறது, மேலும் நீங்கள் அழகான 4K வீடியோக்களையும் பதிவு செய்யலாம். செல்ஃபிக்களுக்கு, 32-மெகாபிக்சல் முன் கேமரா உள்ளது, இது வீடியோ அழைப்புகளின் போது தெளிவான முக தெளிவை வழங்குகிறது.
மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால், மோட்டோரோலா 7,000mAh பேட்டரியை 7.99 மிமீ மெல்லிய உடலில் பொருத்தியுள்ளது. இது ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் இரண்டு முதல் மூன்று நாட்கள் வரை நீடிக்கும். இந்த போன் 68W டர்போபவர் ஃபாஸ்ட் சார்ஜருடன் வருகிறது, இது இவ்வளவு பெரிய பேட்டரியையும் உடனடியாக சார்ஜ் செய்கிறது.
மேலும் படிக்க | ரூ.15,000க்கு கீழ் உள்ள டாப் 5 வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்மார்ட்போன்கள்: இதோ முழு பட்டியல்
மேலும் படிக்க | Nothing Phone 4a and 4a Pro அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ