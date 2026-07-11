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Motorola Edge 70 Max ஜூலை 15 அறிமுகம்: அதன் முன் கசிந்த முக்கிய தகவல்கள்

Motorola Edge 70 Max: இந்த போனின் வன்பொருள், திரை, பேட்டரி மற்றும் பிற முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களையும் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. கசிந்த தகவல்கள் மற்றும் வதந்திகளின் அடிப்படையில், இந்த சாதனம் குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:49 PM IST
Motorola Edge 70 Max ஜூலை 15 அறிமுகம்: அதன் முன் கசிந்த முக்கிய தகவல்கள்
Image Credit: Motorola Edge 70 Max Launch (Photo: Motorola)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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