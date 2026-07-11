/Motorola Edge 70 Max ஜூலை 15 அறிமுகம்: அதன் முன் கசிந்த முக்கிய தகவல்கள்

Motorola Edge 70 Max: மோட்டோரோலா தனது 'Edge 70' சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்களை இந்தியச் சந்தையில் விரிவுபடுத்தி வருகிறது. இந்நிறுவனத்தின் அடுத்த முதன்மை ஸ்மார்ட்போனான 'Motorola Edge 70 Max'-க்கான பிரத்யேக இணையப்பக்கம் ஃபிளிப்கார்ட் (Flipkart) தளத்தில் நேரலையில் வந்துள்ளது.
இந்த ஃபிளிப்கார்ட் தளம் ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டுத் தேதி மற்றும் பல முக்கிய அம்சங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஜூலை 15 அன்று மதியம் 12 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது.
இந்த போனின் வன்பொருள், திரை (display), பேட்டரி மற்றும் பிற முக்கிய அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களையும் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. கசிந்த தகவல்கள் மற்றும் வதந்திகளின் அடிப்படையில், இந்த சாதனம் குறித்து நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.
|அம்சம்
|விவரம்
|Motorola Edge 70 Max அறிமுகம்
|ஜூலை 15
|பேட்டரி
|7100mAh
|செயலி
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
|திரை
|Corning Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு
வெளியீட்டுத் தேதியைப் பொறுத்தவரை, Motorola Edge 70 Max இந்தியச் சந்தையில் ஜூலை 15, 2026 அன்று மதியம் 12:00 மணி முதல் விற்பனைக்கு வரும். இந்த போன் Flipkart-இல் கிடைக்கும். இந்த மொபைல் போன், மெல்லிய பெசல்கள், தட்டையான திரை மற்றும் சதுர வடிவ கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என கசிந்த படங்கள் காட்டுகின்றன. இச்சாதனம் நீலம் மற்றும் பச்சை ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கும்.
மேலும், Motorola Edge 70 Max-இல் Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 செயலி (processor), 12GB LPDDR5X ரேம் (RAM) மற்றும் 256GB உள் சேமிப்பு வசதி (internal storage) ஆகியவை இடம்பெறும் என்று தெரியவந்துள்ளது. இதில் உள்ள செயலி, அதன் முந்தைய பதிப்பை விட AI சார்ந்த NPU செயல்திறனில் 46 சதவீதம் சிறந்தது என்றும், AnTuTu-வில் 3 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்த மொபைல் போனில், 5,500 சதுர மிமீ வேப்பர் கூலிங் சேம்பர் கொண்ட ArcticMesh கூலிங் சிஸ்டம் இடம்பெறும் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. மல்டிடாஸ்கிங் போன்ற அதிக செயல்திறன் தேவைப்படும் பணிகளின்போது, வெப்பத்தை திறம்பட பரப்பி, செயலியை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும் வகையில் இந்த வெப்ப மேலாண்மை அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மோட்டோரோலா தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இச்சாதனம் QHD+ LTPO பேனல் மற்றும் 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் (refresh rate) வரும் என்றும் தெரியவந்துள்ளது. இது 7000 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசத்தைக் (peak brightness) கொண்டிருக்கும். இதன் திரை Corning Gorilla Glass 7i மூலம் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும்.
Flipkart-இல் உள்ள இச்சாதனத்திற்கான பிரத்யேகப் பக்கத்தின்படி, இது BGMI கேமில் 120fps கேம்ப்ளேவை ஆதரிக்கும்.
Motorola நிறுவனம் Edge 70 Max-இல் ஒரு பெரிய அளவிலான பேட்டரியை வழங்கவுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 7100mAh பேட்டரி இடம்பெறுவது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது; இது 58 மணிநேரம் வரை பேட்டரி பேக்கப் வழங்கும் என்று அந்நிறுவனம் கூறுகிறது.
சார்ஜிங் வசதியைப் பொறுத்தவரை, Motorola Edge 70 Max ஆனது 90W TurboPower ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கும். மேலும், இது 25W மேக்னடிக் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் (magnetic wireless charging) வசதியையும் ஆதரிக்கும்; ஆப்பிளின் MagSafe-ஐப் போலவே செயல்படக்கூடிய இந்த அம்சம், இப்பிரிவிலேயே ஒரு சிறப்பம்சமாகக் கருதப்படுகிறது.