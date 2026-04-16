ஏப்ரல் 22 Motorola Edge 70 Pro அறிமுகம்; மிகப்பெரிய பேட்டரி, அட்டகாசமான விலை

Motorola Edge 70 Pro Launch : Motorola நிறுவனம் தனது வரவிருக்கும் Edge வரிசை ஸ்மார்ட்போனான 'Edge 70 Pro' போனின் வெளியீட்டுத் தேதியை அறிவித்துள்ளது. Motorola Edge 70 Fusion மற்றும் Edge 70 ஆகிய மாடல்களுக்குப் பிறகு, இந்த வரிசையில் வெளியாகும் மூன்றாவது ஸ்மார்ட்போன் இதுவாகும். இந்நிறுவனத்தின் பிரபலமான Edge வரிசையின் ஒரு பகுதியாக வரும் Motorola Edge 70 Pro, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) உதவியுடன் மேம்படுத்தப்பட்ட குறைந்த வெளிச்சப் புகைப்படத் திறன்களுடன் வெளியாகும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போனில் MediaTek Dimensity 8500 Extreme SoC இடம்பெறும் என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Motorola Edge 70 Pro: இந்தியாவில் வெளியீட்டு விவரங்கள்
Motorola, X தளத்தில், Edge 70 Pro போனின் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதியை அறிவித்துள்ளது. இது வரும் புதன்கிழமையான ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு அறிமுகமாக உள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஃபிளிப்கார்ட் தளத்தில் கிடைக்கும், அங்கு முக்கிய விவரங்களுடன் ஒரு பிரத்யேக மைக்ரோசைட் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவிற்கான புதிய எட்ஜ் சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போனை மோட்டோரோலா அறிவிக்கத் தொடங்கிய சிறிது நேரத்திலேயே இந்த உறுதிப்படுத்தல் செய்தி ஒன்று வந்துள்ளது.
Edge 70 Pro மூன்று வண்ணங்களில் அறிமுகமாகும் என்பதையும் இந்த மைக்ரோசைட் உறுதிப்படுத்துகிறது: Pantone Lily White, Pantone Tea, மற்றும் Pantone Titan ஆகிய வண்ண விருபங்களுடன் வெளியிடப்படும். வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, வளைந்த திரை மற்றும் சதுர வடிவ கேமரா அமைப்பைக் கொண்டு, இந்தக் போனானது Edge 70 வரிசையின் பிற போன்களைப் போலவே காட்சியளிக்கிறது.
Motorola Edge 70 Pro விவரக்குறிப்புகள்
Motorola நிறுவனம் Edge 70 Pro போனின் முழுமையான விவரக்குறிப்புகளை Flipkart தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
6.8-அங்குல 1.5K AMOLED திரை, 144Hz, 5,200 nits உச்ச பிரகாசம், Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு
MediaTek Dimensity 8500 Extreme
50MP Sony LYTIA 710 முதன்மை கேமரா, 50MP அல்ட்ரா-வைட்; 50MP முன்பக்க கேமரா
6,500mAh பேட்டரி, 90W அதிவேக சார்ஜிங் ஆதரவு
Motorola, Edge 70 Pro போனில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட குறைந்த ஒளிப் படமெடுக்கும் வசதியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனில், AI மூலம் இயங்கும் ஜீரோ ஷட்டர் லேக், தெளிவு, வண்ணம், போர்ட்ரெய்ட் மற்றும் குழுப் புகைப்படம் போன்ற அம்சங்களும் இடம்பெறும். புகைப்படக்கலைக்கு, மோட்டோரோலா வன்பொருளை விட AI-ஐயே அதிகம் நம்பியிருப்பது போல் தெரிகிறது. எட்ஜ் 60 ப்ரோவில் (மதிப்பாய்வு) உள்ள டெலிஃபோட்டோ கேமரா பற்றி இதில் குறிப்பிடப்படவில்லை. இந்த ஸ்மார்ட்போனில் ஆட்டோ மேக்ரோ விஷன் மற்றும் 4K 60 fps வீடியோ பதிவு ஆதரவும் இடம்பெறும்.
The edge you’ve been waiting for is almost here ⚡
Please welcome motorola edge 70 pro.
Launching 22nd April on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#MotorolaIndia #MotorolaEdge70Pro #SeizeTheNight pic.twitter.com/M6mBqB5Ex0
— Motorola India (@motorolaindia) April 15, 2026
Edge 70 Pro போனில் இடம்பெற்றுள்ள MediaTek Dimensity 8500 Extreme SoC, AnTuTu பெஞ்ச்மார்க்கில் 2.4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது; இது இதன் நம்பகமான செயல்திறனைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. வெப்பத்தை வெளியேற்றுவதற்காக, இந்தச் சாதனம் 4,600 சதுர மில்லிமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட 'வேப்பர் சேம்பர்' (Vapour Chamber) குளிரூட்டும் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், இதில் 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதமும் (refresh rate) வழங்கப்பட்டுள்ளது; இது கேமிங் அனுபவத்திற்குச் சிறப்பாக அமையும். சாதனத்தின் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில், இது IP68/69 தரச்சான்று மற்றும் MIL-810H இராணுவத் தரத்திலான உறுதியுடன் வருகிறது.
மோட்டோரோலா, எட்ஜ் 70 ப்ரோவின் 6,500mAh பேட்டரி மூலம் 2 நாட்களுக்கும் மேலான பேட்டரி ஆயுளை வழங்குவதாகவும் உறுதியளிக்கிறது. இந்த போனை ஆய்வு செய்த பின்னரே இதை நம்மால் உறுதிப்படுத்த முடியும். இந்த போன் 90W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடனும், பெட்டியில் டர்போபவர் சார்ஜருடனும் வரும். மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, இது ஆண்ட்ராய்டு 16 உடன் ஹலோ UI-ல் இயங்கும், மேலும் 3 OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 5 வருட பாதுகாப்பு பேட்ச்களைப் பெறும்.
Motorola Edge 70 Pro ஆனது, உயர்தர வடிவமைப்பு, நம்பகமான பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் செயல்திறன், சிறந்த கேமராக்கள் மற்றும் நேர்த்தியான மென்பொருள் அனுபவம் ஆகியவற்றை வழங்கும் ஒரு புதிய நடுத்தர விலைப்பிரிவு போட்டியாளராகத் திகழும். ஒரு புதிய நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போனுக்கு மேம்படுத்த விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு ஈர்க்கக்கூடிய தேர்வாக அமையக்கூடும். இருப்பினும், இதன் விலை விவரங்கள் வெளியாகும் வரை நாம் காத்திருக்க வேண்டும்.
