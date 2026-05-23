/Motorola Edge 70 Pro+: விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகம்.... இந்த அம்சங்கள் கண்டிப்பா இருக்கும்

Motorola Edge 70 Pro+: Motorola Edge 70 Pro+ தொலைபேசியானது மூன்று பின்புறக் கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை இணையப்பக்கம் உறுதிப்படுத்துகிறது.
Motorola Edge 70 Pro+: Motorola நிறுவனம் தனது Edge 70 வரிசையில் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை இந்தியாவில் விரைவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. Motorola Edge 70 Pro+ மாடல் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதை அந்நிறுவனம் சமீபத்தில் உறுதிப்படுத்தியது. இருப்பினும், இதன் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. இதற்கு முன்னதாகவே, இந்தத் தொலைபேசியின் பிரத்யேக இணையப்பக்கம் (microsite) புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொலைபேசியின் கேமரா அம்சங்கள் மற்றும் வண்ண வகைகள் குறித்த விவரங்களை வழங்குகிறது. அந்த விவரங்களை இப்போது விரிவாகப் பார்ப்போம்.
Motorola Edge 70 Pro+ அம்சங்கள் சுருக்கமாக...
|Motorola Edge 70 Pro+ அம்சம்
|விவரம்
|மூன்று பின்புறக் கேமராக்கள்
|கேமரா
|வண்ண வகைகள்
|'Pantone Chicory Coffee', 'Pantone Stormy Sea' மற்றும் 'Pantone Zinfandel'
|வடிவமைப்பு
|சதுர வடிவ கேமரா அமைப்பு, தட்டையான பின்புறப் பகுதி
வரவிருக்கும் Motorola Edge 70 Pro+ தொலைபேசியானது மூன்று பின்புறக் கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்பதை அந்த இணையப்பக்கம் உறுதிப்படுத்துகிறது. இத்தொலைபேசியில் Sony LYT-710 சென்சார் கொண்ட 50MP முதன்மை கேமரா இடம்பெறும் என்று நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தக் கேமராவானது 3.5-டிகிரி 'Optical Image Stabilization' (OIS) தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கும். இது குறைந்த வெளிச்சத்திலும் சிறந்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களைப் பதிவு செய்யும் திறனை வழங்கும் என்று உறுதியளிக்கிறது. மேலும், இத்தொலைபேசி 50x டிஜிட்டல் ஜூம் வசதியை வழங்கும். இது Motorola-வின் "Super Zoom Pro" தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மேம்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
இந்தக் கேமரா அமைப்பில் 81mm குவியத் தூரத்தை (focal length) ஆதரிக்கும் ஒரு சென்சார் இடம்பெறும் என்றும் நிறுவனம் சூசகமாகத் தெரிவித்தது. இது பிரமிக்க வைக்கும் உருவப்படங்கள் (portraits) மற்றும் தொலைதூரக் காட்சிகளைப் (telephoto shots) படம்பிடிக்க உதவும்.
இத்தொலைபேசிக்காக Pantone நிறுவனம் வடிவமைத்த மூன்று வண்ண வகைகளை நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. Motorola Edge 70 Pro+ மாடலானது 'Pantone Chicory Coffee', 'Pantone Stormy Sea' மற்றும் 'Pantone Zinfandel' ஆகிய வண்ணங்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மூன்று வகைகளும் தனித்துவமான உயர்தர வடிவமைப்புகளைக் கொண்டிருக்கும். இதில் செதுக்கப்பட்ட மர வேலைப்பாடு போன்ற தோற்றம், 'twill' துணி போன்ற தோற்றம் மற்றும் பளபளப்பான 'satin-luxe' தோற்றம் ஆகியவை அடங்கும்.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, Edge 70 Pro+ மாடலானது அதன் முந்தைய பதிப்பான Edge 70 Pro-வை மிகவும் ஒத்ததாகவே காட்சியளிக்கிறது. இது சதுர வடிவ கேமரா அமைப்பையும், தட்டையான பின்புறப் பகுதியையும் கொண்டுள்ளது. முன்புறத்தில், இக்கருவி மையப்பகுதியில் துளை (punch-hole) கொண்ட வளைந்த திரையைக் கொண்டுள்ளது. தொலைபேசியின் வலது பக்கத்தில் பவர் மற்றும் ஒலி அளவை மாற்றும் பொத்தான்கள் அமைந்துள்ளன. இடது பக்கத்தில் கூடுதலாக ஒரு பொத்தான் காணப்படுகிறது. இந்தக் கூடுதல் பொத்தானின் குறிப்பிட்ட செயல்பாடு என்ன என்பது இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
வெளியான தகவல்களின்படி, வரவிருக்கும் Motorola Edge 70 Pro+ மாடலானது வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியையும், 16GB வரையிலான RAM திறனையும் கொண்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், இது சக்திவாய்ந்த சிப்செட் மற்றும் பெரிய அளவிலான பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் இந்தியாவில் Flipkart இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே பிரத்யேகமாக விற்பனை செய்யப்படும். Motorola Edge 70 வரிசையில் ஏற்கனவே Motorola Edge 70, Motorola Edge 70 Pro மற்றும் Motorola Edge 70 Fusion ஆகிய மாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், Motorola Edge 70 Pro+ ஆனது இந்த வரிசையின் நான்காவது மாடலாக அமையவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நடுத்தர விலைப்பிரிவில் ஒரு புதிய, உயர்தர (premium) ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்தச் சாதனத்திற்காகக் காத்திருப்பது நிச்சயமாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சிறந்த வடிவமைப்பு, ஈர்க்கக்கூடிய கேமரா மற்றும் ஆற்றல்மிக்க செயல்திறன் ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்ட ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பும் பயனர்களுக்கு, Motorola Edge 70 Pro+ ஒரு மிகச்சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும்.
தற்போதைக்கு, நிறுவனம் தனது வெளியீட்டுத் தேதியையோ அல்லது முழுமையான விவரக்குறிப்புகளையோ வெளியிடவில்லை.
Motorola Edge 70 Pro+ ஆனது OnePlus, Samsung Galaxy A தொடர், iQOO மற்றும் Vivo போன்ற பிராண்டுகளுக்கு நேரடிப் போட்டியாக அமையக்கூடும்.