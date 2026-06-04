/Motorola Edge 70 Pro+ 3.5x பெரிஸ்க்ப் கேமரா, 6,500mAh பேட்டரியுடன் இன்று அறிமுகம் ஆனது

Motorola Edge 70 Pro+ Launch: Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போன், இந்தத் தொடரிலேயே மிகவும் உயர்தரமான (premium) மாடலாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே உள்ள Motorola Edge 70, Edge 70 Fusion மற்றும் Edge 70 Pro ஆகிய மாடல்களுடன் இது இணைகிறது. சில அம்சங்களில், இது Edge 70 Pro-வை விட மேம்பட்டதாக உள்ளது; குறிப்பாக 'Pro' மாடலில் இல்லாத 'பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்' (periscope telephoto lens) இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Motorola Edge 70 Pro+ இந்தத் தொடரில் இணையும் முதல் 'Pro+' மாடலும் ஆகும். இதன் விலை ரூ. 45,000-க்கு மேல் இருப்பதால், இது தற்போது மிகவும் உயர்தரமான பிரிவில் (premium category) இடம்பிடித்துள்ளது.
Motorola Edge 70 Pro+ மாடலானது, 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் கூடிய ஒரே ஒரு மெமரி கட்டமைப்பில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ. 47,999 ஆகும். இந்த கைபேசியானது 'Chicory Coffee', 'Zinfandel' மற்றும் 'Stormy Sea' ஆகிய மூன்று 'Pantone' வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது.
Motorola Edge 70 Pro+ மாடலுக்கான முதல் விற்பனை ஜூன் 11-ஆம் தேதி மதியம் 12 மணிக்கு Flipkart, Motorola.in மற்றும் முன்னணி சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாக நடைபெற உள்ளது. Motorola நிறுவனம் ரூ. 3,000 வரையிலான வங்கி கேஷ்பேக் சலுகைகள், பழைய போனை மாற்றிக்கொள்ளும் சலுகைகள் (exchange deals) மற்றும் EMI வசதிகளை வழங்குகிறது.
Motorola Edge 70 Pro+ முக்கிய குறிப்புகள்
|Motorola Edge 70 Pro+ அம்சம்
|விவரம்
|விலை
|ரூ. 47,999
|வண்ணங்கள்
|'Chicory Coffee', 'Zinfandel' மற்றும் 'Stormy Sea'
|விற்பனை
|ஜூன் 11
|கேமரா
|50MP தெளிவுத்திறன் கொண்ட நான்கு கேமரா
|பேட்டரி
|6,500mAh பேட்டரி
Motorola Edge 70 Pro+ மாடலானது, 6.8-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K 'Extreme AMOLED திரையை' கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), 5,200 nits உச்சபட்ச வெளிச்சம் மற்றும் Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. மல்டிமீடியா பயன்பாடுகள் மற்றும் கேமிங் ஆகிய இரண்டிற்கும், இந்தத் திரை அனுபவம் மிகவும் துடிப்பாகவும், பார்ப்பவரை முழுமையாக ஈர்க்கக்கூடியதாகவும் (immersive) இருக்கும்.
இந்தத் தொலைபேசியின் உள்ளே, MediaTek Dimensity 8500 Extreme சிப்செட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது; இது LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பகத்துடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. Edge 70 Pro மாடலும் இதே சிப்செட்டைத்தான் பயன்படுத்துகிறது; அந்த மாடல் தனது பிரிவிலேயே மிகச்சிறந்த செயல்திறனை வழங்குவதை ஏற்கனவே நிரூபித்துள்ளது. எனவே, Edge 70 Pro+ மாடலிடமிருந்தும் அதே போன்றதொரு சிறந்த அனுபவத்தை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். மேலும், வெப்பத்தை வெளியேற்றுவதற்காக (heat dissipation) இந்தத் தொலைபேசியில் 4600mm² அளவுள்ள 'வேப்பர் சேம்பர்' (vapour chamber) ஒன்றும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Edge 70 Pro+ மாடலானது, 50MP தெளிவுத்திறன் கொண்ட நான்கு கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் (quad-camera setup) கொண்டுள்ளது. இதில் 50MP சோனி LYT-710 முதன்மை சென்சார், ஆட்டோஃபோகஸ் வசதியுடன் கூடிய 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா, 3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் வழங்கும் 50MP பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் மற்றும் ஆட்டோஃபோகஸ் ஆதரவுடன் கூடிய 50MP முன்பக்க கேமரா ஆகியவை அடங்கும். மோட்டோரோலா, AI மூலம் இயங்கும் 50x வரையிலான சூப்பர் ஜூம் ப்ரோ ஆதரவையும் சேர்க்கிறது, இருப்பினும் அதன் முடிவுகள் அவ்வளவு துல்லியமாக இருக்காது.
இந்த ஃபோன் அனைத்து லென்ஸ்களிலிருந்தும் 60 fps வேகத்தில் 4K வீடியோ பதிவு, வீடியோ HDR, ஆட்டோ மேக்ரோ விஷன் மற்றும் AI மூலம் மேம்படுத்தப்பட்ட குறைந்த ஒளி படப்பிடிப்பு ஆதரவு ஆகியவற்றையும் கொண்டுள்ளது. இந்த கேமரா அமைப்புடன், எட்ஜ் 70 ப்ரோ+ ஆனது ரியல்மி 16 ப்ரோ+ போன்ற போட்டியாளர்களுடன் போட்டியிடும்.
இந்த புதிய மோட்டோரோலா கைப்பேசியில் 6,500mAh பேட்டரி உள்ளது. இது 90W வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 15W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் ஆதரவை வழங்குகிறது. இந்த பேட்டரி மூலம் ஒரு நாள் முழுவதற்கும் போனை வசதியாகப் பயன்படுத்த முடியும். மேலும் குறைந்த பயன்பாட்டில் இன்னும் அதிக நேரம் இதை பயன்படுத்தலாம். வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதி சேர்க்கப்பட்டிருப்பது, போட்டியாளர்களை விட இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு சிறிய சாதகத்தை அளிக்கிறது.
மென்பொருள் அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, Edge 70 Pro+ ஆனது ஆண்ட்ராய்டு 16 இயங்குதளத்துடன் வருகிறது. மேலும், 3 OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 5 வருட பாதுகாப்பு பேட்ச்கள் வழங்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. மோட்டோரோலா போன்கள், தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பல AI அம்சங்களுடன், ஒரு தூய்மையான மற்றும் கிட்டத்தட்ட ஸ்டாக் ஆண்ட்ராய்டு அனுபவத்தை வழங்குகின்றன.
நீடித்து உழைப்பதற்காக, Edge 70 Pro+ ஆனது IP68 மற்றும் IP69 மதிப்பீடுகள் மற்றும் MIL-810H இராணுவத் தரத்துடன் வருகிறது. மேலும், ஒரு ஆழ்ந்த கேட்கும் அனுபவத்திற்காக, இதில் டால்பி அட்மாஸ், ஹை-ரெஸ் ஆடியோ மற்றும் ஸ்பேஷியல் ஆடியோ ஆகியவையும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.
அதன் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில், மோட்டோரோலாவின் பிரீமியம் நடுத்தர விலை போன் ஒரு முழுமையான தேர்வாகத் தெரிகிறது. இது ஒரு பல்துறை கேமரா அமைப்பு, ஒரு பெரிய பேட்டரி, ஒரு திறமையான சிப்செட் மற்றும் ஒரு மெல்லிய, பிரீமியம் தோற்றமுடைய வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது எந்த ஒரு துறையிலும் முதலிடம் பிடிக்கும் சாதனமாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் இது அத்தியாவசியமானவற்றை நன்றாகப் பூர்த்தி செய்வதாகத் தெரிகிறது.
இந்த வகையில், நேர்த்தியான வடிவமைப்பு, நம்பகமான செயல்திறன், சிறந்த பேட்டரி ஆயுள், பெரிஸ்கோப் கேமரா மற்றும் தூய்மையான Android அனுபவம் ஆகியவற்றை விரும்பும் பயனர்களுக்கு, Motorola Edge 70 Pro+ ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய தேர்வாகிறது.