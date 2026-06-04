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Motorola Edge 70 Pro+ 3.5x பெரிஸ்க்ப் கேமரா, 6,500mAh பேட்டரியுடன் இன்று அறிமுகம் ஆனது

Motorola Edge 70 Pro+: Motorola Edge 70 Pro+ இந்தத் தொடரில் இணையும் முதல் 'Pro+' மாடலும் ஆகும். இதன் விலை ரூ. 45,000-க்கு மேல் இருப்பதால், இது தற்போது மிகவும் உயர்தரமான பிரிவில் (premium category) இடம்பிடித்துள்ளது.

Published: Jun 04, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:17 PM IST
Motorola Edge 70 Pro+ 3.5x பெரிஸ்க்ப் கேமரா, 6,500mAh பேட்டரியுடன் இன்று அறிமுகம் ஆனது
Image Credit: Motorola Edge 70 Pro+ (Photo: Motorola)

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