/Motorola Edge 70 Pro+: 6500mah பேட்டரி, Quad 50mp கேமராவுடன் ஜூன் 4 இந்தியாவில் அறிமுகம்

Motorola Edge 70 Pro+ Launch: Motorola நிறுவனம் தனது புதிய Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போனை ஜூன் 4, 2026 அன்று இந்தியாவில் வெளியிட உள்ளது. இது தொடர்பான பல விவரங்கள் தற்போது கசிந்துள்ளன. கசிந்துள்ள இதன் விவரக்குறிப்புகளைப் பார்க்கும்போது, இந்த ஆண்டின் மிகச்சிறந்த 'பிரீமியம் நடுத்தர-வரிசை' (premium mid-range) ஸ்மார்ட்போன்களில் ஒன்றாக இது திகழும் எனத் தெரிகிறது.
கேமரா திறன்கள், பேட்டரி செயல்திறன், உயர்தர Pantone வண்ணப் பூச்சுகள் மற்றும் முதன்மை-வரிசை (flagship-level) திரைத் தரம் ஆகியவற்றின் மீது Motorola நிறுவனம் மிகுந்த கவனம் செலுத்தியுள்ளது. நான்கு 50MP கேமராக்கள் கொண்ட அமைப்பு, 6500mAh திறன் கொண்ட பெரிய சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி மற்றும் அதிக வெளிச்சம் கொண்ட வளைந்த திரை (curved display) ஆகியவற்றுடன் வரும் இந்தச் சாதனம், குறைந்த விலையில், உயர்தர அம்சங்களை எதிர்பார்க்கும் பயனர்களைக் குறிவைத்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெளிவாகிறது.
Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போனில், 1.5K தெளிவுத்திறன் மற்றும் மிக மென்மையான 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) கொண்ட, 6.8 அங்குல அளவிலான பிரம்மாண்டமான 'quad-curved pOLED' திரை இடம்பெற உள்ளது. இந்த ஆண்டு, திரையின் வெளிச்ச அளவை (brightness) அதிகரிப்பதிலும் Motorola நிறுவனம் முழுவீச்சில் செயல்பட்டுள்ளது. புதிய Edge 70 Pro+ திரையின் உச்சபட்ச வெளிச்ச அளவு 5200 nits ஆக இருக்கும் என்று கசிந்த தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால், நேரடி சூரிய ஒளியின் கீழ் பயன்படுத்தும்போதும் திரையை மிகத் தெளிவாகப் பார்க்க முடியும். இத்திரை HDR10+ ஸ்ட்ரீமிங் வசதியையும் ஆதரிக்கும். மேலும், முதன்மை-வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களில் காணப்படும் ஆடம்பரமான உணர்வை வழங்கும் வகையில் இதன் ஓரங்கள் வளைந்த வடிவத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போனின் உள்ளே, MediaTek Dimensity 8500 Extreme எனும் சக்திவாய்ந்த செயலி (chip) பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 4nm தொழில்நுட்பத்தில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள இச்செயலி, மேம்பட்ட கேமிங் திறன்கள், தடையற்ற பல்பணிச் செயல்பாடுகள் (multitasking) மற்றும் சிறந்த மின்சக்திச் சேமிப்புத் திறன் ஆகியவற்றை வழங்கும் என உறுதியளிக்கிறது. இதில் 16GB வரையிலான LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்பக வசதி இடம்பெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Android 16 இயங்குதளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட, எளிமையான மற்றும் 'AOSP-போன்ற' அமைப்பைக் கொண்ட Motorola-வின் 'Hello UI' இடைமுகத்துடன் இச்சாதனம் இணையும்போது, மற்ற பல நிறுவனங்களைப் போல தேவையற்ற மென்பொருட்களின் (bloatware) சுமையின்றி, அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கு மிகச் சிறந்த மற்றும் தடையற்ற அனுபவத்தை இது வழங்கும்.
Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போனின் கேமராக்கள், இதன் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய அம்சங்களில் ஒன்றாகத் திகழும். பல்வேறு வகையான படங்களை மிகத் துல்லியமாகப் படம்பிடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, மொத்தம் நான்கு 50MP கேமராக்களுடன் இச்சாதனம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முக்கிய கேமராவானது ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் (Optical Image Stabilization) வசதியுடன் கூடிய சோனி LYTIA 710 ஆக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறைந்த ஒளி உள்ள இடங்களில் புகைப்படம் எடுக்க மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும். மோட்டோரோலா, 3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் 50x வரையிலான ஹைப்ரிட் ஜூம் வசதியுடன் கூடிய ஒரு மெல்லிய பெரிஸ்கோப் லென்ஸையும் இதில் சேர்க்கும். இறுதியாக, அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸை மேக்ரோ லென்ஸாகவும் பயன்படுத்த முடியும், இது நெருக்கமான புகைப்படங்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது.
மோட்டோரோலா, எட்ஜ் 70 ப்ரோ+ (Edge 70 Pro+) மூலம் செல்ஃபி எடுப்பதில் மிகவும் தீவிரமாக உள்ளது. இதில் 4K வீடியோ எடுக்கக்கூடிய 50MP முன்பக்க கேமரா இடம்பெறும் என வதந்திகள் பரவி வருகின்றன. இது முந்தைய தலைமுறை போன்களை விட ஒரு மிகப்பெரிய மேம்பாடாகும். இது உள்ளடக்க உருவாக்குநர்கள், வ்லாகர்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகள் அல்லது சமூக ஊடக வீடியோ உள்ளடக்கத்திற்காக தங்கள் தொலைபேசியைப் பயன்படுத்தும் எவருக்கும் இந்த போனை ஒரு சிறந்த போட்டியாளராக மாற்றும். மோட்டோரோலா, குறைந்த ரெசொலூஷன் கொண்ட செல்ஃபி கேமராக்களைக் கைவிட்டு, ஒரு உண்மையான ஃபிளாக்ஷிப்-நிலை முன்பக்க கேமரா அனுபவத்தை வழங்குவது போல் தெரிகிறது, இது பல போட்டியாளர்களிடமிருந்து இதை வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது.
Motorola Edge 70 Pro+ முக்கிய செய்திகள்
|Motorola Edge 70 Pro+ விவரம்
|அம்சம்
|அறிமுகம்
|ஜூன் 4
|கேமரா
|4K வீடியோ எடுக்கக்கூடிய 50MP முன்பக்க கேமரா
|பேட்டரி
|6500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி
|விலை
|சுமார் 49,999 ரூபாய் (அனுமானம்)
பேட்டரி செயல்திறன் மோட்டோரோலாவின் மற்றொரு முக்கியக் கவனமாகும். எட்ஜ் 70 ப்ரோ+ அதன் 6500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி மூலம் வாடிக்கையாளர்களை நிச்சயம் ஈர்க்கும். இது ஒரு ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய பேட்டரிகளில் ஒன்றாகும். மேலும் இது ஒரு நாளுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. பேட்டரியை விரைவாக டாப் அப் செய்ய, இந்த ஃபோன் 90W ஃபாஸ்ட் வயர்டு சார்ஜிங்கையும், 15W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் மற்றும் 5W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கும். வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸ் போன்ற உங்கள் மற்ற சாதனங்களை அவசரத் தேவைக்கு சார்ஜ் செய்ய இந்த அம்சம் வசதியாக இருக்கும்.
மோட்டோரோலா எட்ஜ் 70 ப்ரோ+, மோட்டோரோலா அறியப்படும் சில துடிப்பான, தனித்துவமான பேன்டோன் ஃபினிஷ்களையும் கொண்டிருக்கும். கசிந்த தகவல்களின்படி, இது பேன்டோன் ஜின்ஃபாண்டெல், பேன்டோன் ஸ்டார்மி சீ மற்றும் பேன்டோன் சிக்கரி காபி ஆகிய வண்ணங்களில் கிடைக்கக்கூடும். இவை அனைத்தும் வழக்கமான பளபளப்பான கண்ணாடிக்கு பதிலாக, சாடின், மரம் அல்லது நெய்த துணியை நினைவூட்டும் தனித்துவமான டெக்ஸ்சர்டு ஃபினிஷ்களைக் கொண்டிருக்கும். இது கையில் ஒரு பிரீமியம் உணர்வையும் சிறந்த கிரிப்பையும் வழங்குவதோடு மட்டுமல்லாமல், இதே வகையிலான மற்ற தொலைபேசிகளிலிருந்து இந்தச் சாதனத்தை வேறுபடுத்திக் காட்டவும் உதவுகிறது.
Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போன், அதன் அடிப்படை வகைக்கு சுமார் 49,999 ரூபாய் விலையில் இந்தியாவில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் Flipkart, Motorola-வின் அதிகாரப்பூர்வ ஆன்லைன் ஸ்டோர் மற்றும் முக்கிய சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாக விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இந்தத் தகவல்கள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், பிரீமியம் நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் OnePlus, Vivo மற்றும் Xiaomi ஆகிய நிறுவனங்களின் போன்களுக்கு எதிராக Motorola Edge 70 Pro+ ஒரு வலுவான போட்டியாளராகத் திகழக்கூடும்.