/Motorola Edge 70 Pro+: இன்று முதல் விற்பனை தொடக்கம், முதல் நாளே ரூ.3,000 தள்ளுபடி

Motorola Edge 70 Pro+: மோட்டோரோலா தனது புதிய பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போனான 'Motorola Edge 70 Pro+' ஐ கடந்த வாரம் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியது. இப்போது இதன் முதல் விற்பனை தொடங்கியுள்ளது. Edge 70 வரிசையில் இது நான்காவது மாடலாகும். ஏற்கனவே Moto Edge 70, Edge 70 Fusion மற்றும் Edge 70 Pro ஆகியவை இந்த வரிசையில் உள்ள நிலையில், Edge 70 Pro+ மிகவும் உயர்தர (premium) மாடலாகத் திகழ்கிறது.
Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போன், அற்புதமான வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த கேமரா அமைப்பு, பெரிய பேட்டரி மற்றும் AI அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, விற்பனையின் போது கிடைக்கும் சலுகைகள் மூலம் இதை குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். இது குறித்த முழு விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.
Motorola Edge 70 Pro+ முக்கிய குறிப்புகள்:
|Motorola Edge 70 Pro+ அம்சம்
|விவரம்
|விற்பனை
|இன்று (ஜூன் 11) தொடக்கம்
|விலை
|₹47,999
|Axis Bank அல்லது ICICI Bank கிரெடிட் கார்டு சலுகை
|₹3,000
|கேமரா
|மூன்று பின்புற கேமரா
|பேட்டரி
|6500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரி
Motorola Edge 70 Pro+ ஆனது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.8-அங்குல 1.5K Super HD+ Extreme AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த போன் நான்கு பக்கமும் வளைந்த வடிவமைப்பு (quad-curved design), 96.8% திரை-க்கு-உடல் விகிதம் (screen-to-body ratio) மற்றும் 5200 நிட்ஸ் (nits) வரையிலான அதிகபட்ச பிரகாசம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. கூடுதலாக, மேம்பட்ட ஆயுள் மற்றும் பயன்பாட்டிற்காக Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு மற்றும் Smart Water Touch போன்ற அம்சங்களையும் இது கொண்டுள்ளது.
Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போன், 4nm MediaTek Dimensity 8500 Extreme செயலி (processor) மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இதற்கு LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 சேமிப்புத் திறன் ஆகியவை ஆதரவளிக்கின்றன. சிறந்த குளிர்ச்சித் திறனுக்காக இதில் 4600mm² வேப்பர் சேம்பர் (vapour chamber) வசதியும் உள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Motorola Edge 70 Pro+ மூன்று பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP Sony LYTIA 710 முதன்மை கேமரா, 3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் மற்றும் 50x AI Super Zoom Pro வசதி கொண்ட 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ், மற்றும் மேக்ரோ (macro) படங்களை எடுக்கும் திறன் கொண்ட 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபி மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, இதில் 50MP ஆட்டோஃபோகஸ் முன்புற கேமரா உள்ளது. இந்த அனைத்து கேமராக்களும் 60fps வரையிலான 4K HDR வீடியோ பதிவை ஆதரிக்கின்றன.
பவர் பேக்அப் தேவைகளை பூர்த்து செய்ய, Motorola Edge 70 Pro+ 6500mAh சிலிக்கான்-கார்பன் பேட்டரியுடன் வருகிறது. இது 90W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 15W வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. இச்சாதனம் IP68 மற்றும் IP69 தரநிலைகளையும், MIL-STD-810H சான்றிதழையும் பெற்றுள்ளது.
Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போன் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Hello UI-ல் இயங்குகிறது. இந்நிறுவனம் 3 ஆண்டுகளுக்கான OS மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்பு அப்டேட்களை வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது. கூடுதலாக, இது Moto Secure 5.0 மற்றும் 24/7 Moto Premium Care ஆதரவை வழங்குகிறது.
இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, இதில் 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC மற்றும் USB Type-C போர்ட் ஆகியவை உள்ளன. மேலும், motoAI 2.0, Google Photos AI எடிட்டிங் கருவிகள், Gemini, Copilot மற்றும் Perplexity போன்ற AI அம்சங்களையும் இத்தொலைபேசி ஆதரிக்கிறது.
Motorola Edge 70 Pro+ ஆனது OnePlus, iQOO, Xiaomi மற்றும் Samsung போன்ற பிராண்டுகளின் பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்களுடன் போட்டியிடும். ₹50,000-க்கு குறைவான பட்ஜெட்டில் ஒரு பிரீமியம் போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த போன் சிறந்த அனுபவத்தை தரும் ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.