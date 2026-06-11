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Motorola Edge 70 Pro+: இன்று முதல் விற்பனை தொடக்கம், முதல் நாளே ரூ.3,000 தள்ளுபடி

Motorola Edge 70 Pro+: Motorola Edge 70 Pro+ ஸ்மார்ட்போன், அற்புதமான வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த கேமரா அமைப்பு, பெரிய பேட்டரி மற்றும் AI அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, விற்பனையின் போது கிடைக்கும் சலுகைகள் மூலம் இதை குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:08 PM IST
Motorola Edge 70 Pro+: இன்று முதல் விற்பனை தொடக்கம், முதல் நாளே ரூ.3,000 தள்ளுபடி
Image Credit: Motorola Edge 70 Pro+ (Photo: Moto India)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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