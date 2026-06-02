/காஸ்லி ஆன Motorola ஸ்மார்ட்போன்கள்: Moto G37 Power, Moto G67 Power, Moto G57... லேட்டஸ்ட் விலை இதோ

Moto G37 Power, Moto G67 Power, Moto G57 Power, Moto G37: இந்தியாவில் தனது பட்ஜெட் மற்றும் நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போன்கள் பலவற்றின் விலையை Motorola நிறுவனம் மாற்றியமைத்துள்ளது. Moto G37 Power, Moto G67 Power, Moto G57 Power, Moto G37 மற்றும் Moto G06 போன்ற மாடல்கள் இதில் அடங்கும். குறிப்பிடத்தக்க வகையில், குறிப்பிட்ட சில வகைகளின் விலையில் ₹9,000 வரை உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், இந்தத் தொலைபேசிகள் அவற்றின் முந்தைய விலையுடன் ஒப்பிடும்போது கணிசமாக அதிக விலை கொண்டவையாகத் தோன்றுகின்றன. இது குறித்த விரிவான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Moto G37 Power-இன் 4GB + 128GB வகையின் விலை, முன்பு ₹15,999-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது ₹21,999-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் 8GB + 128GB மாடலின் விலை ₹18,999-லிருந்து ₹27,999-ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது ₹9,000 அளவிலான விலை உயர்வாகும்.
Moto G67 Power-இன் 8GB + 128GB வகையின் விலை, அதன் முந்தைய விலையான ₹20,999-லிருந்து உயர்ந்து, தற்போது ₹22,999-ஆக உள்ளது. மேலும், 12GB + 256GB மாடலின் விலையும் ₹22,999-லிருந்து ₹27,999-ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Moto G37 (4GB + 64GB சேமிப்பக வகை)-இன் விலை முன்பு ₹13,999-ஆக இருந்தது. தற்போது இது ₹18,999-க்குக் கிடைக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, Moto G57 Power-இன் 8GB + 128GB மாடலின் விலையும் ₹19,999-லிருந்து ₹21,999-ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
Moto G06-இன் 4GB + 64GB வகையின் விலையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் முன்பு ₹12,999-க்குக் கிடைத்து வந்தது. ஆனால், தற்போது இதன் விலை ₹15,999-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த விலை உயர்வுக்கான காரணத்தை Motorola நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், உதிரிபாகங்களின் விலை உயர்வு, விநியோகச் சங்கிலி தொடர்பான செலவுகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் தேவை உள்ளிட்ட தற்போதைய சந்தை நிலவரங்களே இந்த நடவடிக்கைக்குக் காரணம் என்று கருதப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, கடந்த சில மாதங்களாகப் பல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்கள் தங்கள் சாதனங்களின் விலையை மாற்றியமைத்து வருகின்றன.
இந்த விலை மாற்றங்களுக்குப் பிறகு, இந்தியச் சந்தையில் Realme, Redmi, Poco, Vivo மற்றும் iQOO போன்ற நிறுவனங்களின் ஸ்மார்ட்போன்களிடமிருந்து, இந்த Motorola ஸ்மார்ட்போன்கள் கடும் போட்டியைச் சந்திக்கக்கூடும். ஏனெனில், ₹20,000 மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட விலை வரம்பில், சக்திவாய்ந்த செயலிகள் (processors), அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh-rate) கொண்ட திரைகள் மற்றும் அதிவேக சார்ஜிங் வசதி போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களை வழங்கும் ஏராளமான சாதனங்கள் சந்தையில் உள்ளன.
ஒரு பெரிய பேட்டரி, 'Clean Android' அனுபவம் மற்றும் Motorola நிறுவனத்தின் நற்பெயருக்கு (brand value) முன்னுரிமை அளிப்பவர்களுக்கு, இந்த மோடோரோலா ஸ்மார்ட்போன்கள் இப்போதும் சிறந்த தேர்வுகளாகவே அமையும். இருப்பினும், விலை உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு பார்க்கையில், வாடிக்கையாளர்கள் பிற நிறுவனங்களின் சாதனங்களை ஆராயவும் முற்படலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட பட்ஜெட்டிற்குள் 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்கத் திட்டமிடும் பயனர்கள் மத்தியில் இந்தத் தாக்கம் அதிகமாக உணரப்படும்.
