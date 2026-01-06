English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Motorola Razr 60 Ultra: அமேசான் சேலில் 27% தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Motorola Razr 60 Ultra: அமேசான் சேலில் 27% தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Amazon Sale: அமேசானில் மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ரா ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 6, 2026, 03:52 PM IST
  • மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ரா.
  • அமேசானில் அதிரடி சலுகை.
  • முழு விவரம் இதோ.

Motorola Razr 60 Ultra: அமேசான் சேலில் 27% தள்ளுபடி, முந்துங்கள்

Motorola Razr 60 Ultra: பிளிப் போனை வாங்கும் ஆசை இருந்து, அதிக விலை காரணமாகத் தயங்கிக்கொண்டிருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. உங்களுக்கான நேரம் வந்துவிட்டது. அமேசானில் மோட்டோரோலா பிளிப் போனில் தற்போது அதிரடியான தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ரா

இந்தியாவில் ஆரம்பத்தில் ரூ. 99,999 விலையில் விற்கப்பட்ட மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ரா-வின் விலையை அமேசான் ரூ. 70,000-க்கும் கீழே குறைத்துள்ளது. இதன் மூலம், இந்த ஃபோன், மிகவும் மலிவு விலையில் கிடைக்கும் முதன்மை மாடல்களில் ஒன்றாகியுள்ளது. இந்தச் போனில் பெரிய டிஸ்ப்ளே, ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் SoC, 16ஜிபி ரேம் மற்றும் 512ஜிபி வரை சேமிப்பக வசதி உள்ளன. 

Motorola Razr 60 Ultra

கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இதில் 50MP முதன்மை மற்றும் அல்ட்ராவைடு சென்சார்கள் உள்ளன. இது போன்ற சலுகைகள் நீண்ட காலம் நீடிக்காது. ஆகையால், வாடிக்கையாளர்கள் உடனடியாக இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்வது நல்லது. அமேசானில் மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ரா ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றிய விரிவான விளக்கத்தை இங்கே காணலாம்.

Amazon Sale: அமேசான் மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ரா 5ஜி -யில் அபார சலுகை

மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ரா 5ஜி-யின் தற்போதைய விலை வெறும் ரூ.79,999 ஆகும். இது அதன் ஆரம்ப வெளியீட்டு விலையான ரூ.99,999-ஐ விட ரூ.20,000 குறைவு. மேலும், IDFC ஃபர்ஸ்ட் வங்கி கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி ஆர்டர் செய்யும் வாடிக்கையாளர்கள் ரூ.10,500 உடனடித் தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இது ஸ்மார்ட்போனின் உண்மையான விலையை ரூ.69,499 ஆகக் குறைக்கிறது.

Motorola Razr 60 Ultra: எக்ஸ்சேஞ்ச் சலுகை

மேலும், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போன்களை ரூ.44,450 வரை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்துகொள்ளலாம். இருப்பினும், சாதனத்தின் பிராண்ட், மாடல் மற்றும் செயல்பாட்டு நிலையைப் பொறுத்தே அதன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மதிப்பு தீர்மானிக்கப்படும். மேலும், அமேசான் மாதம் ரூ.2,813 முதல் தொடங்கும் இலவச மாதாந்திர EMI விருப்பத்தையும் வழங்குகிறது.

Motorola Razr 60 Ultra: அம்சங்கள்

மோட்டோரோலா ரேஸர் 60 அல்ட்ராவின் 6.96-இன்ச் LTPO pOLED முதன்மை டிஸ்ப்ளே HDR10+ மற்றும் 165 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனம் கொரில்லா கிளாஸ் செராமிக் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது. மேலும் அதிகபட்சமாக 4,500 நிட்ஸ் பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தின் வெளிப்புறத்தில் 4-இன்ச் LTPO AMOLED கவர் ஸ்கிரீன் உள்ளது. இது 3,000 நிட்ஸ் பிரகாசம் மற்றும் 165 Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த சாதனத்தின் உள்ளே ஸ்னாப்டிராகன் 8 எலைட் SoC செயலி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் 512GB UFS 4.0 ஸ்டோரேஜ் மற்றும் 16GB வரை LPDDR5X ரேம் ஆகியவையும் அடங்கும். 68W வயர்டு, 30W வயர்லெஸ் மற்றும் 5W ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 4,700mAh பேட்டரி மற்றொரு சிறப்பம்சமாகும்.

கேமராக்களைப் பொறுத்தவரை, இதில் முதன்மை மற்றும் அல்ட்ராவைடு லென்ஸ்கள் உட்பட இரண்டு 50MP சென்சார்கள் உள்ளன. மேலும், OIS, 2x ஆப்டிகல் ஜூம், 30x AI சூப்பர் ஜூம் மற்றும் 4K வீடியோ பதிவு செய்யும் திறன் கொண்ட 50MP முன்புற கேமராவும் இதில் உள்ளது.

மேலும் படிக்க | iPhone 16-க்கு டஃப் கொடுக்கும் Samsung S24 FE! ரூ.25,000 ஆஃபரில் வாங்குவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | செக்பவுன்ஸ் வழக்குகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம்! வாட்ஸ்அப்பில் வரும் கோர்ட் சம்மன் செல்லும்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Motorola Razr 60 UltraMotorolaAmazonSmartphonesTechnology

