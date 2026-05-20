/Motorola Razr Fold விற்பனை இன்று ஆரம்பம்: விலை, சலுகைகள், பேட்டரி, முழு விவரம் இதோ

Motorola Razr Fold Sale: Motorola Razr Fold ஸ்மார்ட்போனின் விலை விவரங்கள், சலுகைகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Motorola Razr Fold: Motorola நிறுவனம் தனது மடிக்கக்கூடிய (foldable) பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போனான 'Motorola Razr Fold'-இன் முதல் விற்பனையை இந்தியாவில் தொடங்கியுள்ளது. இந்தச் சாதனம் Flipkart தளத்தில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. அத்துடன் கவர்ச்சிகரமான பழைய போன் பரிமாற்றச் சலுகைகள் (Exchange offers) மற்றும் வட்டி இல்லாத தவணை முறை (No-Cost EMI) வசதிகளும் இதனுடன் வழங்கப்படுகின்றன. வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய ஸ்மார்ட்போன்களைப் பரிமாற்றம் செய்துகொள்ளும்போது, நிறுவனம் அவர்களுக்கு ₹10,000 வரையிலான கூடுதல் பரிமாற்ற போனஸை வழங்குகிறது. இது இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலையை கணிசமாகக் குறைக்க உதவுகிறது.
Flipkart-இல் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள சலுகைகளின் கீழ், வாடிக்கையாளர்களின் பழைய சாதனங்களுக்கு ₹40,000 வரையிலான பரிமாற்ற மதிப்பும், அதனுடன் கூடுதலாக ₹10,000 பரிமாற்ற போனஸும் வழங்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, 12GB மாடலின் விலை (effective price) ₹99,999 வரை குறையக்கூடும். அதேபோன்று, 16GB மாடலை ₹1,09,999-க்கும், FIFA Edition-ஐ ₹1,19,999-க்கும் வாங்கிக்கொள்ளலாம். நிறுவனம் 18 மாதங்கள் வரையிலான வட்டி இல்லாத தவணை முறை (No-Cost EMI) விருப்பங்களையும் வழங்குகிறது. இதற்கான மாதத் தவணைகள் ₹5,556-இல் தொடங்குகின்றன.
Motorola Razr Fold ஸ்மார்ட்போன், 2484 x 2232 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 8.1-அங்குல LTPO Extreme AMOLED முதன்மைத் திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரை 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கிறது. மேலும் 6200 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத் திறனைப் (peak brightness) பெற்றுள்ளது. கூடுதலாக, இந்தத் தொலைபேசியில் 6.6-அங்குல வெளிப்புறத் திரை (cover display) ஒன்றும் இடம்பெற்றுள்ளது. இது 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் மற்றும் 6000 nits உச்சபட்ச வெளிச்சத் திறனுடன் வருகிறது. இந்த இரண்டு திரைகளும் Dolby Vision, HDR10+ மற்றும் 10-bit வண்ணத் தொழில்நுட்பங்களுக்கான ஆதரவைக் கொண்டுள்ளன.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Motorola Razr Fold ஸ்மார்ட்போன், TSMC-யின் 3nm செயல்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட Snapdragon 8 Gen 5 செயலியுடன் வருகிறது. இது Qualcomm Adreno A829 GPU மற்றும் Hexagon NPU ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. மேலும், 7 ஆண்டுகளுக்கு இயங்குதளம் (OS) மற்றும் பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளை வழங்குவதாக நிறுவனம் உறுதியளித்துள்ளது. சேமிப்பகத் தொழில்நுட்பத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசி LPDDR5X RAM மற்றும் UFS 4.1 ஆதரவைக் கொண்டுள்ளது.
Motorola Razr Fold முக்கிய அம்சங்கள்
|Motorola Razr Fold அம்சம்
|விவரம்
|
பிளிப்கார்ட்டில் விலை: 12GB
16GB
FIFA Edition
|
₹99,999
₹1,09,999
₹1,19,999
|திரை
|2484 x 2232 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 8.1-அங்குல LTPO Extreme AMOLED முதன்மைத் திரை
|கேமரா
|50MP Sony LYTIA 828 முதன்மை சென்சார், 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP Sony LYTIA 600 பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ்
|பேட்டரி
|6000mAh திறன் கொண்ட Silicon-Carbon பேட்டரி
புகைப்படங்களை எடுக்க, Motorola Razr Fold மூன்று 50MP கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 50MP Sony LYTIA 828 முதன்மை சென்சார், 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமரா மற்றும் 50MP Sony LYTIA 600 பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தத் தொலைபேசி 8K வீடியோ பதிவு, Dolby Vision பதிவு மற்றும் Ultra HDR ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. கூடுதலாக, செல்ஃபி எடுப்பதற்காக, இதில் இரண்டு முன்பக்கக் கேமராக்கள் உள்ளன - ஒரு 20MP சென்சார் மற்றும் ஒரு 32MP சென்சார்.
ஸ்மார்ட்போனின் பேக்கப் (Backup) தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, Motorola Razr Fold மடிக்கக்கூடிய தொலைபேசியில் 6000mAh திறன் கொண்ட Silicon-Carbon பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 80W வயர்டு மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதிகளை ஆதரிக்கிறது. ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்த ஸ்மார்ட்போன் பல மணி நேரத்திற்கும் மேலான பேட்டரி ஆயுளை வழங்கும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது.
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியை விரித்து வைக்கும்போது இதன் தடிமன் வெறும் 4.55mm மட்டுமே இருக்கும். இதன் எடை 243 கிராம் ஆகும். இது IP48 மற்றும் IP49 தரமதிப்பீடுகளைப் பெற்றுள்ளது.
Motorola Razr Fold தொலைபேசியில் Moto AI அம்சங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் "Catch me up," "Remember this," "Recall," மற்றும் "Image Studio" போன்ற கருவிகள் அடங்கும். மேலும், Google Gemini ஆதரவு, Dolby Atmos ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள், "Sound by Bose" ஒலிச் சீரமைப்பு, Wi-Fi 7 மற்றும் Bluetooth 6.0 போன்ற அம்சங்களையும் இது வழங்குகிறது.
இந்தியச் சந்தையில், Motorola Razr Fold தொலைபேசியானது Samsung Galaxy Z Fold7 மற்றும் விரைவில் வெளியாகவுள்ள Vivo X Fold 6 போன்ற உயர்தர மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன்களுடன் போட்டியிடும். இருப்பினும், ஃபோல்டபிள் தொலைபேசியை மிகவும் மலிவான விலையில் வாங்க விரும்புவோருக்கு, தற்போதுள்ள பழைய போன் மாற்றிக்கொள்ளும் சலுகைகள் (Exchange offers) மற்றும் EMI திட்டங்கள் காரணமாக, இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும்.
மடிக்கக்கூடிய, அதாவது ஃபோல்டபிள் சாதனத்தைத் தேடிக்கொண்டிருக்கும் பயனர்கள், இந்தத் தொலைபேசியைத் தேர்ந்தெடுப்பது குறித்துப் பரிசீலிக்கலாம். இதன் விற்பனை இன்று இந்தியாவில் தொடங்கும் நிலையில், இதில் உங்கள் பணத்திற்கான மதிப்பை அளிக்கும் சிறந்த அம்சங்கள் உள்ளதாக தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களும் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
