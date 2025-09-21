English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நாளை முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் அமல்; லேடஸ்ட் மொபைல், லேப்டாப் விலைகள் எவ்வளவு குறையும்?

புதிய வரி விகிதங்கள் நாளை அதாவது செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ளன. இதன் விளைவாக, பல பொருட்களின் மீதான வரி அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும். இந்த புதிய வரி அடுக்குகளின் கீழ் மொபைல் போன்கள் மற்றும் லேப்டாப்களின் விலைகள் எவ்வாறு மாறும் என்பதை பார்ப்போம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 21, 2025, 08:30 PM IST
  • மொபைல் மற்றும் லேப்டாப்களில் பழைய வரி விதிக்கப்படும்
  • அரசாங்கத்தின் உத்தி என்ன?
  • இந்தப் பொருட்களுக்கு நிவாரணம்

நாளை முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் அமல்; லேடஸ்ட் மொபைல், லேப்டாப் விலைகள் எவ்வளவு குறையும்?

ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட புதிய வரி விகிதங்கள் நாளை, திங்கட்கிழமை, செப்டம்பர் 22 ஆம் தேதி அமல்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், இந்த வரி அடுக்குகளில் மொபைல் போன்கள் மற்றும் மடிக்கணினிகள் போன்ற மின்னணு லேப்டாப்களுக்கு எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை. அதாவது, இந்த சாதனங்கள் இன்னும் முன்பு போலவே 18% ஜிஎஸ்டியுடனே விற்பனை செய்யப்படும். ஏனெனில் உயர் தொழில்நுட்ப பொருட்கள் இந்த திருத்தப்பட்ட வரி அடுக்கில் சேர்க்கப்படவில்லை என்று மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

மொபைல் மற்றும் லேப்டாப்களில் பழைய வரி விதிக்கப்படும்

வாடிக்கையாளர்கள் மொபைல் போன்கள் மற்றும் லேப்டாப்கள் போன்ற மின்னணு பொருட்களை பழைய வரி விகிதங்களில் வாங்க வேண்டியிருக்கும், ஏனெனில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் இதில் வழங்கப்படாது. நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, தொழில்துறை செலவுகளை நிலையானதாக வைத்திருக்கவும் சந்தை சமநிலையை பராமரிக்கவும் இந்த உயர் தொழில்நுட்ப தயாரிப்புகளின் வரி விகிதங்களை அரசாங்கம் வேண்டுமென்றே மாற்றவில்லை.

அரசாங்கத்தின் உத்தி என்ன?

இந்த அரசாங்க முடிவு நுகர்வோருக்கு எந்த நிவாரணத்தையும் வழங்காவிட்டாலும், தொழில்நுட்பத் துறைக்கு ஒரு நிலையான சூழலைக் குறிக்கிறது. வரி விகிதங்களில் திடீர் மாற்றம் எதுவும் இல்லாததால், மொபைல் மற்றும் லேப்டாப் உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் உற்பத்தி அட்டவணைகள் மற்றும் இருப்பை நிர்வகிப்பது எளிதாக இருக்கும். இதன் விளைவாக, நுகர்வோரின் செலவுகள் மற்றும் விலை நிர்ணய உத்திகளைப் பாதிக்காது.

இந்தப் பொருட்களுக்கு நிவாரணம்

மொபைல் போன்கள் மற்றும் லேப்டாப்களுக்கு வரிச் சலுகை இல்லை என்றாலும், சமையலறை மற்றும் அழகு சாதனப் பொருட்கள் போன்ற அன்றாடப் பயன்பாட்டுப் பொருட்களுக்கான வரி விகிதங்களைக் குறைப்பது வாங்குபவர்களின் செலவின சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மக்கள் இந்த அத்தியாவசியப் பொருட்களுக்கு குறைவாகச் செலவிடும்போது, ​​அவர்களிடம் கூடுதல் பட்ஜெட் மிச்சமாகும், அதை அவர்கள் ஸ்மார்ட்போன்கள் அல்லது லேப்டாப்கள் போன்ற மின்னணு சாதனங்களை வாங்க பயன்படுத்தலாம்.

விலைகளில் எந்த தாக்கமும் இருக்காது

சாம்சங், ஆப்பிள், லெனோவா மற்றும் டெல் போன்ற மொபைல் மற்றும் லேப்டாப் பிரிவுகளில் உள்ள முக்கிய நிறுவனங்கள், சமீபத்திய வரி அடுக்கு மாற்றங்கள் தங்கள் தயாரிப்புகளின் விலைகளைப் பாதிக்காது என்பதை தெளிவுபடுத்தியுள்ளன. தற்போதைய விகிதங்கள் மற்றும் தற்போதைய சலுகைகளின் அடிப்படையில் நுகர்வோர் தொடர்ந்து ஷாப்பிங் செய்வார்கள் என்று இந்த பிராண்டுகள் கூறுகின்றன.

