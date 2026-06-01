/Redmi டு Lava: இந்த வாரம் (ஜூன் 1-7) இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள புதிய ஸ்மார்ட்போன்கள், லிஸ்ட் இதோ

Upcoming SmartPhones in India: இந்த வாரம் இந்திய மொபைல் பயனர்களுக்கு ஒரு கலவையான அனுபவமாக அமையவுள்ளது. இந்த வாரம் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் ஸ்மார்ட்போன்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும், ஏறக்குறைய அனைத்து விலை வரம்புகளிலும் புதிய போன்களை வாடிக்கையாளர்கள் எதிர்பார்க்கலாம்.
ஜூன் 1 முதல் ஜூன் 7 வரையிலான இந்த வாரத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் போன்கள் குறித்த விவரங்களை இங்கே காணலாம்.
|ஸ்மார்ட்போன்
|அறிமுகம்
|பேட்டரி
|Lava Bold N2 5G
|ஜூன் 3
|6000mAh
|Xiaomi 17T
|ஜூன் 4
|6500mAh
|Motorola Edge 70 Pro+
|ஜூன் 4
|6500mAh
|Redmi Turbo 5
|ஜூன் 2
|7560mAh
|Huawei Nova 16 சீரிஸ்
|ஜூன் 1
|7000mAh
அறிமுகத் தேதி – ஜூன் 3: இந்திய மொபைல் தயாரிப்பு நிறுவனமான Lava, தனது புதிய சாதனமான Bold N2 5G-யை இந்த வாரம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஜூன் 3 அன்று அறிமுகமாகும் எனத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ₹15,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் 5G போனாக இது இருக்கும். இதில் 4GB RAM வசதி இடம்பெறும். Bold N2 5G போனில், தேவையற்ற மென்பொருட்கள் (bloatware) மற்றும் விளம்பரங்கள் ஏதுமில்லாத, தூய்மையான Android 16 இயங்குதளம் இடம்பெறும் என்பதை அந்நிறுவனம் ஏற்கனவே உறுதி செய்துள்ளது. மலிவு விலையில் கிடைக்கும் இந்த 5G போன், UNISOC T8200 செயலியின் (processor) மூலம் இயங்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த மலிவு விலை 5G போன் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும், Lava Bold N2 5G போனில் நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் வகையில் 6000mAh பேட்டரியும், அதனுடன் 18W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புகைப்படங்களைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனத்தில் 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் கொண்ட இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பும், 5-மெகாபிக்சல் முன்பக்க செல்ஃபி கேமராவும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. விரைவில் அறிமுகமாகவுள்ள இந்த Lava 5G போன், 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட HD+ திரையுடன் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெளியீட்டு தேதி – ஜூன் 4: Xiaomi 17T ஸ்மார்ட்போன் ஜூன் 4 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. கடந்த வாரம் தான் உலக சந்தையில் அறிமுகமானதால், இந்தச் சாதனத்தின் அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகள் ஏற்கனவே பொதுமக்களுக்குத் தெரிந்துவிட்டன. உலக சந்தையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப்செட் உடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது; இதே செயலி (processor) இந்திய மாடலிலும் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Xiaomi 17T-இல் Leica கேமரா ஆதரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பின்பக்கத்தில் மூன்று கேமராக்கள் கொண்ட அமைப்பு (triple rear camera setup) இடம்பெற்றுள்ளது. இதில் 50MP, 50MP மற்றும் 12MP சென்சார்கள் அடங்கும். அதே சமயம் முன்பக்கத்தில் 32MP செல்ஃபி சென்சார் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பவர் பேக்அப் தேவைக்காக, இந்த Xiaomi போனில் 6500mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது 67W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் ஆகிய இரண்டையும் ஆதரிக்கிறது. Xiaomi 17T 5G போன் 6.59-இன்ச் 1.5K Crystal டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.
வெளியீட்டு தேதி – ஜூன் 4: Motorola Edge 70 Pro+ 5G போன் ஜூன் 4 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே இந்தப் போனின் முழு விவரக்குறிப்புகளையும் வெளியிட்டுவிட்டது; இப்போது, இதன் விலை அறிவிப்பு மட்டுமே பாக்கியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity 8500 Extreme செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் இது இந்தியாவில் 12GB LPDDR5X RAM உடன் விற்பனைக்கு வரும். இந்தப் போன் 6.8-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate) மற்றும் 5200 nits உச்ச பிரகாச அளவைக் கொண்டுள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, வரவிருக்கும் இந்த 5G போனில் 50-மெகாபிக்சல் கொண்ட மூன்று பின்பக்க கேமராக்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் ஒரு டெலிஃபோட்டோ லென்ஸும் அடங்கும். மேலும் இவை Sony LYT710 சென்சார் மூலம் இயங்குகின்றன. அதே சமயம், முன்பக்கத்தில் 50-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி சென்சார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. Edge 70 Pro+ 5G மாடலானது 6500mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது; இது 90W வயர்டு மற்றும் 15W வயர்லெஸ் ஆகிய இருவிதமான சார்ஜிங் வசதிகளையும் ஆதரிக்கிறது.
வெளியீட்டுத் தேதி – ஜூன் 2: Redmi Turbo 5-இன் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்ல.; இருப்பினும், நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனை ஜூன் 2 அன்று அறிமுகப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், இந்த மொபைலின் தோற்றம், வடிவமைப்பு, சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்த தகவல்கள் அன்றைய தினமே வெளியிடப்படலாம். இதற்கிடையில், இதன் விலை மற்றும் விற்பனை தொடர்பான விவரங்கள் பிறகு அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
இந்த மொபைல் ஏற்கனவே சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. இது MediaTek Dimensity 8500 Ultra சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. இதில் 7560mAh பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது; இதற்குத் துணையாக 100W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் 27W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (reverse charging) தொழில்நுட்பங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த Redmi 5G போன், 6.59-இன்ச் Full HD+ AMOLED திரையுடன் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புகைப்படங்களை எடுக்க, இதில் 50-மெகாபிக்சல் இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பும், 20-மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமராவும் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது.
வெளியீட்டுத் தேதி – ஜூன் 1 (சீனா): Huawei-இன் Nova 16 சீரிஸ், இந்த வாரம் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்தத் தொடரின் கீழ் Huawei Nova 16, Nova 16 Pro மற்றும் Nova 16 Pro Max ஆகிய மாடல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், இந்தத் தொடரின் மிக உயர்ந்த ரக மாடலானது 200MP கேமராவுடன் வெளியாகும் எனப் பேசப்படுகிறது. இதில் 1/1.28-இன்ச் அளவுள்ள பெரிய சென்சார் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இதில் Periscope Telephoto Lens மற்றும் Multispectral Sensor ஆகியவையும் இடம்பெறும் என கணிக்கப்படுகிறது.
Huawei Nova 16 Pro Max மாடலானது, 6.84-இன்ச் 1.5K திரையுடன் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் திரை, LTPO OLED பேனல் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தும் என்றும், இது அதிக 'refresh rate'-ஐ (திரை புதுப்பிப்பு விகிதத்தை) ஆதரிக்கும் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பேட்டரி பேக்அப் தேவைக்காக, இந்த சாதனம் 7000mAh பேட்டரியுடன் சந்தைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கசிந்த தகவல்களின்படி, Nova 16 Pro Max 5G தொலைபேசியானது Huawei-இன் சொந்த Kirin 9000 தொடர் சிப்செட் மூலம் இயங்கும்.