புதுவிதமான வாட்ஸ்அப் மோசடி! மக்களே உஷார்

WhatsApp : வாட்ஸ்அப் 'கோஸ்ட் பெயரிங்' (WhatsApp Ghost Pairing) என்பது தற்போது பரவி வரும் ஒரு புதிய சைபர் அச்சுறுத்தலாகும். உங்கள் அனுமதி இல்லாமலேயே உங்கள் வாட்ஸ்அப் கணக்கை மற்றொரு சாதனத்துடன் (Device) இணைத்து, உங்கள் ரகசியங்களை திருடுவதே இதன் நோக்கம்.
இது குறித்து நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய விரிவான தகவல்கள் இதோ:
1. 'கோஸ்ட் பேயரிங்' என்றால் என்ன?
வழக்கமாக உங்கள் வாட்ஸ்அப்பை கணினியிலோ அல்லது வேறு மொபைலிலோ பயன்படுத்த 'Linked Devices' வசதியைப் பயன்படுத்துவீர்கள். ஆனால், இந்த மோசடியில் நீங்கள் அறியாமலேயே உங்கள் கணக்கை மோசடி செய்பவர்கள் (Scammers) தங்களது சாதனத்துடன் இணைத்துக் கொள்வார்கள். இது மிகவும் அமைதியாக நடப்பதால், இதற்கு 'கோஸ்ட்' (Ghost - ஆவி/நிழல்) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
2. இது எப்படி செயல்படுகிறது?
இந்த மோசடி பெரும்பாலும் உங்களை ஏமாற்றுவதன் மூலமே நடக்கிறது:
போலி லிங்குகள் (Fake Links): உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களிடமிருந்தோ அல்லது தெரியாத எண்ணிலிருந்தோ ஒரு லிங்க் வரலாம். அதில் "முக்கியமான தகவல்" அல்லது "வீடியோ" இருப்பதாகக் கூறப்பட்டிருக்கும்.
போலி இணையப்பக்கம்: நீங்கள் அந்த லிங்கைத் தொட்டவுடன், வாட்ஸ்அப் போன்றே தோற்றமளிக்கும் ஒரு போலிப் பக்கம் திறக்கும்.
அனுமதி பெறுதல்: அந்தப் பக்கத்தில் உங்களை ஒரு குறியீட்டை (Code) உள்ளிடவோ அல்லது உறுதிப்படுத்தவோ சொல்லும். நீங்கள் அதைச் செய்யும்போது, பின்னால் (Background) உங்கள் கணக்கிற்கான 'Linking' அனுமதியை அவர்களுக்குக் கொடுத்துவிடுகிறீர்கள்.
அமைதியான கண்காணிப்பு: இணைக்கப்பட்ட பிறகு, உங்கள் வாட்ஸ்அப் வழக்கம் போல வேலை செய்யும். ஆனால், உங்கள் மெசேஜ்கள், போட்டோக்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் அனைத்தையும் மோசடி செய்பவர்கள் தங்கள் சாதனத்தில் நேரலையாகப் பார்க்க முடியும்.
3. இதன் ஆபத்துகள் என்ன?
தனிப்பட்ட ரகசியங்கள் திருட்டு: உங்கள் தனிப்பட்ட உரையாடல்களைப் படித்து, உங்களை மிரட்ட (Blackmail) வாய்ப்புள்ளது.
பண மோசடி: உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களுக்கு உங்களைப் போலவே மெசேஜ் அனுப்பி, அவசரமாகப் பணம் தேவை என்று கேட்டு மோசடி செய்யலாம்.
நீண்ட கால பாதிப்பு: நீங்கள் கவனிக்கும் வரை மாதக்கணக்கில் உங்கள் கணக்கை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டே இருக்கலாம்.
4. இதிலிருந்து தற்காத்துக் கொள்வது எப்படி?
உஷாராக இருந்தால் மட்டுமே இந்தத் தாக்குதலிலிருந்து தப்பிக்க முடியும்:
சந்தேகத்திற்குரிய லிங்குகளைத் தவிர்க்கவும்: யாராவது தெரியாத லிங்க் அனுப்பினால், அதைத் தொடாதீர்கள். உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களே அனுப்பினாலும், அதை உறுதிப்படுத்தாமல் கிளிக் செய்யாதீர்கள்.
Linked Devices-ஐச் சரிபார்க்கவும்: உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் Settings > Linked Devices பகுதிக்குச் சென்று அடிக்கடி பாருங்கள். அங்கு உங்களுக்குத் தெரியாத ஏதேனும் சாதனம் (உதாரணமாக: Google Chrome, Windows, அல்லது தெரியாத போன்) இணைக்கப்பட்டிருந்தால், உடனடியாக அதைத் தொட்டு 'Logout' செய்துவிடுங்கள்.
Two-Step Verification: உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் 'டூ-ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன்' (Two-step verification) வசதியை ஆன் செய்து வைத்திருங்கள். இது உங்கள் கணக்கிற்குப் கூடுதல் பாதுகாப்பைத் தரும்.
ரகசிய எண்களைப் பகிராதீர்கள்: உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் எந்த ஒரு வாட்ஸ்அப் குறியீட்டையும் (Verification Code) யாரிடமும் பகிராதீர்கள்.
ஆன்லைன் மோசடிகள் தற்போது அதிநவீனமாகி வருகின்றன. உங்கள் வாட்ஸ்அப் செட்டிங்ஸில் அடிக்கடி 'Linked Devices' சரிபார்ப்பது மட்டுமே இதற்குச் சிறந்த தீர்வாகும்.
