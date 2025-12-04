English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  புத்தாண்டு மெகா ஆஃபர்! 200 நாள் ரீசார்ஜ், 1% தங்கம் - அம்பானி அறிவிப்பு!

புத்தாண்டு மெகா ஆஃபர்! 200 நாள் ரீசார்ஜ், 1% தங்கம் - அம்பானி அறிவிப்பு!

டேட்டா, ஓடிடி, கோல்டு... அன்லிமிட்டெட் சலுகைகளுடன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு காத்திருக்கும் இன்ப அதிர்ச்சி!

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Dec 4, 2025, 04:29 PM IST
  • ஜியோவின் 2026 புத்தாண்டுச் சலுகை
  • ரூ.2025 திட்டத்தின் அனல் பறக்கும் விவரங்கள்

புத்தாண்டு மெகா ஆஃபர்! 200 நாள் ரீசார்ஜ், 1% தங்கம் - அம்பானி அறிவிப்பு!

Reliance Jio Plan: ஜியோ வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை இரட்டிப்பாக்கும் வகையில், சிறப்பு ரீசார்ஜ் திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டை வரவேற்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், ரிலையன்ஸ் ஜியோவின் புத்தாண்டுச் சலுகைகள் குறித்த எதிர்பார்ப்பு இப்போதே எகிறியுள்ளது.

முன்னதாக, 2025 ஆம் ஆண்டுக்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரூ.2025 திட்டத்தின் சலுகைகளை ஒருமுறை திரும்பிப் பார்ப்பதன் மூலம், வரவிருக்கும் 2026 புத்தாண்டுத் திட்டத்தில் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதற்கான ஒரு தெளிவான முன்னோட்டத்தைப் பெறலாம். கடந்த ஆண்டின் திட்ட விவரங்கள் இதோ:

ஜியோ ரூ.2025 திட்டத்தின் முழு விவரங்கள்:

வேலிடிட்டி: 200 நாட்கள் (6 மாதங்களுக்கும் மேல்)

டேட்டா சலுகை: நாளொன்றுக்கு 2.5 ஜிபி டேட்டா + அன்லிமிடெட் 5ஜி டேட்டா

மொத்த டேட்டா: 500 ஜிபி (2.5 ஜிபி முடிந்த பின் 64 Kbps வேகம்)

வாய்ஸ் கால்: அன்லிமிடெட் லோக்கல், எஸ்டிடி மற்றும் ரோமிங் வாய்ஸ் கால்கள்

எஸ்எம்எஸ்: நாளொன்றுக்கு 100 எஸ்எம்எஸ்

ஆப் சந்தாக்கள்: ஜியோ டிவி மற்றும் ஜியோ ஏஐ கிளவுட் சந்தா

கூடுதலாக கிடைத்த அசத்தல் சலுகைகள்:

ரூ.2025 திட்டத்தில், மேலே குறிப்பிட்ட அடிப்படை பலன்களைத் தாண்டி, வாடிக்கையாளர்களை கவரும் விதமாகப் பல்வேறு கூடுதல் சலுகைகளும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன.

இலவச ஜியோ கோல்டு: ஜியோ ஃபைனான்ஸ் ஆப் (Jio Finance App) வழியாக ஜியோ கோல்டு (Jio Gold) வாங்கினால், அதன் மதிப்பில் இருந்து கூடுதலாக 1% கோல்டு இலவசமாக கிடைத்தது. (உதாரணமாக, ரூ.1000-க்கு வாங்கினால், ரூ.10 மதிப்புள்ள கோல்டு இலவசம்.)

ஜியோஹோம் ப்ரீ ட்ரையல்: ஜியோ ஃபைபர் வசதி உள்ள பகுதிகளில் இருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, 2 மாதங்களுக்கான ப்ரீ ட்ரையல் வழங்கப்பட்டது. இதில் வை-பை டேட்டா, ஓடிடி ஆப் சந்தாக்கள் மற்றும் லைவ் டிவி சேனல்களுக்கான சந்தாக்கள் அடங்கும்.

ஓடிடி & கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்:

  • ஜியோஹாட்ஸ்டார் (JioHotstar): 3 மாதங்களுக்கான இலவச சந்தா.
  • கிளவுட் ஸ்டோரேஜ்: ஜியோ ஏஐ கிளவுட் ஆப் (JioAICloud App) வழியாக 50 ஜிபி ஸ்டோரேஜ்.

கூகுள் ஜெமினி ப்ரோ சந்தா: மிக முக்கியமாக, 18 மாதங்களுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய கூகுள் நிறுவனத்தின் ஜெமினி ப்ரோ (Gemini Pro) சந்தா இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.

2026 புத்தாண்டுத் திட்டம்: எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

கடந்த ஆண்டின் ரூ.2025 திட்டம் அளித்த சலுகைகளின் பட்டியலைப் பார்க்கும்போது, வரவிருக்கும் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான புத்தாண்டுத் திட்டமும் இதேபோல அல்லது இதைவிட ஆர்வமூட்டும் சலுகைகளை வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.

  • புதிய திட்டத்தின் விலை ரூ.2026 என்ற அளவில் இருக்கலாம்.
  • அன்லிமிடெட் 5ஜி டேட்டா சலுகை கட்டாயம் தொடரும்.
  • வேலிடிட்டியில் சிறிய மாற்றம் இருக்கலாம்.
  • ஓடிடி சலுகைகளில் புதிய ஆப்கள் (OTT Apps) அல்லது நீண்ட கால சந்தாக்கள் சேர்க்கப்படலாம்.
  • ஜியோவின் ஏஐ (AI) சலுகைகள் (எ.கா: ஜெமினி ப்ரோ) தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நீண்ட கால திட்டம் வேண்டுமா?

ஆண்டு முழுவதும் வேலிடிட்டி கொண்ட திட்டத்தை ரீசார்ஜ் செய்ய விரும்புவோர், தற்போதுள்ள ரூ.3599 திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இதில் 365 நாட்கள் வேலிடிட்டியுடன், முந்தைய ரூ.2025 திட்டத்தின் அனைத்து சலுகைகளும் (அன்லிமிடெட் 5ஜி டேட்டா உட்பட) கிடைக்கின்றன. ஜியோவின் 2026 புத்தாண்டுச் சலுகை குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஓரிரு நாட்களில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

