யுபிஐ செயலியில் இருக்கும் முக்கிய அம்சம்! இனி UPI ID தேவையில்லை

UPI Tips : யுபிஐ ஐடி (UPI ID) பற்றி உங்களுக்குத் தெரியும். ஆனால் யுபிஐ எண் (UPI Number) பற்றி தெரியுமா? இனி நீங்கள் விரும்பிய யுபிஐ எண்ணை (Custom UPI Number) உருவாக்கி, அதை யுபிஐ பேமெண்ட்டுகளைப் பெறப் பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம் இரண்டு பெரிய நன்மைகள் உள்ளன: ஒன்று, வங்கியின் நீண்ட யுபிஐ ஐடியை நீங்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டியதில்லை. இரண்டாவது, உங்கள் ஃபோன் எண் போன்ற தனிப்பட்ட தகவல்கள் யுபிஐ ஐடி வடிவில் மற்றவர்களுடன் பகிரப்படாது.
நீங்களும் யுபிஐ பேமெண்ட்டுகளைச் செய்ய உங்கள் நீண்ட யுபிஐ ஐடியையோ அல்லது தொலைபேசி எண்ணையோ பயன்படுத்துகிறீர்களா? நீங்கள் விரும்பினால், உங்களின் விருப்பமான எந்த எண்ணையும் யுபிஐ பேமெண்ட்டுகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம். இது உங்கள் தனிப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், உங்களுக்குப் பிடித்த எண்ணை எந்த தளத்திலும் யுபிஐ பேமெண்ட்டுகளுக்குப் பயன்படுத்த முடியும். இந்த வசதி, அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ பேமெண்ட் செயலியான BHIM (பீம்)-இல் கிடைக்கிறது. இந்த யுபிஐ எண் வசதி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களையும், அதை அமைக்கும் முறையையும் இப்போது விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
யுபிஐ எண் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்
யுபிஐ பேமெண்ட்டுகளுக்காக உங்கள் விருப்பமான எண்ணை நீங்கள் அமைத்துவிட்டால், பல நன்மைகளைப் பெறலாம்:
- நீண்ட யுபிஐ ஐடியை நீங்கள் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டியதில்லை.
- யுபிஐ பேமெண்ட்டுகளைப் பெற, உங்கள் தனிப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணை யாருடனும் பகிர வேண்டிய அவசியமில்லை.
- பேமெண்ட் செய்யும்போது யுபிஐ ஐடியில் தவறான எண்ணையோ அல்லது எழுத்துக்களையோ தட்டச்சு செய்வதால் ஏற்படும் தவறான பேமெண்ட்டுகளுக்கான வாய்ப்புகள் குறையும்.
- உங்கள் யுபிஐ எண் ஒரு பொதுவான பேமெண்ட் முகவரியாக (Common Payment Address) செயல்படும். இதை BHIM மட்டுமல்லாமல், பிற யுபிஐ செயலிகளிலும் இணைக்க முடியும். இதன் மூலம் ஒவ்வொரு செயலிக்கும் தனித்தனி யுபிஐ ஐடி உருவாக்கும் சிரமம் நீங்கும்.
- நீங்கள் விரும்பிய எண்ணை யுபிஐ ஐடியாக அமைக்கும்போது, அதை எப்போதும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளலாம்.
விருப்பமான யுபிஐ எண்ணை அமைக்கும் முழு செயல்முறை
உங்களுக்குப் பிடித்த எண்ணை யுபிஐ எண்ணாக அமைக்க, நீங்கள் BHIM செயலியில் உங்கள் கணக்கில் உள்நுழைய வேண்டும். அதன் பிறகு, பின்வரும் படிகளைப் பின்பற்றவும்:
- இடது பக்கத்தில் மேலே தெரியும் உங்கள் பெயரின் மீது கிளிக் செய்யவும் (Tap on your name).
- அடுத்து, Your QR என்பதற்கு அருகில் தோன்றும் அம்பு குறியீட்டின் (Arrow icon) மீது தட்டவும்.
- அதன் பிறகு, QR குறியீட்டின் மேலே காணப்படும் Manage (நிர்வகி) என்பதைத் தட்டவும்.
- இப்போது, Create New (புதியதை உருவாக்கு) என்பதைத் தட்டி, உங்கள் விருப்பப்படி உள்ள UPI ID மீது தட்டவும்.
- அடுத்து, நீங்கள் எந்த எண்ணை உங்கள் UPI எண்ணாக (UPI Number) மாற்ற விரும்புகிறீர்களோ, அந்த எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
- அந்த எண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு, அதைச் சேமிக்கவும் (Save). இப்போது அந்த எண் உங்கள் யுபிஐ ஐடியுடன் இணைக்கப்படும்.
- இனி நீங்கள் இந்த எண்ணை யுபிஐ பேமெண்ட்டுகளைப் பெறுவதற்காகப் பயன்படுத்தலாம்.
கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்
யுபிஐ எண்ணை அமைக்கும்போது நீங்கள் சில முக்கியமான விஷயங்களை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்:
- இந்த வசதி தற்போது BHIM செயலியில் மட்டுமே கிடைக்கிறது.
- யுபிஐ எண்ணை அமைப்பதற்கு முன், உங்களிடம் கட்டாயமாக ஒரு யுபிஐ ஐடி இருக்க வேண்டும். யுபிஐ ஐடி இல்லாமல் யுபிஐ எண்ணை அமைக்க முடியாது.
- யுபிஐ எண் 8 முதல் 9 இலக்கங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். இதற்கு குறைவான எண்களைக் கொண்ட யுபிஐ எண்ணை நீங்கள் உருவாக்க முடியாது.
- நீங்கள் விரும்பும் போதெல்லாம் இந்த யுபிஐ எண்ணை மாற்றிக்கொள்ளவோ அல்லது செயலிழக்கச் செய்யவோ (Disable) முடியும்.
மேலும் படிக்க | வங்கிக் கணக்கில் பணம் இல்லாமலேயே UPI பேமென்ட் செய்யலாமா? புதிய வசதி
மேலும் படிக்க | UPI பேமென்ட் பிரச்சனையா? பேக்கப் ஐடி மூலம் பணம் செலுத்துவது எப்படி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ