Flipkart, Amazon ஐ தட்டி தூக்கிய Vijay Sales.. iPhone 16 Pro Max ல் ரூ.,19,500 வரை தள்ளுபடி

iPhone 16 Pro Max Price Cut: இந்த பண்டிகை காலத்தில், பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப் iPhone 16 Pro Max₹ 19,500 மிகப்பெரிய தள்ளுபடியைப் பெறுகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Aug 13, 2025, 05:00 PM IST
  • Vijay Sales இல் சிறந்த சலுகைகள்
  • HDFC வங்கி EMI-யில் கூடுதல் தள்ளுபடி: ₹ 4,500
  • ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸில் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி

Flipkart, Amazon ஐ தட்டி தூக்கிய Vijay Sales.. iPhone 16 Pro Max ல் ரூ.,19,500 வரை தள்ளுபடி

iPhone 16 Pro Max Price Cut: நீங்கள் நீண்ட காலமாக ஒரு புதிய ஐபோனை வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால், இதுவே சரியான வாய்ப்பு. இந்த பண்டிகைக் காலத்தில், பிரீமியம் ஃபிளாக்ஷிப் ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸ் ரூபாய் 19,500 மிகப்பெரிய தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இந்த சலுகை, ஐபோன் 17 தொடர் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டின் இந்த சக்திவாய்ந்த மாடலை குறைந்த விலையில் பெற உங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கிறது.

Vijay Sales இல் சிறந்த சலுகைகள்
• ஒரிஜினல் விலை: ₹ 1,44,900
• பிளாட் தள்ளுபடி: ₹ 15,000
• HDFC வங்கி EMI-யில் கூடுதல் தள்ளுபடி: ₹ 4,500
• மொத்த சேமிப்பு: ₹ 19,500
• டீல் விலை: ₹ 1,25,400

இது தற்போது ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸில் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய தள்ளுபடியாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஐபோன் 16 ப்ரோ மேக்ஸின் அம்சங்கள்
1. டிஸ்ப்ளே: 120Hz ப்ரோமோஷன் தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய 6.9-இன்ச் சூப்பர் ரெடினா XDR OLED.
2. ப்ராசசர்: ஆப்பிள் இன்டலிஜென்ஸ் AIக்கான ஆதரவுடன் கூடிய A18 ப்ரோ சிப்.
3. கேமரா சிஸ்டம்:
• 48MP பிரதான கேமரா (OIS உடன்)
• 48MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ்
• 12MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ லென்ஸ் (5x ஆப்டிகல் ஜூம்)
• 12MP ட்ரூடெப்த் முன் கேமரா
4. புதிய கேமரா கட்டுப்பாட்டு பொத்தன்.
5. ஸ்டோரேஜ் வகைகள்: 256GB, 512GB மற்றும் 1TB விருப்பங்கள்.
6. வடிவமைப்பு: 17.43cm (6.9-இன்ச்) சூப்பர் ரெடினா XDR டிஸ்ப்ளே கொண்ட வலுவான மற்றும் இலகுரக டைட்டானியம் உடல்.
7. வலிமை: சமீபத்திய பீங்கான் ஷீல்ட் பொருள், இது எந்த ஸ்மார்ட்போன் கண்ணாடியையும் விட இரண்டு மடங்கு நீடித்தது.

இப்போதே வாங்கிடுங்க
• ஐபோன் 17 சீரிஸ் வருவதற்கு முன்பு இதுவே மிகப்பெரிய மற்றும் கடைசி சலுகை.
• பல வங்கிகளும் பிராண்டுகளும் கூட்டாக இந்த கூடுதல் தள்ளுபடியை வழங்குகின்றன.
• மேம்படுத்த ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு, குறிப்பாக நீங்கள் பழைய ஐபோன் அல்லது ஆண்ட்ராய்டிலிருந்து மாற விரும்பினால்.

About the Author
Iphone 16iPhone 16 Pro MaxVijay salesApple

