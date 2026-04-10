Nothing CMF Phone 3 Pro விரைவில் அறிமுகம்: அதற்கு மும் லீக் ஆக முக்கிய விவரங்கள்

Nothing CMF Phone 3 Pro Launch: Nothing நிறுவனத்தின் துணை பிராண்டான 'CMF', தனது அடுத்த ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம் செய்ய தயாராகி வருகிறது. CMF பிராண்டின் அடுத்த ஸ்மார்ட்போனான 'CMF Phone 3 Pro', விரைவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது கடந்த ஆண்டு வெளியான 'CMF Phone 2 Pro' மாடலின் அடுத்த தலைமுறைப் பதிப்பாக அமையும்.
CMF Phone 3 Pro: வெளியான தகவல்கள்
இந்தச் சாதனம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை நிறுவனம் இன்னும் வெளியிடவில்லை. எனினும், ஒரு புதிய அறிக்கை இதன் சாத்தியமான விவரக்குறிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இது ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய மேம்பாடுகள் குறித்த ஒரு முன்னோட்டத்தை வழங்குகிறது. அதன் விவரங்களை இந்த பதிவில் விரிவாகக் காணலாம்.
CMF Phone 3 Pro: அறிமுகம் எப்போது?
CMF Phone 3 Pro, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத இறுதியில் இருந்து மே மாதத்திற்குள் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
CMF Phone 3 Pro: லீக் ஆன தகவல்கள்
CMF Phone 3 Pro ஸ்மார்ட்போன் குறித்து கசிந்த தகவல்களின்படி, புதிதாக அறிமுகம் ஆகவுள்ள 'CMF Phone 3 Pro' மாடலின் செயலி அமைப்பில் மாற்றம் இருக்கக்கூடும். இது 'Snapdragon 7s Gen 4' சிப்செட் உடன் வரும் என தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இது நிறுவனத்தின் முந்தைய போக்கிலிருந்து மாறுபட்ட ஒன்றாக இருக்கும். ஏனெனில், 'CMF Phone 2 Pro' மாடலானது மீடியாடெக் டைமென்சிடி 7300 Pro செயலியைப் கொண்டிருந்தது. இதன் விளைவாக, புதிய மாடலானது செயல்திறன் அடிப்படையில் மிகவும் மேம்பட்டதாக அமையக்கூடும்.
CMF Phone 3 Pro: வடிவமைப்பு
CMF Phone 3 Pro வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, 'CMF Phone 3 Pro' தனது முந்தைய மாடலைப் போன்ற தோற்றத்தையே தக்கவைத்துக்கொள்ளும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதன் பின்பக்கப் பேனல், அதாவது ரியர் பேனலில் சில மாற்றங்களைக் காண முடியும். கசிந்த ஸ்கெட்சின் படி, ஃபிளாஷ் (flash) அமைந்திருக்கும் இடம் மாற்றப்படலாம் என்றும், செங்குத்தாக அமைந்திருக்கும் மற்ற இரண்டு கேமராக்களிலிருந்து சற்று விலகி மூன்றாவது கேமரா சென்சார் இடம்பெறலாம் என்றும் தெரிகிறது.
CMF Phone 3 Pro: பேட்டரி
CMF Phone 3 Pro மாடலில் பேட்டரி சார்ந்த மேம்பாடுகளும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அறிக்கைகளின்படி, இது சுமார் 5,090mAh அளவிலான வழக்கமான பேட்டரி திறனைக் கொண்டிருக்கலாம். அதே சமயம், சந்தைப்படுத்தப்படும்போது இதன் திறன் 5,400mAh முதல் 5,500mAh வரை குறிப்பிடப்படலாம். கூடுதலாக, இந்த ஸ்மார்ட்போன் 45W அதிவேக சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது முந்தைய மாடலில் இருந்த 33W சார்ஜிங் திறனை விட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடாகும்.
CMF Phone 3 Pro: டிஸ்பிளே எப்படி இருக்கும்?
டிஸ்பிளேவைப் பொறுத்தவரை, CMF Phone 3 Pro மாடலானது 1080×2392 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட AMOLED பேனலைக் கொண்டிருக்கும் எனத் தெரிகிறது. திரையின் மையப்பகுதியில் 'punch-hole' வடிவிலான துளை (cutout) இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த புதிய மாடலின் சட்டகம் (frame) உலோகத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கலாம். இது முந்தைய மாடலின் பிளாஸ்டிக் சட்டகத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ஒரு 'premium' (உயர்தர) உணர்வை வழங்கும்.
இருப்பினும், திரையின் துல்லியமான அளவு குறித்த விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. மேம்பட்ட வடிவமைப்பு, சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் புதிய Snapdragon செயலி ஆகியவற்றுடன், வரவிருக்கும் 'CMF Phone 3 Pro' விரைவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இந்தச் சாதனம் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் கிடைத்த பின்னரே, இது குறித்த திட்டவட்டமான பரிந்துரைகளை வழங்க இயலும்.
CMF Phone 3 Pro: விலை விவரம் என்ன?
முந்தைய மாடலின் போக்கை வைத்துப் பார்க்கையில், இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன் மலிவு விலையில் தனித்துவமான பயனர் அனுபவத்தை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் நாட்களில், தனித்துவமான தோற்றம் கொண்ட, மலிவு விலையில் கிடைக்கக்கூடிய, நேர்த்தியான ஒரு ஸ்மார்ட்போனை வாங்க நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், CMF Phone 3 Pro போனுக்கான பயனர்கள் காத்திருக்கலாம்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. CMF Phone 3 Pro எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
CMF Phone 3 Pro, 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாத இறுதியில் இருந்து மே மாதத்திற்குள் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் இன்னும் வெளிவரவில்லை.
2. கசிந்த தகவல்களில் உள்ள முக்கிய விஷயங்கள் என்ன?
கசிந்த தகவல்களின்படி, Snapdragon 7s Gen 4 சிப், 5,400–5,500mAh திறன் கொண்ட பெரிய பேட்டரி, 45W அதிவேக சார்ஜிங் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட உலோகச் சட்டகம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடு இதில் இடம்பெறக்கூடும்.
3. CMF Phone 3 Pro டிஸ்பிளே எப்படி இருக்கும்?
டிஸ்பிளேவைப் பொறுத்தவரை, CMF Phone 3 Pro மாடலானது 1080×2392 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட AMOLED பேனலைக் கொண்டிருக்கும் எனத் தெரிகிறது.
மேலும் படிக்க | ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 4K ஸ்மார்ட் டிவிக்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க | Oppo Find X9s ஏப்ரல் 21 அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
