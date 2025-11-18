English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Nothing Phone 3a Lite: இந்த தேதியில் அட்டகாசமான அறிமுகம், குறைந்த விலையில் பல அம்சங்கள்

Nothing Phone 3a Lite: இந்த தேதியில் அட்டகாசமான அறிமுகம், குறைந்த விலையில் பல அம்சங்கள்

Nothing Phone 3a Lite: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான நத்திங் இந்திய சந்தைக்கான தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டு தேதியை அறிவித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 04:54 PM IST
  • Nothing Phone 3a Lite
  • நீண்ட நேர பேட்டரி மற்றும் வேகமான சார்ஜிங்.
  • உயர் செயல்திறன் செயலி.

Nothing Phone 3a Lite: இந்த தேதியில் அட்டகாசமான அறிமுகம், குறைந்த விலையில் பல அம்சங்கள்

Nothing Phone 3a Lite: லண்டனை தளமாகக் கொண்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனமான நத்திங், இந்திய சந்தைக்கான தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டு தேதியை அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய போன் Nothing Phone 3a Lite என்று அழைக்கப்படும். இது நவம்பர் 27, 2025 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்படும். 

நத்திங் நிறுவனம் ஏற்கனவே உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகளில் இந்த மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இது குறைந்த விலையில் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது என்பது சிறப்பம்சம். இந்த போன் அதன் கையொப்ப வெளிப்படையான வடிவமைப்பு, புதிய அனுபவம் மற்றும் சீரான செயல்திறனை குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு கொண்டு வரும் என்று நத்திங் கூறியுள்ளது.

நிறுவனத்தின் இலக்கு: குறைந்த விலையில் பிரீமியம் அனுபவம்

குறைந்த பட்ஜெட்டில் நல்ல ஸ்மார்ட்போனை விரும்பும் பயனர்களுக்கும் நத்திங் போன்களின் பிரீமியம் அனுபவத்தை அளிப்பதே 3A லைட் -இன் நோக்கம் என நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. வடிவமைப்பு முதல் அமைப்பு வரை, நிறுவனத்தின் விலையுயர்ந்த மாடல்களில் காணப்படும் அனைத்து அம்சங்களுடனும் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Nothing Phone 3a Lite: பிரீமியம் டிஸ்ப்ளே மற்றும் உறுதியான பாடி

நத்திங் போன் 3A லைட் 6.77 அங்குல நெகிழ்வான AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் உலகளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திரை 120 ஹெர்ட்ஸ் வேகமான புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் 3,000 நிட்ஸ் வரை பீக் பிரகாசத்தையும் வழங்குகிறது. இது இந்த விலையில் அதிக பிரீமியமாகக் கருதப்படுகிறது. தொலைபேசியின் முன் மற்றும் பின்புறம் பாண்டா கிளாஸால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இது கீறல்கள் விழாமல் பார்த்துக்கொள்கிறது. மேலும், இந்த தொலைபேசி IP54 மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது இது தூசி மற்றும் ஒளி தெறிப்புகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கப்படுகிறது.

Nothing Phone 3a Lite: நீண்ட நேர பேட்டரி மற்றும் வேகமான சார்ஜிங்

இந்த தொலைபேசி 3A லைட்டில் 5,000 mAh பேட்டரி உள்ளது. இது ஒரு நாள் முழுதும் நீடிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 33W வேகமான சார்ஜிங் மற்றும் 5W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்கையும் வழங்குகிறது. ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் மற்ற தொலைபேசிகள் அல்லது சிறிய சாதனங்களுக்கு பவர் அளிக்க அனுமதிக்கிறது.

மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7300 ப்ரோ: உயர் செயல்திறன் செயலி

இந்த தொலைபேசி மீடியாடெக் டைமன்சிட்டி 7300 ப்ரோ சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இது 8 ஜிபி ரேம் மற்றும் 256 ஜிபி வரை சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. சேமிப்பிடத்தை 2TB வரை விரிவாக்க முடியும், இது அதிக அளவிலான புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் அல்லது செயலிகளை சேமிக்கும் பயனர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைகிறது. இந்த போன் ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Nothing OS 3.5 இல் இயங்குகிறது. இந்த போனுக்கு நிறுவனம் மூன்று முக்கிய சிஸ்டம் புதுப்பிப்புகளையும் ஆறு வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளையும் வழங்கும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட கேமரா அமைப்பு: அனைத்து சூழலிலும் செயல்படும் கேமரா

ஃபோன் 3A லைட்டில் மூன்று பின்புற கேமராக்கள் இருக்கும். இதில் 50 மெகாபிக்சல் பிரதான கேமரா, 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ராவைடு கேமரா மற்றும் 2 மெகாபிக்சல் மேக்ரோ கேமரா ஆகியவை அடங்கும். செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, போனில் 16 மெகாபிக்சல் முன் கேமரா உள்ளது. இது தெளிவான படங்களை வழங்குகிறது.

இந்தியாவில் கிடைக்கும் வண்ணங்கள், எதிர்பார்க்கப்படும் விலை

இந்த போன் உலகளவில் பல நாடுகளில் வெள்ளை மற்றும் கருப்பு நிறங்களில் கிடைக்கிறது. உலகளாவிய விலை சுமார் 249 யூரோக்கள் அல்லது பவுண்டுகளில் தொடங்குகிறது. இந்தியாவில், இதன் விலை 20,000 ரூபாய்க்கு கீழ் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அதன் பிரிவில் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான விருப்பமாக அமைகிறது. இந்த போனின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீடு நவம்பர் 27 ஆம் தேதி நடைபெறும். அப்போது இந்திய விலை மற்றும் விற்பனை தேதி வெளியிடப்படும்.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

