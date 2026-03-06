English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Nothing Phone 4a and 4a Pro அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

Nothing Phone 4a and 4a Pro அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

Nothing Phone 4a and 4a pro Launch: நத்திங் அதன் புதிய 4a தொடர் ஸ்மார்ட்போன்களை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன்களின் அம்சங்கள், விலை மற்றும் பிற விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 05:49 PM IST
  • நத்திங் போன் 4a மற்றும் நத்திங் போன் 4a ப்ரோ இரண்டும் 50W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 5,400mAh பேட்டரியுடன் வருகின்றன.
  • இரண்டு போன்களும் புதிய நத்திங் OS 4.1 இல் இயங்குகின்றன.
  • இது பல AI அம்சங்களுடன் வருகிறது.

Nothing Phone 4a and 4a Pro அறிமுகம் ஆனது: விலை, அம்சங்கள், பிற விவரங்கள் இதோ

Nothing Phone 4a and 4a pro Launch: நத்திங் போன் பிரியர்களுக்கு குட் நியூஸ்!!  காத்திருப்பு முடிந்தது! நத்திங் அதன் புதிய 4a தொடர் ஸ்மார்ட்போன்களை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நிறுவனம் இரண்டு மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது - நத்திங் போன் 4a மற்றும் நத்திங் போன் 4a ப்ரோ. போன்களுடன், நிறுவனம் நத்திங் ஹெட்ஃபோனையும் (a) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய ஸ்மார்ட்போன்களின் அம்சங்கள், விலை மற்றும் பிற விவரங்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Nothing Phone 4a: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலை

நத்திங் போன் 4a ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 4 சிப்செட்டில் இயங்குகிறது. இதன் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை பின்புற கேமரா மற்றும் 32MP செல்ஃபி கேமரா ஆகும். இந்த போன் வெள்ளி, கருப்பு, நீலம் மற்றும் இளஞ்சிவப்பு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது. இது 128GB மற்றும் 256GB சேமிப்பு விருப்பங்களுடன் வருகிறது. 

விலை விவரம்:
 
- 8GB RAM + 128GB சேமிப்பு வகையின் விலை ₹31,999, 
- 8GB RAM + 256GB சேமிப்பு வகையின் விலை ₹34,999 மற்றும் 
- டாப்-எண்ட் 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு வகையின் விலை ₹37,999. 

நத்திங் போன் 4a-க்கான ப்ரீ-ஆர்டர்கள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன.

Nothing Phone 4a Pro: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலை

இதற்கிடையில், நத்திங் போன் 4a ப்ரோ ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜெனரல் 4 சிப்செட்டால் இயக்கப்படுகிறது. இது இதுவரை வெளியிடப்பட்டுள்ள தங்களது போன்களில் மிக மெல்லிய போன் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. இது பின்புற பேனலில் ஒரு தனித்துவமான W-கேமரா தீவைக் கொண்டுள்ளது. தொலைபேசியில் 50MP பிரதான கேமரா சென்சார் உள்ளது. நத்திங் போன் 4a ப்ரோ வெள்ளி, கருப்பு மற்றும் இளஞ்சிவப்பு நிறங்களில் கிடைக்கும். 

விலை விவரம்:

- 8GB RAM + 128GB சேமிப்பு வகை ₹39,999, 
- 8GB RAM + 256GB சேமிப்பு வகை ₹42,999 மற்றும்
- 12GB RAM + 256GB சேமிப்பு வகை ₹45,999. 

ப்ரோ மாடலுக்கான ப்ரீ-ஆர்டர்கள் மார்ச் 13 முதல் தொடங்கும்.

Nothing Phone 4a and 4a pro: பெரிய 5,400mAh பேட்டரி

நத்திங் போன் 4a மற்றும் நத்திங் போன் 4a ப்ரோ இரண்டும் 50W வேகமான சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் 5,400mAh பேட்டரியுடன் வருகின்றன. இரண்டு போன்களும் புதிய நத்திங் OS 4.1 இல் இயங்குகின்றன. இது பல AI அம்சங்களுடன் வருகிறது. நத்திங் நிறுவனம் 4a தொடருக்கு மூன்று வருட மென்பொருள் புதுப்பிப்புகள் மற்றும் ஏழு வருட பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளுக்க்கான உறுதியை அளிக்கின்றது.

Nothing Phone 4a Pro: விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் அம்சங்கள்

செயலி - Snapdragon 7 Gen 4
டிஸ்பிளே - 17.34cm AMOLED, 144Hz
பிரகாசம் - 5000 nits உச்சம்
கேமரா - 50MP மெயின் + 50MP டெலிஃபோட்டோ + 120° அல்ட்ரா அகலம்
Zoom - 140x அல்ட்ரா ஜூம்
மென்பொருள் - Nothing OS (Android 16)
புதுப்பிப்புகள் - 3 ஆண்டுகள் OS + 6 ஆண்டுகள் பாதுகாப்பு
வடிவமைப்பு - மெட்டல் யூனிபாடி, கிளிஃப் மேட்ரிக்ஸ்
தடிமன் - தோராயமாக 7.95 மிமீ
நீர் எதிர்ப்பு - IP65

மேலும் படிக்க | iPhone 17e vs iPhone 17: விலை முதல் லுக் வரை முழுமையான ஒப்பீடு.. உங்களுக்கு ஏற்றது எது?

மேலும் படிக்க | ₹20,000-க்குள் சிறந்த கேமரா போன்களின் முழு பட்டியல் இதோ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

nothing phone 4aNothing Phone 4a ProNothing PhoneNothingSmartPhone

