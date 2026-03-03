Nothing Phone 4a: கம்மி விலையில் Nothing Phone 4a.. மார்ச் 5 முதல் விற்பனைக்கு தயார்

Nothing Phone 4a India Launch Date: முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளரான நத்திங் (Nothing), தனது அடுத்த நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போனான Nothing Phone (4a) தொடரை விரைவில் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த மொபைல் தொடரின் அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களையும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த மொபைல் தொடர் முந்தைய மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் அற்புதமாக இருக்கக்கூடும். வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் இது மிகவும் பிரீமியமாகத் தோன்றும் என்று தெரிகிறது. இருப்பினும், எதிர்பார்க்கப்படும் விலையுடன் இந்த மொபைலின் அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களை இப்போது அறிந்து கொள்வோம்.
மார்ச் 5 ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு இந்திய சந்தையில் Nothing Phone (4a) தொடரை அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்தியாவில் முதல் விற்பனை மார்ச் 7 ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள நத்திங் ஸ்டோரில் தொடங்க உள்ளது. அதன் பிறகு, இந்த பிரபலமான இ-காமர்ஸ் நிறுவனம் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், முதல் விற்பனையின் ஒரு பகுதியாக, வாங்குபவர்களுக்கு அற்புதமான தள்ளுபடி சலுகைகளும் வழங்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, இந்த மொபைலை வாங்குபவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தள்ளுபடி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளன.
இருப்பினும், இந்த நத்திங் போன் (4a) ஸ்மார்ட்போன் தொடரில், நிறுவனம் ஒரு தனித்துவமான வெளிப்படையான வடிவமைப்பு மற்றும் கிளிஃப் பார் ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்போது, இந்த மொபைலின் டிஸ்ப்ளே அம்சங்களின் விவரங்களுக்குள் சென்றால்.. இந்நிறுவனம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 6.78-இன்ச் AMOLED, 1.5K தெளிவுத்திறனைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 4 சிப்செட் செயலியில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது இரண்டு சேமிப்பக விருப்பங்களிலும் கிடைக்கும் என்றும் தெரிகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 128 ஜிபி சேமிப்பு வசதியுடன் மட்டுமல்லாமல், 256 ஜிபி சேமிப்பு வசதியுடனும் கிடைக்கும்.
இந்த நத்திங் போன் (4a) மொபைலின் பின்புற விவரங்களுக்குச் சென்றால், முந்தைய மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது, இது ஒரு அற்புதமான வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். குறிப்பாக, பின்புறத்தில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த 50MP பிரதான கேமரா இருக்கும். கூடுதலாக, இது 50MP டெலிஃபோட்டோ மற்றும் பெரிஸ்கோப் லென்ஸைக் கொண்டிருக்கும். கூடுதலாக, மற்றொரு 8MP அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா வர உள்ளது. முன்புறத்தில் 32MP செல்ஃபி கேமரா இருக்கும் என்று தெரிகிறது. கூடுதலாக, இந்த மொபைல் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 5,100mAh பேட்டரியுடன் கிடைக்கும். இது 50W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் ஆண்ட்ராய்டு 16-அடிப்படையிலான நத்திங் ஓஎஸ் இயக்க முறைமையிலும் இயங்கும். இது தவிர, இதில் பல சிறப்பு அம்சங்களும் உள்ளன.
இந்த மொபைல் தொடரின் விலை விவரங்களைப் பற்றி பேசினால், நத்திங் போன் (3a) உடன் ஒப்பிடும்போது இந்த முறை விலை சற்று அதிகமாக இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. ஏனெனில் இது பல சிறப்பு அம்சங்களுடன் வெளியாகப் போகிறது. மேலும், வடிவமைப்பிலும் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே இதன் விலை ரூ.31 ஆயிரத்தில் இருந்து தொடங்கும் என்று தெரிகிறது.
