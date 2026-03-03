English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • Nothing Phone 4a: கம்மி விலையில் Nothing Phone 4a.. மார்ச் 5 முதல் விற்பனைக்கு தயார்

Nothing Phone 4a: கம்மி விலையில் Nothing Phone 4a.. மார்ச் 5 முதல் விற்பனைக்கு தயார்

Nothing Phone 4a India Launch Date: மார்ச் 5 ஆம் தேதி இந்திய சந்தையில் Nothing Phone (4a) தொடர் மொபைல்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளன. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 3, 2026, 07:03 PM IST
  • இந்தியாவில் முதல் விற்பனை மார்ச் 7 ஆம் தேதி
  • சக்திவாய்ந்த 5,100mAh பேட்டரியுடன் கிடைக்கும்

Trending Photos

உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் டாப் 7 நாடுகள்.. ஈரானுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
World
உலகில் இஸ்லாமியர்கள் அதிகம் வாழும் டாப் 7 நாடுகள்.. ஈரானுக்கு எந்த இடம்?
மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
camera icon6
TVK
மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்? - முழு விவரம் இதோ!
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகளின் கேப்டன்கள் யார் யார்? - முழு விவரம் இதோ!
மாசி 18 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 18 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Nothing Phone 4a: கம்மி விலையில் Nothing Phone 4a.. மார்ச் 5 முதல் விற்பனைக்கு தயார்

Nothing Phone 4a India Launch Date: முன்னணி ஸ்மார்ட்போன் உற்பத்தியாளரான நத்திங் (Nothing), தனது அடுத்த நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போனான Nothing Phone (4a) தொடரை விரைவில் இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த மொபைல் தொடரின் அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களையும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த மொபைல் தொடர் முந்தைய மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் அற்புதமாக இருக்கக்கூடும். வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் இது மிகவும் பிரீமியமாகத் தோன்றும் என்று தெரிகிறது. இருப்பினும், எதிர்பார்க்கப்படும் விலையுடன் இந்த மொபைலின் அம்சங்கள் குறித்த விவரங்களை இப்போது அறிந்து கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மார்ச் 5 ஆம் தேதி மாலை 4 மணிக்கு இந்திய சந்தையில் Nothing Phone (4a) தொடரை அந்நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இந்தியாவில் முதல் விற்பனை மார்ச் 7 ஆம் தேதி பெங்களூருவில் உள்ள நத்திங் ஸ்டோரில் தொடங்க உள்ளது. அதன் பிறகு, இந்த பிரபலமான இ-காமர்ஸ் நிறுவனம் பிளிப்கார்ட்டில் கிடைக்கும் என்று அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், முதல் விற்பனையின் ஒரு பகுதியாக, வாங்குபவர்களுக்கு அற்புதமான தள்ளுபடி சலுகைகளும் வழங்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, இந்த மொபைலை வாங்குபவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தள்ளுபடி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளன.

இருப்பினும், இந்த நத்திங் போன் (4a) ஸ்மார்ட்போன் தொடரில், நிறுவனம் ஒரு தனித்துவமான வெளிப்படையான வடிவமைப்பு மற்றும் கிளிஃப் பார் ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்போது, ​​இந்த மொபைலின் டிஸ்ப்ளே அம்சங்களின் விவரங்களுக்குள் சென்றால்.. இந்நிறுவனம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 6.78-இன்ச் AMOLED, 1.5K தெளிவுத்திறனைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த குவால்காம் ஸ்னாப்டிராகன் 7s ஜெனரல் 4 சிப்செட் செயலியில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இது இரண்டு சேமிப்பக விருப்பங்களிலும் கிடைக்கும் என்றும் தெரிகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 128 ஜிபி சேமிப்பு வசதியுடன் மட்டுமல்லாமல், 256 ஜிபி சேமிப்பு வசதியுடனும் கிடைக்கும்.

இந்த நத்திங் போன் (4a) மொபைலின் பின்புற விவரங்களுக்குச் சென்றால், முந்தைய மாடல்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​இது ஒரு அற்புதமான வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். குறிப்பாக, பின்புறத்தில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த 50MP பிரதான கேமரா இருக்கும். கூடுதலாக, இது 50MP டெலிஃபோட்டோ மற்றும் பெரிஸ்கோப் லென்ஸைக் கொண்டிருக்கும். கூடுதலாக, மற்றொரு 8MP அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா வர உள்ளது. முன்புறத்தில் 32MP செல்ஃபி கேமரா இருக்கும் என்று தெரிகிறது. கூடுதலாக, இந்த மொபைல் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 5,100mAh பேட்டரியுடன் கிடைக்கும். இது 50W வேகமான சார்ஜிங் ஆதரவுடன் ஆண்ட்ராய்டு 16-அடிப்படையிலான நத்திங் ஓஎஸ் இயக்க முறைமையிலும் இயங்கும். இது தவிர, இதில் பல சிறப்பு அம்சங்களும் உள்ளன.

இந்த மொபைல் தொடரின் விலை விவரங்களைப் பற்றி பேசினால், நத்திங் போன் (3a) உடன் ஒப்பிடும்போது இந்த முறை விலை சற்று அதிகமாக இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. ஏனெனில் இது பல சிறப்பு அம்சங்களுடன் வெளியாகப் போகிறது. மேலும், வடிவமைப்பிலும் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே இதன் விலை ரூ.31 ஆயிரத்தில் இருந்து தொடங்கும் என்று தெரிகிறது.

மேலும் படிக்க | ஒரே வாரத்தில் 4 மாஸ் போன்கள்! iPhone 17e முதல் Nothing Phone 4a வரை, முழு பட்டியல் இதோ

மேலும் படிக்க | iQOO Z10 Lite 5G: பிளிப்கார்ட்டில் அற்புதமான சலுகை.. iQOO Z10 Lite-ல் எதிர்பாராத தள்ளுபடி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

nothing phone 4aPhone 4aNothing Phone 4a ProPhone 4a ProPhone 4a Pro Price

Trending News