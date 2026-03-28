Nothing Phone 4a vs Samsung Galaxy M17e 5G: எந்த போன் பெஸ்ட் என்ன வித்தியாசம்?

Nothing Phone 4a vs Samsung Galaxy M17e 5G Comparison In Tamil : Nothing Phone 4a மற்றும் Samsung Galaxy M17e 5G ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான ஒப்பீடு, அவற்றின் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலையின் அடிப்படையில் இங்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விரு சாதனங்களில் எதை வாங்குவது சிறந்தது என்பதைத் தீர்மானிக்க, அவற்றின் செயல்திறன் மற்றும் விமர்சனங்களையும் நீங்கள் இணையத்தில் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 28, 2026, 01:29 PM IST
Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
camera icon6
Palani
பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?
IPL 2026: CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. தோனிக்கு பதில் யார்?
camera icon6
CSK
IPL 2026: CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. தோனிக்கு பதில் யார்?
மார்ச் 27 தியேட்டரில் வெளியாகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Theatre releases
மார்ச் 27 தியேட்டரில் வெளியாகும் 6 திரைப்படங்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ..
Nothing Phone 4a செயல்திறன்

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
எண் மையச் செயலி (2.7 GHz, ஒற்றை மையம் + 2.4 GHz, மூன்று மையங்கள் + 1.8 GHz, நான்கு மையங்கள்)
8 GB / 12 GB RAM

Nothing Phone 4a டிஸ்ப்ளே

6.78 அங்குலங்கள் (17.22 செ.மீ); நெகிழ்வான AMOLED
1224x2720 px (FHD+)
120 Hz புதுப்பிப்பு விகிதம்
Gorilla Glass பாதுகாப்பு
விளிம்புகளற்ற, துளை வடிவத் திரை

Nothing Phone 4a பின்புறக் கேமரா

மூன்று கேமரா அமைப்பு
50 MP அகலக் கோண முதன்மை கேமரா
50 MP பெரிஸ்கோப் கேமரா (70x வரை டிஜிட்டல் ஜூம், 3.5x வரை ஆப்டிகல் ஜூம்)
8 MP மிக அகலக் கோண கேமரா
LED ஃபிளாஷ்
4K @ 30 fps வீடியோ பதிவு

Nothing Phone 4a முன்பக்கக் கேமரா

32 MP அகலக் கோண லென்ஸ்
திரை ஃபிளாஷ்
Full HD @30 fps வீடியோ பதிவு

Nothing Phone 4a பேட்டரி

5400 mAh
50W விரைவு சார்ஜிங் v4.0; USB Type-C போர்ட்

Nothing Phone 4a ஜெனரல்

SIM1: Nano, SIM2: Nano
5G ஆதரவு உண்டு
128 GB / 256 GB உள்ளீட்டுச் சேமிப்பகம், விரிவாக்க இயலாதது
தூசு எதிர்ப்பு, நீர் எதிர்ப்பு

Nothing Phone 4a போனின் இந்திய விலை

8ஜிபி + 128ஜிபி - ₹31,449
8ஜிபி + 256ஜிபி - ₹32,989
12ஜிபி + 256ஜிபி - ₹36,050

Samsung Galaxy M17e 5G செயல்திறன்

MediaTek Dimensity 6300
எண் மையச் செயலி (2.4 GHz, இரட்டை மையங்கள் + 2 GHz, ஆறு மையங்கள்)
4 GB / 6 GB RAM

Samsung Galaxy M17e 5G டிஸ்ப்ளே

6.7 அங்குலங்கள் (17.02 செ.மீ); 120 Hz புதுப்பிப்பு விகிதம்
720x1600 px (HD+)
விளிம்பற்ற திரை: ஆம்

Samsung Galaxy M17e 5G பின்புறக் கேமரா

இரட்டை கேமரா அமைப்பு
50 MP (10x வரை டிஜிட்டல் ஜூம்) அகலக் கோண முதன்மை கேமரா
2 MP ஆழம் கண்டறியும் கேமரா
LED ஃபிளாஷ்
Full HD @30 fps வீடியோ பதிவு

Samsung Galaxy M17e 5G முன்பக்கக் கேமரா

8 MP
ஸ்கிரீன் பிளாஷ்

Samsung Galaxy M17e 5G பேட்டரி

6000 mAh
25W அதிவேக சார்ஜிங்; USB Type-C போர்ட்

Samsung Galaxy M17e 5G ஜெனரல்

SIM1: Nano, SIM2: Nano
5G ஆதரவு
128 GB சேமிப்பகம், 2 TB வரை விரிவாக்கக்கூடியது
தூசு எதிர்ப்பு, நீர் எதிர்ப்பு

Samsung Galaxy M17e 5G போனின் இந்திய விலை

4ஜிபி + 128ஜிபி - ரூ.11,999
6ஜிபி + 128ஜிபி - ரூ.14,990

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

இந்த இரண்டு போன்களில் எது அதிக வேகம் கொண்டது?
நிச்சயமாக Nothing Phone 4a தான் சிறந்தது. இதில் உள்ள Snapdragon 7s Gen 4 சிப்செட் மற்றும் அதிகப்படியான RAM உள்ளது.

சிறந்த கேமரா தரம் எதில் கிடைக்கும்?
Nothing Phone 4a மிகச்சிறந்த கேமரா அனுபவத்தை வழங்கும். இதில் உள்ள 50MP பெரிஸ்கோப் லென்ஸ் மற்றும் 4K வீடியோ பதிவு செய்யும் வசதி ஆகியவை Samsung M17e-ல் இல்லை.

பேட்டரி ஆயுள் எதில் அதிகம்?
பேட்டரி அளவில் Samsung Galaxy M17e 5G (6000 mAh) முன்னணியில் உள்ளது. நீங்கள் சார்ஜ் தீர்ந்துவிடுமோ என்ற கவலையின்றி இரண்டு நாட்கள் வரை பயன்படுத்த விரும்பினால், சாம்சங் சிறந்த தேர்வாகும்.

மேலும் படிக்க | Redmi 15A 5G அறிமுகம்: வெறும் ரூ.12,000 -இல் 6300mAh பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்

மேலும் படிக்க | Vivo V70 FE ஏப்ரல் 2 அறிமுகம்: அதற்கு முன் லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள் இதோ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

