  Tamil News
  Technology
  • OnePlus 13 5G: பிளிப்கார்ட் சேலில் ரூ.13,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடி.... மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

OnePlus 13 5G: பிளிப்கார்ட் சேலில் ரூ.13,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடி.... மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

OnePlus 13 5G: பிளிப்கார்ட் நிறுவனம் தற்போது OnePlus 13 5G போனில் ஒரு சிறந்த சலுகையை வழங்குகிறது. அதை இப்போது ரூ.13,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடியில் வாங்கலாம். சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 18, 2026, 03:47 PM IST
  • பிளிப்கார்ட் விற்பனையில் பல சிறந்த ஆஃபர்கள்.
  • OnePlus 13 5G போனுக்கு ரூ.13,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடி.
  • வங்கி, பரிமாற்ற தள்ளுபடி மற்றும் EMI ஆப்ஷன்களும் உள்ளன.

OnePlus 13 5G: பிளிப்கார்ட் சேலில் ரூ.13,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடி.... மிஸ் பண்ணிடாதீங்க

OnePlus 13 5G: சிறந்த ஃபிளாக்ஷிப் 5G ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விருப்பம் கொண்டுள்ள நபர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. ஆன்லைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட்டில் தற்போது சிறந்த சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் பிளிப்கார்ட் விற்பனை பல சிறந்த ஆஃபர்களை கொண்டுவந்துள்ளது.

Flipkart Sale Offer On OnePlus 13 5G

பிளிப்கார்ட் நிறுவனம் தற்போது OnePlus 13 5G போனில் ஒரு சிறந்த சலுகையை வழங்குகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் அதை ரூ.13,000-க்கும் அதிகமான தள்ளுபடியில் வாங்கலாம். இது குறைந்த விலையில் ஃபிளாக்ஷிப் செயல்திறனைத் தேடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு நல்ல தேர்வாக அமைகிறது. OnePlus 13 5G ஸ்மார்ட்போனில் கிடைக்கும் சலுகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

OnePlus 13-ன் 12GB வேரியண்ட் விலை குறைக்கப்பட்டது

12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பு வேரியண்ட் ரூ.72,999க்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. தற்போது செயலில் இருக்கும் பிளிப்கார்ட் விற்பனையில், வாடிக்கையாளர்கள் அதை 19% தள்ளுபடியில் பெறலாம். இந்த தள்ளுபடிக்குப் பிறகு, அதன் MRP இப்போது ₹59,490 ஆக குறையும்.

OnePlus 13 5G: வங்கி, பரிமாற்ற தள்ளுபடி & EMI ஆப்ஷன்

சலுகைகள் பற்றி பேசுகையில், வங்கி சலுகையின் கீழ், Flipkart Axis மற்றும் Flipkart SBI வங்கி கிரெடிட் கார்டுகளுடன் ₹2,975 தள்ளுபடியில் இதைப் பெறலாம். கூடுதலாக, வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹56,550 பரிமாற்ற சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது. அனைத்து கொள்கைத் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் இந்த மதிப்பை அடைய முடியும். இருப்பினும், உங்கள் பட்ஜெட் குறைவாக இருந்தால், ₹2,826 EMI விருப்பத்திலும் இதைப் பெறலாம்.

OnePlus 13 5G: டிஸ்ப்ளே மற்றும் ப்ராசசர்

இந்த OnePlus போன் 6.82-இன்ச் AMOLED டிஸ்ப்ளேவுடன் 120 Hz புதுப்பிப்பு வீதம் மற்றும் 4,500 nits உச்ச பிரகாசத்துடன் வருகிறது. இது Corning Gorilla Glass 7i டிஸ்ப்ளே பாதுகாப்புடன் வருகிறது. செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த போன் Qualcomm Snapdragon 8 Elite செயலியுடன் வருகிறது. இதில் 12 GB RAM உள்ளது. இருப்பினும், அதன் சேமிப்பை 1TB வரை விரிவாக்கலாம்.

OnePlus 13 5G: கேமரா மற்றும் பேட்டரி பேக்அப்

OnePlus 13 5G கேமரா அமைப்பு எப்படி உள்ளது? இது பின்புறத்தில் மூன்று கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. பிரதான கேமரா 50MP மற்றும் OIS ஆதரவுடன் உள்ளது. இதன் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா 50MP மற்றும் பெரிஸ்கோப் கேமராவும் 50MP ஆகும். முன் கேமராவில் செல்ஃபி எடுப்பதற்காக 32MP கேமரா உள்ளது. பேட்டரியைப் பார்க்கும்போது, ​​இது சக்திவாய்ந்த 6,000 mAh பேட்டரியுடன் வருகிறது. 100W SuperVOOC வேகமான சார்ஜிங்கும் இதில் கிடைக்கிறது. மேலும் WiFi, Bluetooth மற்றும் GPS போன்ற அம்சங்களும் இதில் உள்ளன.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

