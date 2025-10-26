English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • அற்புத அம்சங்கள் கொண்ட OnePlus 15-ன் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி 'கசிந்தது': தேதி என்ன தெரியுமா?

அற்புத அம்சங்கள் கொண்ட OnePlus 15-ன் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி 'கசிந்தது': தேதி என்ன தெரியுமா?

OnePlus 15 நாளை, அதாவது அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த போனின் இந்திய வெளியீடும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 26, 2025, 07:33 PM IST
  • இந்தியாவில் ஒன்பிளஸ் 15 விலை ரூ.70,000 முதல் ரூ.75,000 வரை இருக்கும்
  • 16 ஜிபி ரேம் மற்றும் 512 ஜிபி சேமிப்பு வகை

அற்புத அம்சங்கள் கொண்ட OnePlus 15-ன் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி 'கசிந்தது': தேதி என்ன தெரியுமா?

OnePlus 15 ஸ்மார்ட்போன் நாளை, அதாவது அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த தொலைபேசியுடன் OnePlus Ace 6 ஸ்மார்ட்ஃபோனையும் நிறுவனம் கொண்டு வரப் போகிறது. சீன வெளியீட்டுடன், தொலைபேசியின் இந்திய வெளியீடும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசிக்கான பிரத்யேக மைக்ரோசைட் அமேசானில் நேரலையில் உள்ளது. நிறுவனம் இன்னும் ஸ்மார்ட்போனின் இந்திய வெளியீட்டு தேதியை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், தொலைபேசியின் இந்திய வெளியீட்டு தேதி தற்போது கசிந்துள்ளது. இது தொடர்பான அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே காணலாம்.

டிப்ஸ்டர் பராஸ் குக்லானி நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, நவம்பர் 12 ஆம் தேதி சீனாவிற்குப் பிறகு OnePlus 15 போன் உலக சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். OnePlus ஸ்வீடன் மைக்ரோசைட்டை மேற்கோள் காட்டி அவர் இந்தத் தகவலை வெளியிட்டார். இருப்பினும், இந்தப் பக்கம் இப்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. உலகளாவிய வெளியீட்டிற்கு ஒரு நாள் கழித்து, நவம்பர் 13 ஆம் தேதி இந்தியாவில் இந்த போன் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

OnePlus 15: India launch
OnePlus 15-க்கான பிரத்யேக மைக்ரோசைட் அமேசானில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நிறுவனம் இன்னும் வெளியீட்டு தேதியை உறுதிப்படுத்தவில்லை. இந்த தளம் போனின் சில அம்சங்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது. இது Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலி மூலம் இயக்கப்படும் மற்றும் Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 16 இல் இயங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 100W சூப்பர்ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

OnePlus 15: Expected pricing and variants
கசிந்த தகவலின் படி, OnePlus 15 இந்தியாவில் ரூ.70,000 முதல் ரூ.75,000 வரை விலை நிர்ணயம் செய்யப்படலாம். இந்த விலை 16 ஜிபி ரேம் + 512 ஜிபி சேமிப்பு மாடலுக்கானதாக இருக்கலாம்.

விலையை பற்றி பேசுகையில், இந்தியாவில் ஒன்பிளஸ் 15 விலை ரூ.70,000 முதல் ரூ.75,000 வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 16 ஜிபி ரேம் மற்றும் 512 ஜிபி சேமிப்பு வகை சற்று குறைவான விலையில் விற்பனை செய்யப்படலாம். எனினும் அதிர்காரப்பூர்வ தகவல் கூடிய விரைவில் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க | BSNL பம்பர் சலுகை: ரூ.500க்கும் குறைவான விலையில் 72 நாட்களுக்கு தினமும் 2GB டேட்டா

மேலும் படிக்க | பிளிப்கார்ட்டில் மிகப்பெரிய தள்ளுபடி, ₹50,000 மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட்போனை கம்மி விலையில் வாங்கலாம்

