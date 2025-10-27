English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  • OnePlus 15 இன்று அறிமுகம்.. பவர்ஃபுல் பேட்டரி, பல சூப்பர் அம்சங்கள் கொண்டது; முழு விவரம் இதோ

OnePlus 15 இன்று அறிமுகம்.. பவர்ஃபுல் பேட்டரி, பல சூப்பர் அம்சங்கள் கொண்டது; முழு விவரம் இதோ

OnePlus 15 ஸ்மார்ட்போனின் அறிமுகம் இன்று நடக்கப் போகிறதுறது. இன்று மாலை இதன் வெளியீட்டு நிகழ்வு நடைபெறும்.   

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:00 PM IST
  • OnePlus 15 வெளியீடு: நேரடி நிகழ்வை எப்போது, ​​எங்கே பார்ப்பது
  • OnePlus 15 வெளியீடு: அம்சங்கள் எப்படி இருக்கும்?
  • OnePlus 15 விலை நிலவரம்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் அக்., 26 ஞாயிறு - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் அக்., 26 ஞாயிறு - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
மாடல் அழகி முமைத்கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் தெரியுமா?
camera icon6
Mumaith Khan
மாடல் அழகி முமைத்கான் தற்போது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறார் தெரியுமா?
ஐபிஎல் 2026 கேப்டன்சி நிலை: அடுத்த அண்டு தலைமை பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கா? CSKவை வழிநடத்தப்போவது யார்?
camera icon11
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026 கேப்டன்சி நிலை: அடுத்த அண்டு தலைமை பொறுப்பில் மாற்றம் இருக்கா? CSKவை வழிநடத்தப்போவது யார்?
முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
camera icon6
CSK
முக்கிய வீரரை டிரேடிங் செய்யும் சிஎஸ்கே! அதுவும் இந்த ஒரு வீரருக்காக? அனல் பறக்கும் ஏலம்!
OnePlus 15 இன்று அறிமுகம்.. பவர்ஃபுல் பேட்டரி, பல சூப்பர் அம்சங்கள் கொண்டது; முழு விவரம் இதோ

OnePlus நிறுவனம் இன்று சீன சந்தையில் OnePlus 15 ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்துகிறது. OnePlus நிறுவனத்தின் முதன்மை ஸ்மார்ட்போன் பற்றிய பல தகவல்கள் கசிந்துள்ளது. OnePlus 15 ஸ்மார்ட்ஃபோனுக்கான டீசர் முன்னதாக பல தளங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. OnePlus 15 ஸ்மார்ட்ஃபோனுக்கான மைக்ரோசைட் OnePlus India வலைத்தளத்திலும் நேரலையில் உள்ளது. இன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு, OnePlus 15 இந்த ஆண்டு இறுதியில் மற்ற நாடுகளிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படும். OnePlus 15 வெளியீட்டு நிகழ்வை எப்போது, ​​எங்கு நேரடியாகப் பார்க்கலாம், அதன் அம்சங்கள் என்ன என்பதை முழுமையாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus 15 வெளியீடு: நேரடி நிகழ்வை எப்போது, ​​எங்கே பார்ப்பது
OnePlus 15 வெளியீட்டு நிகழ்வு இன்று, திங்கட்கிழமை, அக்டோபர் 27 ஆம் தேதி சீனாவில் நடைபெறுகிறது. இது பெய்ஜிங்கில் உள்ளூர் நேரப்படி மாலை 7:00 மணிக்கும், இந்திய நேரப்படி மாலை 4:30 மணிக்கும் தொடங்கும். இந்த நிகழ்வு OnePlus இன் அதிகாரப்பூர்வ சேனல் வழியாக நேரடியாக ஒளிபரப்பப்படும், அங்கு முழு புதுப்பிப்புகளைக் காணலாம்.

OnePlus 15 வெளியீடு: அம்சங்கள் எப்படி இருக்கும்?
OnePlus 15 ஸ்மார்ட்போன் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட OnePlus 13s மாடலைப் போன்ற ஒரு பிளாட்டான வடிவமைப்பைக் கொண்டிருக்கும், இதில் மெல்லிய பெசல்கள் மற்றும் 165Hz புதுப்பிப்பு வீதத்துடன் கூடிய தட்டையான AMOLED டிஸ்ப்ளே இடம்பெறும். இந்த OnePlus ஸ்மார்ட்போன் Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலி மூலம் இயக்கப்படும், 16GB வரை RAM மற்றும் 1TB உள்ளமைக்கப்பட்ட சேமிப்பகத்துடன் இணைக்கப்படும். OnePlus 15 ஸ்மார்ட்போன் சீனாவில் Android 16 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ColorOS 16 இல் இயங்கும், அதே நேரத்தில் இந்திய பதிப்பு OxygenOS 16 இல் இயங்கும்.

OnePlus 15 அதன் சொந்த இமேஜிங் எஞ்சினைப் பயன்படுத்தும், ஏனெனில் அதில் Hasselblad கேமரா பிராண்டிங் இருக்காது. இது 50-மெகாபிக்சல் டிரிபிள் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. OnePlus 15 சிலிக்கான்-கார்பன் தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது 100W வயர்டு மற்றும் 50W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வேகத்தை ஆதரிக்கும்.

நிறுவனம் புதிய OnePlus Ace 6 ஸ்மார்ட்போனையும் OnePlus 15 வெளியீட்டு நிகழ்வில் வெளியிடக்கூடலாம், இது இந்தியாவில் OnePlus 15R ஆக வரக்கூடும். இந்தியாவில் அதன் வெளியீட்டு விலை அதன் சீன வெளியீட்டு விலையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும்.

OnePlus 15: Expected pricing and variants
இந்தியாவில் ஒன்பிளஸ் 15 விலை ரூ.70,000 முதல் ரூ.75,000 வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த விலை 16 ஜிபி ரேம் + 512 ஜிபி சேமிப்பு மாடலுக்கானதாக இருக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | அற்புத அம்சங்கள் கொண்ட OnePlus 15-ன் இந்திய வெளியீட்டுத் தேதி 'கசிந்தது': தேதி என்ன தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | ஏர்டெல் பயனர்களுக்கு சூப்பர் ரீசார்ஜ் திட்டம்.. 199க்கு எல்லாமே அன்லிமிடெட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Oneplus 15OnePlusOneplus 15 Date LeakedOnePlus 15 Price India

Trending News