OnePlus Pad 2 Go, OnePlus 15R: ஒரே நாளில் அறிமுகம் ஆகும் ஸ்மார்ட்போன், டேப்லெட்... இதுதான் டேட்

OnePlus Pad 2 Go, OnePlus 15R: OnePlus நிறுவனம் தனது புதிய ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் மிட்-ரேஞ்ச் டேப்லெட் தொடருக்கான வெளியீட்டு தேதிகளை அறிவித்துள்ளது. நிறுவனம் டிசம்பர் 17 ஆம் தேதி இந்தியாவில் OnePlus 15R மற்றும் OnePlus Pad 2 Go ஆகியவற்றை அறிமுகப்படுத்தும். OnePlus 15R நிறுவனத்தின் பிரீமியம் OnePlus 15 இன் மலிவு விலை பதிப்பாக இருக்கும். இந்த ஸ்மார்ட்போனில், வலிமை மற்றும் நீடித்துழைப்பில் சிறப்பு கவனம் செலுத்தப்படும். OnePlus Pad 2 Go, Go தொடரில் 5G மற்றும் ஸ்டைலஸ் ஆதரவைக் கொண்ட முதல் டேப்லெட்டாக இருக்கும். OnePlus Pad 2 Go மற்றும் OnePlus 15R குறித்து இதுவரை வெளியாகியுள்ள தகவல்களை பற்றி பார்க்கலாம்.
OnePlus 15R: நான்கு IP மதிப்பீடுகளுடன் வலுவான ஆயுள்
OnePlus 15R "தொழில்துறையின் மிகவும் விரிவான நீடித்துழைப்பு மதிப்பீடுகளை" கொண்டிருக்கும் என்று OnePlus கூறுகிறது. இந்த தொலைபேசி நான்கு முக்கிய சான்றிதழ்களைப் பெறும்: IP66, IP68, IP69, மற்றும் IP69K. இது தூசி, நீர் மற்றும் உயர் அழுத்த நீர் ஜெட்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும். இந்த ஸ்மார்ட்போனில், மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்ட கேமரா தொகுதி இருக்கும் என்று நிறுவனம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது மேல் இடது மூலையில் இருந்து 45 டிகிரி கோணத்தில் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசியின் நடு-சட்டகம் தட்டையான உலோகத்தால் ஆனது. இது கடுமையான நிலைமைகளை ஸ்மார்ட்போன் தாங்குவதை உறுதி செய்கிறது. OnePlus 15R இரண்டு வண்ணங்களில் வரும் - சார்கோல் பிளாக் மற்றும் மிண்ட் பிரீஸ்.
எதிர்பார்க்கப்படும் அம்சங்கள்: ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 5 மற்றும் 7800mAh பேட்டரி
நிறுவனம் இன்னும் அனைத்து அம்சங்களையும் அதிகாரப்பூர்வமாகப் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை. ஆனால் OnePlus 15R குவால்காமின் புதிய ஸ்னாப்டிராகன் 8 ஜெனரல் 5 சிப்செட்டைக் கொண்டிருக்கலாம் என்று கசிந்த தகவல்கள் தெரிக்கின்றன. இது 7800mAh பேட்டரி அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிஸ்ப்ளேவைப் பொறுத்தவரை, இந்த தொலைபேசியில் 165Hz உயர் புதுப்பிப்பு வீதத் திரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும், 15R 100W வேகமான சார்ஜிங்கையும் இது ஆதரிக்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. இது மிக வேகமாக சார்ஜ் செய்ய அனுமதிக்கிறது.
OnePlus Pad 2 Go: முதல் முறையாக 5G மற்றும் ஸ்டைலஸ் ஆதரவு
OnePlus Pad 2 Go, OnePlus இன் Go தொடரில் 5G இணைப்பைக் கொண்ட முதல் டேப்லெட்டாக இருக்கும். இதன் 5G மாடல் ஷேடோ பிளாக் நிறத்தில் கிடைக்கும். இந்திய வாடிக்கையாளர்களுக்கு லாவெண்டர் ட்ரிஃப்ட் நிறமும் கிடைக்கும். இந்த டேப்லெட்டின் சிறப்பம்சம் OnePlus Pad 2 Go இன் புதிய ஸ்டைலோ ஸ்டைலஸ் ஆகும். இது குறிப்பு எடுப்பது, ஓவியம் வரைதல் மற்றும் படைப்பு வேலைகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. OnePlus இந்த டேப்லெட்டை மாணவர்கள், படைப்பாளிகள் மற்றும் நிபுணர்களுக்கு மலிவு விலையில் உற்பத்தித்திறன் கொண்ட சாதனமாக விளம்பரப்படுத்துகிறது.
வெளியீட்டிற்கு முன் முழு விவரக்குறிப்புகள் வெளிவரும்
இரண்டு பிராடெக்டுகளின் முழு விவரக்குறிப்புகள், அம்சங்கள் மற்றும் இந்திய விலை நிர்ணயம் ஆகியவற்றை வரும் வாரங்களில் வெளியிடுவதாக OnePlus தெரிவித்துள்ளது. OnePlus 15R மற்றும் OnePlus Pad 2 Go ஆகியவை இந்தியாவிலும், ஐரோப்பா மற்றும் வட அமெரிக்காவிலும் விற்பனைக்கு வரும்.
இந்தியாவிற்கான முக்கிய சிறப்பம்சங்கள் என்னவாக இருக்கும்?
OnePlus 15R கடினத்தன்மை, மேம்படுத்தப்பட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும். Pad 2 Go இன் USP 5G ஆதரவு மற்றும் புதிய Stylo Pen ஆக இருக்கும். இந்திய சந்தையில் மலிவு விலையில் டேப்லெட்டுகளுக்கான தேவை அதிகரித்து வரும் நிலையில், OnePlus இன் 5G டேப்லெட் மாணவர்கள் மற்றும் நிபுணர்கள் இரு தரப்பினரையும் ஈர்க்கக்கூடும்.
