OnePlus 15T நாளை அறிமுகம்.. முன்பதிவு ஆரம்பம், லீக் ஆன அம்சங்கள், விலை

OnePlus 15T Launch : OnePlus 15T போன் தட்டையான வடிவமைப்பை கொண்டிருக்கும். இதன் பின்பக்கத்தில், இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்ட சதுர வடிவ கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. இது 165Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.32-அங்குல தட்டையான திரையைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 23, 2026, 12:24 PM IST
Trending Photos

கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
camera icon7
Ketu
கேது பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் முதல் 5 ராசிகள் ஜாக்கிரதை.. தொழில், வேலையில் கவனம்
விஜய்க்கு சொன்ன கதையில் நடிக்கும் சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon6
Suriya
விஜய்க்கு சொன்ன கதையில் நடிக்கும் சூர்யா! எந்த படம் தெரியுமா?
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
camera icon10
Sani nakshatra peyarchi
சனியின் பார்வை மாறும்! ஏழரை சனி, அர்த்தாஷ்டம சனியால் அவதிப்படும் ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம்
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி
OnePlus 15T Launch : சீனாவில் விரைவில் அறிமுகமாகவுள்ள OnePlus 15T ஸ்மார்ட்போன், சமீபகாலமாகப் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்நிறுவனம் ஏற்கனவே இந்தச் சாதனத்திற்கான முன்பதிவுகளைத் தொடங்கியுள்ளதுடன், அதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே பல முக்கிய அம்சங்களையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. பெரிய அளவிலான பேட்டரி, சக்திவாய்ந்த செயலி மற்றும் சிறப்பான கேமரா அமைப்பு ஆகியவற்றுடன், இந்த போன் flagship பிரிவில் போட்டியிடத் தயாராக உள்ளது. இந்தச் சாதனம் சீனாவில் அறிமுகமாகவுள்ள போதிலும், இந்தியாவில் இதன் விலை என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்த ஆர்வம் மக்களிடையே அதிகம் இருக்கிறது. இதுவரை வெளியிடப்பட்டுள்ள OnePlus 15T போனின் அனைத்து அம்சங்களையும் இப்போது விரிவாகப் பார்ப்போம்.

வெளியீட்டுத் தேதி மற்றும் கிடைக்கும் தன்மை

OnePlus 15T ஸ்மார்ட்போன் நாளை அதாவது மார்ச் 24 அன்று இரவு 7:00 மணிக்கு (இந்திய நேரப்படி மாலை 4:30 மணி) சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது. இந்த போனின் முன்பதிவு தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த ஸ்மார்ட்போன் 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB, 16GB + 512GB மற்றும் 16GB + 1TB என ஐந்து சேமிப்பக வகைகளில் அறிமுகமாகும். அதுமட்டுமின்றி இந்த போன் Healing White Chocolate, Pure Cocoa மற்றும் Relaxing Matcha ஆகிய வண்ணங்களில் வெளியாகும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் விலை

நிறுவனம் இதன் அதிகாரப்பூர்வ விலையை இன்னும் வெளியிடவில்லை; இருப்பினும், வெளியான தகவல்களின்படி, OnePlus 15T போனின் விலை அதன் முந்தைய மாடலான OnePlus 13T போனின் விலையை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும். OnePlus 13T போனின் ஆரம்ப விலை சுமார் ரூ.39,000 ஆக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது; எனவே, புதிய மாடலின் விலை இந்தத் தொகையை விட அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டிசைன் மற்றும் டிஸ்ப்ளே

இந்த போனில் தட்டையான வடிவமைப்பு மற்றும் மெடல் ஃபிரேம் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் பின்பக்கத்தில், இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்ட ஒரு சதுர வடிவ கேமரா இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. இது 165Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் (refresh rate) கூடிய 6.32-அங்குல தட்டையான திரையைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது திரைக்குள்ளேயே அமைந்திருக்கும் அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை உணர்வியுடன் (sensor) வரும்; மேலும் தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்கான IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K தரச்சான்றுகளையும் கொண்டிருக்கும். கூடுதலாக, இது TÜV Rheinland கண் பாதுகாப்பு மற்றும் குறைந்த நீல ஒளி (Low Blue Light) சான்றிதழ்களையும் கொண்டிருக்கும்.

செயல்திறன் மற்றும் மென்பொருள்

OnePlus 15T போனானது, 3nm தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட Qualcomm-இன் அதிநவீன Snapdragon 8 Elite Gen 5 செயலியைக் கொண்டிருக்கும். இது E-Sports Triple-Core அமைப்பையும், 165fps வரையிலான கேமிங் ஆதரவையும், 4.4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெஞ்ச்மார்க் மதிப்பையும் உள்ளடக்கியிருக்கும். இது ColorOS 16-இல் (Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது) இயங்குவதுடன், 4 ஆண்டுகளுக்கான OS புதுப்பிப்புகளையும், 5 ஆண்டுகளுக்கான பாதுகாப்புப் புதுப்பிப்புகளையும் வழங்கும்.

கேமரா அம்சங்கள்

OnePlus 15T போனானது இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்; இதில் 50MP Sony Ultra Vision முதன்மை கேமராவும், 50MP பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமராவும் (3.5x ஆப்டிகல் ஜூம் வசதியுடன்) துணை லென்ஸாக இடம்பெறும். இவற்றுடன், 7x இழப்பற்ற டிஜிட்டல் ஜூம் (lossless digital zoom) மற்றும் 4K Ultra HD Live View வசதிகளுக்கான ஆதரவும் இதில் வழங்கப்படும். மேலும், "Shadowless Capture" போன்ற புதிய அம்சங்கள் மூலம், பயனர்கள் சைகைகளைப் பயன்படுத்தியே புகைப்படங்களை எடுத்துக்கொள்ள முடியும்.

பேட்டரி அம்சம்

OnePlus 15T மாடலானது, 7,500mAh திறன் கொண்ட பிரம்மாண்டமான 'Glacier' பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி, இது 10.3 மணிநேர MOBA கேமிங், 22.8 மணிநேர வீடியோ இயக்கம் மற்றும் 13 மணிநேர வழிசெலுத்தல் (Navigation) பயன்பாட்டை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. OnePlus 15T எப்போது அறிமுகமாகப் போகிறது?
OnePlus 15T நாளை சீனாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. இந்தியாவில் இது OnePlus 15s என்ற பெயரில் அறிமுகமாகும்.

2. OnePlus 15T போனின் பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?
இதில் 7,500mAh Glacier Battery வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது சாதாரண பயன்பாட்டில் 2 முதல் 3 நாட்கள் வரை உழைக்கும் திறன் கொண்டது.

3. OnePlus 15T போனின் டிஸ்ப்ளே மற்றும் தரம் எப்படி?
இது ஒரு "காம்பாக்ட்" (Compact) போன் ஆகும். திரை அளவு: 6.32 இன்ச் OLED பிளாட் டிஸ்ப்ளே. புதுப்பிப்பு வீதம் (Refresh Rate): 165Hz. பெசல்கள்: மிக மெல்லிய 1.1mm பெசல்கள்.

மேலும் படிக்க | ரூ. 50,000 பட்ஜெட் இருக்கா? அப்போ இதுதான் சிறந்த டாப் போன்கள்; முழு பட்டியல் இங்கே

மேலும் படிக்க | இந்த வாரம் அறிமுகமாகப் போகும் ஸ்மார்ட்போன்களின் முழு பட்டியல் இதோ!

மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy A37, A57 மார்ச் 25 அறிமுகம்; விலை, கேமரா, பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

