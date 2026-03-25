OnePlus 15T போன் அறிமுகம்.. 7500mAh பேட்டரி, 50MP டபுள் கேமரா.. இன்னும் பல வியக்க வைக்கும் அம்சங்கள்

OnePlus 15T Launched: OnePlus நிறுவனம் தனது முதன்மைத் தொடரின் (flagship series) புதிய வரவைச் செவ்வாய்க்கிழமையன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. புதிய OnePlus 15T ஸ்மார்ட்போனானது, 7,500mAh திறன் கொண்ட பெரிய பேட்டரி, 6.32-அங்குலத் திரை மற்றும் ஆக்டா-கோர் Snapdragon 8-சீரிஸ் சிப்செட் போன்ற சிறப்பம்சங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சாதனத்தில் 50MP இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த புதிய OnePlus போனைச் சிறப்பானதாக மாற்றுவது எது? OnePlus 15T ஸ்மார்ட்போனின் விலை மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்...
OnePlus 15T விலை | OnePlus 15T Price
OnePlus 15T போன் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வகையின் விலை 4,299 யுவான் (இந்திய விலை ரூ.58,000) ஆகும். அதேவேளையில், உயர்நிலை வகையான 12GB RAM மற்றும் 512GB சேமிப்பக வகையின் விலை 4,599 யுவான் (இந்திய விலை ரூ.63,000) ஆகும். மேலும், 16GB RAM/256GB சேமிப்பகம் மற்றும் 16GB RAM/512GB சேமிப்பகம் ஆகிய வகைகள் முறையே 4,899 யுவான் (இந்திய விலை ரூ.67,000) மற்றும் 5,199 யுவான் (இந்திய ரூ.71,000) விலையில் கிடைக்கின்றன. மிக உயர்ந்த வகையான 16GB RAM மற்றும் 1TB சேமிப்பக வகையின் விலை 5,699 யுவான் (இந்திய விலை ரூ.78,000) ஆகும். இந்த புதிய OnePlus ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை சீனாவில் மார்ச் 25 அன்று அதாவது இன்று முதல் தொடங்கும்.
OnePlus 15T சிறப்பம்சங்கள் | OnePlus 15T Features
OnePlus 15T என்பது ஒரு இரட்டை சிம் (Dual-SIM) ஸ்மார்ட்போனாகும். இந்தத் தொலைபேசி, Oppo போனின் Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ColorOS 16 உடன் வருகிறது. இந்த போன் 6.32 அங்குல Full-HD+ (1,216 x 2,640 பிக்சல்கள்) AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இத்திரையானது 165Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 1,800 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சம் மற்றும் 460ppi பிக்சல் அடர்த்தி ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது.
தூசு மற்றும் நீர் எதிர்ப்புத் திறனுக்கான IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K தரமதிப்பீடுகளை இந்தக் கைபேசி கொண்டிருப்பதாக OnePlus கூறுகிறது. புதிய OnePlus 15T, Qualcomm-இன் முதன்மைச் சிப்பான (flagship) 3nm octa-core Snapdragon 8 Elite Gen 5 சிப்செட்டுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசிகள் 16GB RAM மற்றும் 1TB வரையிலான உள்ளடக்கச் சேமிப்பகத்துடன் (internal storage) வருகின்றன.
கேமராக்களைப் பற்றிப் பேசுகையில், ஒன்பிளஸ் 15T ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளது. இந்த சாதனத்தில், சோனி அல்ட்ரா விஷன் சென்சார் மற்றும் f/1.8 அபெர்ச்சர் கொண்ட 50 மெகாபிக்சல் முதன்மை பின்புற சென்சாரும், f/2.4 அபெர்ச்சர் கொண்ட 50 மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ பின்புற சென்சாரும் உள்ளன. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, ஒன்பிளஸ் 15T ஸ்மார்ட்போனில் f/2.4 அபெர்ச்சர் கொண்ட 16 மெகாபிக்சல் முன்புற சென்சார் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கைபேசி 30 fps வேகத்தில் 8K ரெசல்யூஷன் வரை வீடியோ பதிவு செய்வதை ஆதரிக்கிறது.
OnePlus 15T ஸ்மார்ட்போனுக்கு ஆற்றலளிக்கும் வகையில், 100W SuperVOOC வயர்டு மற்றும் 50W வயர்லெஸ் அதிவேக சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய பிரம்மாண்டமான 7500mAh பேட்டரி இதில் இடம்பெற்றுள்ளது. இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, 5G, 4G LTE, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth, USB Type-C போர்ட் மற்றும் GPS போன்ற அம்சங்கள் இடம்பெறலாம். இந்தச் சாதனம்proximity sensor, orientation sensor, light sensor, gravity sensor, altitude sensor, and an in-display ultrasonic fingerprint sensor ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இந்தச் சாதனத்தின் பரிமாணங்கள் 150.56 × 71.82 × 8.48 மி.மீ ஆகும்; இதன் எடை 194 கிராம்கள் ஆகும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
OnePlus 15T சீனாவில் எப்போது அறிமுகமானது?
OnePlus 15T அதிகாரப்பூர்வமாக சீனாவில் மார்ச் 24, (நேற்று) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதன் விற்பனை மார்ச் 25, 2026 (இன்று) தொடங்குகிறது.
OnePlus 15T போனின் பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?
இந்த போனின் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சமே இதன் 7,500mAh பிரம்மாண்ட பேட்டரி ஆகும். இது 100W SuperVOOC வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 50W வயர்லெஸ் அதிவேக சார்ஜிங் வசதியைக் கொண்டுள்ளது.
இதில் என்ன சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
OnePlus 15Tல் Qualcomm-இன் சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) ஆக்டா-கோர் சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது.
மேலும் படிக்க | iQOO Z11 5G மார்ச் 26 அறிமுகம்: 9020mAh பேட்டரி, 165Hz டிள்ப்ளே, லீக் ஆன பிற விவரங்கள் இதோ
மேலும் படிக்க | OnePlus Nord 6 ஏப்ரல் 7 அறிமுகம்.. கூடவே Realme மற்றும் Tecno போனும் அறிமுகம்
மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy A37, A57 மார்ச் 25 அறிமுகம்; விலை, கேமரா, பேட்டரி, முழு விவரங்கள் இதோ
