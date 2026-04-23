OnePlus 16 விரைவில் அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்

OnePlus 16 leaked Online : OnePlus நிறுவனம் தனது வரவிருக்கும் முதன்மை ஸ்மார்ட்போனான 'OnePlus 16' குறித்த விவாதங்களின் மையமாகத் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது. வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, இந்நிறுவனம் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் சீனாவில் இக்கருவியை அறிமுகப்படுத்தக்கூடும். இதற்கிடையில், அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகக் கசிந்துள்ள புதிய விவரங்கள், இம்முறை OnePlus தனது புதிய முதன்மை ஸ்மார்ட்போனில் திரை, செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மேம்பாடுகளை வழங்கக்கூடும் என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இது குறித்த விவரங்களை இன்னும் விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம்.
'Digital Chat Station' எனும் தகவல் கசிவு நிபுணர், 'Weibo' எனும் குறு வலைப்பதிவுத் தளத்தில் OnePlus 16 குறித்த சமீபத்திய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார். கசிந்துள்ள தகவல்களின்படி, இந்தச் சாதனம் 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட, 6.78 அங்குல அளவிலான பிரத்யேக BOE LTPO தட்டையான திரையைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். இத்திரையானது LIPO பேக்கேஜிங் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடும்; இதன் விளைவாக, திரையின் நான்கு பக்கங்களிலும் சுமார் 1 மி.மீ. அளவே கொண்ட, மிக மெல்லிய மற்றும் சீரான விளிம்புகள் (bezels) அமையப்பெற்று, இச்சாதனத்திற்கு ஒரு உயர்தரமான தோற்றத்தை வழங்கும்.
OnePlus 16 போனின் திரையில் உள்ள மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் உயர் புதுப்பிப்பு விகிதமாக (refresh rate) இருக்கலாம். தகவல்களின்படி, இந்தத் தொலைபேசி குறைந்தது 185Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கக்கூடும்; அதேவேளையில், 240Hz வரையிலான ஆதரவை வழங்குவதிலும் நிறுவனம் பணியாற்றி வருகிறது. மேலும், இது பிரத்யேகமான தொடு கட்டுப்பாட்டு IC-யையும் (custom touch control IC), BT.2020 வண்ண வரம்பிற்கான (color gamut) ஆதரவையும் உள்ளடக்கியிருக்கலாம்; இதன் மூலம் பயனர்களுக்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த காட்சி அனுபவத்தை வழங்கும்.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OnePlus 16 ஒரு ஆற்றல்மிக்க சாதனமாகத் திகழக்கூடும். SM8975 என்ற குறியீட்டுப் பெயரைக் கொண்ட, Qualcomm-இன் புதிய Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro செயலி இதில் இடம்பெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தச் செயலியுடன் இணைந்து, சமீபத்திய LPDDR6 RAM தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆதரவையும் இத்தொலைபேசி வழங்கக்கூடும்; இது பல்பணி (multitasking) மற்றும் கேமிங் அனுபவத்தை மேலும் மேம்படுத்த வல்லது. சேமிப்பக வகைகளைப் பொறுத்தவரை, OnePlus 16 போனின் அடிப்படை மாடல் 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்துடன் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, OnePlus 16 மாடலானது மூன்று பின்புறக் கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இதில் 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார், 50-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ் மற்றும் 200-மெகாபிக்சல் பெரிஸ்கோப் டெலிஃபோட்டோ கேமரா ஆகியவை இடம்பெறக்கூடும். புகைப்படம் எடுப்பதில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு, இந்த அமைப்பு ஒரு மிகப்பெரிய மேம்பாடாக அமையக்கூடும்.
OnePlus 16, பேட்டரி செயல்திறன் விஷயத்திலும் ஒரு புதிய சாதனையைப் படைக்கக்கூடும். தகவல்களின்படி, இது சுமார் 9000mAh திறன் கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கலாம்; இது நீண்ட நேரத்திற்கான பேட்டரி பேக்கப்பை வழங்க வல்லது. மென்பொருளைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனம் Android 17-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 17 உடன் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OnePlus 16 ஆனது விரைவில் வெளியாகவுள்ள iQOO 16-க்குக் கடும் போட்டியாக அமையக்கூடும்; ஏனெனில், அந்த மாடலிலும் இதே சிப்செட் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கசிந்துள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் பார்க்கையில், வரவிருக்கும் இந்த OnePlus ஸ்மார்ட்போன், அந்நிறுவனத்தின் வரலாற்றிலேயே மிகவும் மேம்பட்ட முதன்மை (Flagship) மாடலாகத் திகழும் எனத் தெரிகிறது. இன்னும் சில மாதங்களில் நீங்கள் ஒரு புதிய சாதனத்தை வாங்கத் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்த மாடலுக்காகக் காத்திருப்பது நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ):
OnePlus 16 எப்போது அறிமுகமாகும்?
கசிந்த தகவல்களின்படி, இந்த போன் முதலில் அக்டோபர் 2026-ல் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். அதன் பிறகு, நவம்பர் 2026-ன் தொடக்கத்தில் இந்தியாவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் செயல்திறன் (Performance) எப்படி இருக்கும்?
இதில் Qualcomm-இன் அடுத்த தலைமுறை சிப்செட்டான Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro இடம்பெறக்கூடும். இது 2nm தொழில்நுட்பத்தில் உருவாக்கப்படுவதால், மிகக் குறைந்த பேட்டரி நுகர்வுடன் அதிக வேகத்தை வழங்கும்.
பேட்டரி ஆயுள் எவ்வளவு?
இதுதான் அனைவரையும் வியக்க வைக்கும் அம்சம்! ஸ்மார்ட்போன் வரலாற்றிலேயே மிக அதிகபட்சமாக 9000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இதில் இடம்பெறலாம் என்று தகவல்கள் கூறுகின்றன.
