  • OnePlus Ace 6 Ultra நாளை அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ

OnePlus Ace 6 Ultra நாளை அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ

OnePlus Ace 6 Ultra: பேட்டரி ஆயுளைப் பொறுத்தவரை, ஒன்பிளஸ் உண்மையிலேயே ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இது எதிர்காலத்தின் சக்திவாய்ந்த டிஜிட்டல் பயணத்திற்கு நன்கு தயாராக இருக்கும் உணர்வை வழங்குகிறது. 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 04:54 PM IST
  • செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9500 (MT6993) சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும் ஒன்பிளஸ் ஏஸ் 6 அல்ட்ரா, உண்மையிலேயே ஒரு சக்திவாய்ந்த சாதனமாகும்.
  • இது பயணத்தின்போது ஈடு இணையற்ற வேகத்தை வழங்குகிறது.
  • இந்த ஃபோன் சமீபத்திய ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது.

OnePlus Ace 6 Ultra நாளை அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா, முழு விவரம் இதோ

OnePlus Ace 6 Ultra: பிரபல ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டான ஒன்பிளஸ், அடுத்த போனின் அறிமுகத்திற்கு தயாராகி வருகின்றது. ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் தனது மிகவும் சக்திவாய்ந்த OnePlus Ace 6 Ultra -வை நாளை, அதாவது ஏப்ரல் 28 அன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இது போட்டி நிறுவனங்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

OnePlus Ace 6 Ultra முக்கிய அம்சங்கள்

சைனா டெலிகாமின் பட்டியலில் காணப்பட்ட இந்த சக்திவாய்ந்த தொலைபேசி, 8,600mAh பேட்டரி மற்றும் 165Hz கேமிங் டிஸ்ப்ளே போன்ற புரட்சிகரமான அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது கடினமான பயணங்களுக்கான ஸ்மார்ட்போன்களின் எதிர்காலத்திற்கான ஒரு சக்திவாய்ந்த அறிகுறியாகும். இது உங்கள் உயர்தர வாழ்க்கை முறையை உண்மையிலேயே மேம்படுத்தி ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் உறுதியான இருப்பை உருவாக்கும்.

OnePlus Ace 6 Ultra டிஸ்ப்ளே

OnePlus Ace 6 Ultra -வின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த அம்சம் அதன் டிஸ்ப்ளே ஆகும். இது ஒவ்வொரு தீவிர கேமருக்கும் ஒரு சக்திவாய்ந்த அனுபவத்தை வழங்கும் மற்றும் உயர்தர வாடிக்கையாளர்களின் நம்பிக்கையை நிச்சயம் ஈர்க்கும். இது 6.78-இன்ச் தட்டையான LTPS BOE டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது 1.5K ரெசல்யூஷன் மற்றும் 165Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டை ஆதரிக்கிறது. இது பயணத்தின்போது கேமிங் அனுபவத்தை அற்புதமாக மென்மையாக்குகிறது.

டிஜிட்டல் சாட் ஸ்டேஷனின் கூற்றுப்படி, இந்த டிஸ்ப்ளே வலுவான மற்றும் குறைந்த தாமதமுள்ள கேமிங்கிற்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உள்ள தனிப்பயன் டச் கண்ட்ரோல் சிப், ஒவ்வொரு சக்திவாய்ந்த அசைவையும் தடையின்றிச் செயல்படுத்தி, பயணத்தின்போது உங்கள் ஆடம்பர வாழ்க்கை முறைக்கு ஒரு தடையற்ற அடையாளத்தை வழங்கும். இந்த வலுவான செயல்திறன், ஒவ்வொரு கடினமான செயலையும் மறக்க முடியாத ஒன்றாக மாற்றுகிறது.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

ஒன்பிளஸ் ஏஸ் 6 அல்ட்ரா (2026)

ஒன்பிளஸ் ஏஸ் 6 அல்ட்ரா, 2026 ஏப்ரல் 28 அன்று சீனாவில் அறிமுகமாகிறது
அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்னதாகவே சைனா டெலிகாம் பட்டியலில் காணப்பட்டது

உயர்தர கேமிங் டிஸ்ப்ளே

1.5K ரெசல்யூஷனுடன் கூடிய 6.78-இன்ச் LTPS BOE டிஸ்ப்ளே
கேமிங்கிற்காக மிகவும் மென்மையான 165Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்
குறைந்த தாமத செயல்திறனுக்கான பிரத்யேக டச்-கண்ட்ரோல் சிப்

மிகப்பெரிய பேட்டரி மற்றும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்

தொழில்துறையில் முன்னணி வகிக்கும் 8,600mAh டூயல்-செல் பேட்டரி
120W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது
நீண்ட கேமிங் அமர்வுகள் மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது

சக்திவாய்ந்த செயல்திறன் அமைப்பு

மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9500 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது
ரேம் தேர்வுகள்: 12GB / 16GB
1TB வரை சேமிப்பு
ஆண்ட்ராய்டு 16-ல் இயங்குகிறது

பிரீமியம் கட்டமைப்பு & நீடித்து உழைக்கும் தன்மை

மெட்டல் மிட்-ஃபிரேமுடன் கூடிய கிளாஸ் ஃபைபர் பாடி
IP66, IP68 தூசி மற்றும் நீர் எதிர்ப்பிற்கான IP69K தரமதிப்பீடு
கடுமையான, நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டது

கேமரா மற்றும் ஆடியோ அம்சங்கள்

50MP முதன்மை கேமரா + 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸ்
அதிநவீன ஒலி அனுபவத்திற்காக இரட்டை சமச்சீர் ஸ்பீக்கர்கள்
திரையில் உள்ள அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை சென்சார்

OnePlus Ace 6 Ultra: சக்திவாய்ந்த பேட்டரி மற்றும் சார்ஜிங்

பேட்டரி ஆயுளைப் பொறுத்தவரை, ஒன்பிளஸ் உண்மையிலேயே ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. இது எதிர்காலத்தின் சக்திவாய்ந்த டிஜிட்டல் பயணத்திற்கு நன்கு தயாராக இருக்கும் உணர்வை வழங்குகிறது. இது ஒரு பிரம்மாண்டமான 8,600mAh டூயல்-செல் பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது பிரீமியம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாரக்கணக்கில் பவர் பேக்கப்பை அற்புதமாக வழங்குகிறது, மேலும் முழுமையான சார்ஜிற்காக புரட்சிகரமான 120W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது.

இந்த வலிமையான கலவையானது சக்தி வாய்ந்ததாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், உங்கள் பிரீமியம் கனவுகளை நனவாக்குகிறது மற்றும் வெற்றிகரமான மற்றும் வலுவான பயண அனுபவத்தை உறுதி செய்கிறது.

OnePlus Ace 6 Ultra: செயல்திறன் மற்றும் சேமிப்பகம்

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 9500 (MT6993) சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும் ஒன்பிளஸ் ஏஸ் 6 அல்ட்ரா, உண்மையிலேயே ஒரு சக்திவாய்ந்த சாதனமாகும். இது பயணத்தின்போது ஈடு இணையற்ற வேகத்தை வழங்குகிறது. உயர்நிலை வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, நிறுவனம் 12GB மற்றும் 16GB ரேம் உடன், 1TB வரையிலான வலுவான சேமிப்பகத்தையும் வழங்கியுள்ளது. இது உங்கள் பெரிய கோப்புகள் மற்றும் சக்திவாய்ந்த கேம்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கும்.

இந்த ஃபோன் சமீபத்திய ஆண்ட்ராய்டு 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. திரையிலேயே உள்ள அல்ட்ராசோனிக் கைரேகை ஸ்கேனர் மற்றும் இரட்டை சமச்சீர் ஸ்பீக்கர்கள் போன்ற புரட்சிகரமான அம்சங்களுடன், இது சாலைகளில் ஒரு உறுதியான மற்றும் கரடுமுரடான தோற்றத்தை அளித்து, உயர்நிலை வாடிக்கையாளர்களின் உயர்தர வாழ்க்கை முறையை முழுமையாகப் பிரதிபலிக்கிறது.

OnePlus Ace 6 Ultra: கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு

வடிவமைப்பு மற்றும் வலுவான கட்டமைப்புத் தரத்தைப் பொறுத்தவரை, ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் கண்ணாடியிழை மற்றும் வலுவான உலோக மிட்-ஃபிரேமை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளது. இது இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு உறுதியான மற்றும் ரக்கட் தோற்றத்தை அளித்து, சாலைகளில் அதன் கரடுமுரடான இருப்பை உறுதி செய்கிறது. இது IP66, IP68, மற்றும் IP69K தரமதிப்பீடு பெற்றது. இது சிறந்த தூசி மற்றும் ஆழமான நீர் எதிர்ப்பை வழங்குகிறது. இந்த வலுவான முதலீட்டை ஒவ்வொரு டிஜிட்டல் நகர்வுக்கும் உண்மையிலேயே பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் சாதனமாக மாற்றுகிறது.

OnePlus Ace 6 Ultra: கேமரா

புகைப்படங்களை எடுக்க, இது ஒரு சக்திவாய்ந்த 50MP முதன்மை சென்சார் மற்றும் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இது ஆடம்பர வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு புரட்சிகரமான மற்றும் முழுமையான புகைப்பட அனுபவத்தை அற்புதமாக வழங்கி, உங்கள் ஆடம்பரக் கனவுகளை ஒரு மாயாஜால யதார்த்தமாக மாற்றும். 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

