  • OnePlus Ace 6 Ultra விரைவில் அறிமுகம்: 8500mAh பேட்டரி, 165Hz டிஸ்பிளேவுடன் மிரட்டலான அம்சங்கள்!

OnePlus Ace 6 Ultra Launch : OnePlus நிறுவனம் தனது 'Ace' வரிசையில் புதியதொரு ஸ்மார்ட்போனைச் சேர்க்கும் முனைப்பில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. வரவிருக்கும் இந்தச் சாதனம் 'OnePlus Ace 6 Ultra' ஆக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது; இது குறித்த தகவல்கள் கடந்த சில காலமாகத் தொடர்ந்து கசிந்து வருகின்றன.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 11, 2026, 04:23 PM IST
camera icon10
OnePlus Ace 6 Ultra Launch : OnePlus நிறுவனம் தனது 'Ace' வரிசையில் புதியதொரு ஸ்மார்ட்போனைச் சேர்க்கும் முனைப்பில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. வரவிருக்கும் இந்தச் சாதனம் 'OnePlus Ace 6 Ultra' ஆக இருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது; இது குறித்த தகவல்கள் கடந்த சில காலமாகத் தொடர்ந்து கசிந்து வருகின்றன. இதற்கிடையில், அந்நிறுவனத்திடமிருந்தே ஒரு புதிய நோட் வெளியாகியுள்ளது; இது அச்சாதனத்தின் வெளியீடு மிக விரைவில் நிகழக்கூடும். இது குறித்த விரிவான விவரங்களை இப்போது காண்போம்.

உண்மையில், OnePlus சீனாவின் தலைவரான Li Jie Louis, ஒரு புதிய "OnePlus Ace" ஸ்மார்ட்போன் விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாகச் சமீபத்தில் குறிப்பிட்டார். அவர் 'OnePlus Ace 6 Ultra' என்ற பெயரை வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், அவர் குறிப்பிட்டது அந்தச் சாதனத்தையே என்று பரவலாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் ஸ்மார்ட்போன் சமீபத்தில் சீனாவின் MIIT சான்றிதழ் தளத்தில் PMB110 என்ற மாதிரி எண்ணின் கீழ் இடம்பெற்றிருந்தது. பொதுவாக, இத்தகைய சான்றிதழ் பட்டியல்கள், அந்தச் சாதனத்தின் வெளியீடு வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதற்கான ஒரு அறிகுறியாகக் கருதப்படுகின்றன.

இதுவரை கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, OnePlus Ace 6 Ultra ஸ்மார்ட்போன் 6.8 அங்குல OLED திரையைக் கொண்டிருக்கலாம்; இத்திரையானது 165Hz எனும் உயர் புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கும் திறன் பெற்றிருக்கும். இது கேமிங் அனுபவத்திற்கும், மென்மையான பயனர் அனுபவத்திற்கும் ஒரு வலிமையான தேர்வாக அமையக்கூடும்.

செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Ace 6 Ultra சாதனம் MediaTek Dimensity 9500 செயலியைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், இது ஒரு மிகச்சக்திவாய்ந்த சாதனமாகத் திகழக்கூடும். மேலும், இது 8,500mAh திறன் கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கலாம்; இத்திறன், இச்சாதனத்தை அதன் பிரிவிலேயே தனித்துவமிக்கதாக மாற்றக்கூடிய ஒரு சிறப்பம்சமாகும். சேமிப்பகம் மற்றும் RAM-ஐப் பொறுத்தவரை, இத்தொலைபேசியானது 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB மற்றும் 16GB+1TB உள்ளிட்ட பல்வேறு வகைகளில் கிடைக்கப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Ace 6 Ultra போனில் 16MP முன்பக்கக் கேமரா இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேவேளையில், இதன் பின்பக்கத்தில் 50MP முதன்மைக் கேமராவும், 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸும் இடம்பெறக்கூடும்.

வண்ணத் தேர்வுகளைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Ace 6 Ultra கருப்பு மற்றும் டைட்டானியம் ஆகிய நிறங்களில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது Redmi K90 Max உடன் போட்டியிடக்கூடும். தகவல்களின்படி, இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களும் ஒரே மாதிரியான சிப்செட்கள், பேட்டரிகள் மற்றும் புதுப்பிப்பு விகிதங்களைக் (refresh rates) கொண்டிருக்கலாம்.

OnePlus நிறுவனம் இந்தச் சாதனத்தை உலகளாவிய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்துமா என்பது குறித்த விவரங்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும், சமீபகாலமாக வெளிவரும் கசிவுகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்களைக் கொண்டு பார்க்கையில், OnePlus Ace 6 Ultra விரைவில் சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளது என்பது ஏறக்குறைய உறுதியாகிவிட்டது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

OnePlus Ace 6 Ultra-வின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
இது ஒரு பிரீமியம் இடைநிலை (Premium Mid-range) ஸ்மார்ட்போனாக இருப்பதால், சீனச் சந்தையில் இது தோராயமாக 3,500 முதல் 4,200 யுவான் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ₹40,000 - ₹48,000) வரை இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது.

8,500mAh பேட்டரி உண்மையா?
கசிந்த தகவல்களின்படி இது 8,500mAh என்ற பிரம்மாண்டமான 'Silicon-Carbon' பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கலாம்.

MediaTek Dimensity 9500 சிப்செட் எவ்வளவு வலிமையானது?
Dimensity 9500 என்பது 2026-ஆம் ஆண்டின் அதிநவீன 3nm சிப்செட் ஆகும். இது Qualcomm Snapdragon 8 Elite-க்கு நேரடிப் போட்டியாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது மிகச்சிறந்த கேமிங் மற்றும் AI செயல்பாடுகளை வழங்கும்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

