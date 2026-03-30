OnePlus Nord 6 இந்தியாவில் அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள், அனைத்து விவரங்களும் இதோ

OnePlus நிறுவனம் தனது சமீபத்திய நடுத்தர விலைப்பிரிவு சாதனமான 'OnePlus Nord 6' போனை அடுத்த வாரம் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக உறுதியாக தெரிவித்துள்ளது. இந்தப் புதிய ஸ்மார்ட்போன், நடுத்தர விலைப்பிரிவில் உள்ள Nothing Phone 4a, Motorola Edge 70 Fusion மற்றும் Poco X8 Pro உள்ளிட்ட பிற சாதனங்களுடன் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது.
OnePlus Nord 6 வெளியீட்டுத் தேதி | OnePlus Nord 6 launch date
OnePlus நிறுவனம், தனது Nord 6 ஸ்மார்ட்போன் அடுத்த மாதம் அதாவது ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசிக்காக ஒரு பிரத்யேக அறிமுக விழாவை நடத்துமா அல்லது ஒரு காணொளிச் செய்தி வாயிலாக இதை வெளியிடுமா என்பதை அந்நிறுவனம் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை. மேலும் இந்தத் தொலைபேசி வெளியீடு நேரலை (Live Stream) வாயிலாக இருக்குமா என்பது குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் வரும் நாட்களில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
OnePlus Nord 6 விலை | OnePlus Nord 6 expected price
சமீபத்தில் ஏற்பட்ட மெமரி சிப் பற்றாக்குறையின் காரணமாக, ஸ்மார்ட்போன்களின் விலைகள் ஒட்டுமொத்தமாக உயர்ந்துள்ளன; இதனால் OnePlus Nord 6 போனின் விலையும் அதிகமாவே இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்பது அதன் வெளியீட்டின்போதுதான் தெரியவரும் என்றாலும், OnePlus Nord 5 போனின் விலையை வைத்துப் பார்க்கும்போது, இந்தச் சாதனத்தின் ஒட்டுமொத்த விலை வரம்பு குறித்த ஒரு தெளிவான புரிதல் நமக்குக் கிடைக்கும்.
கடந்த ஆண்டு இந்தியாவில் அறிமுகமான OnePlus Nord 5 போனின் 8GB RAM/128GB சேமிப்பக மாடலின் விலை ₹31,999 ஆகவும், 12GB RAM/512GB மாடலின் விலை ₹37,999 வரையிலும் இருந்தது. இதன் அடிப்படையில் பார்க்கையில், விலை உயர்வு ஏற்பட்டாலும் கூட, OnePlus Nord 6 இந்தியாவில் ரூ.35,000 - ரூ.40,000க்குள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த போனுக்கென பிரத்யேகமான ஒரு மைக்ரோசைட் (microsite) அமேசானில் ஏற்கனவே நேரலைக்கு வந்துள்ளது; இந்தச் சாதனம் அந்த மின்-வணிகத் தளத்தில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் என்பதை இதன் மூலம் உறுதிப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.
OnePlus Nord 6 விவரக்குறிப்புகள் | OnePlus Nord 6 specifications
வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ண வகைகள் : OnePlus Nord 6 போனின் வடிவமைப்பு, OnePlus 15 வரிசையிலிருந்து சில உத்வேகங்களைப் பெற்றுள்ளது; இதன் முன்னோடி மாடலில் இருந்த மாத்திரை வடிவ கேமரா அமைப்பைக் கைவிட்டுவிட்டு, அதற்குப் பதிலாகச் சதுர வடிவ கேமரா இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதைத் தவிர, இந்தச் சாதனத்தில் வேறு எந்தப் பெரிய தோற்ற மாற்றங்களும் இருக்காது எதின்று கூறப்படுகிறது; OnePlus சின்னம் மையப்பகுதியிலேயே தொடர்கிறது, அதேவேளையில் 'Plus' பொத்தான் (Alert Slider) தொடர்ந்து தொலைபேசியின் இடதுபுற மூலையிலேயே இடம்பிடித்துள்ளது.
OnePlus நிறுவனம், Nord 6 போனை மொத்தம் மூன்று வண்ண விருபங்களுடன் வெளியிடும் என்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளது: அதன்படி "Holographic Quick Silver, Fresh Mint மற்றும் Low-Reflection Pitch Black" ஆகிய வண்ண விருப்பங்களை வாடிக்கையாளர்கள் பெறுவார்கள்.
டிஸ்ப்ளே : OnePlus Nord 6 ஆனது, 165Hz 1.5K AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும்; இது 3,600 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத்தையும், 'High Brightness Mode' (HBM)-இல் 1,800 nits வெளிச்சத்தையும் வழங்கும். மேலும், 3,200Hz அளவிலான உடனடி 'Touch Sampling' திறனை வழங்குவதற்காக, பிரத்யேகமான 'Touch Reflex Chip' ஒன்றிற்கான ஆதரவையும் இந்த கொண்டுள்ளது. இந்த தொலைபேசியானது ஒளியளவை 2 nits வரை குறைக்கும் வசதியையும், குறைந்த வெளிச்சம் உள்ள சூழல்களில் கண்களுக்கு ஏற்படும் சோர்வைக் குறைக்க 3,840Hz PWM மங்கலாக்க (dimming) தொழில்நுட்பத்தையும் ஆதரிக்கிறது. மேலும், வியர்த்த அல்லது ஈரம் படிந்த விரல்களைக் கொண்டும் சாதனத்தைப் பயன்படுத்த உதவும் 'Aqua Touch 2.0' தொழில்நுட்பத்திற்கான ஆதரவும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
செயலி : OnePlus Nord 6 ஆனது Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 செயலியால் இயக்கப்படுகிறது; இதன் AnTuTu மதிப்பெண் சுமார் 2.5 மில்லியன் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியில் பிரத்யேக G2 Wi-Fi சிப் ஒன்றும் இடம்பெற்றுள்ளது. Reliance Jio நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தும்போது, இந்தச் சிப் மூலம் தொலைபேசியால் 3 மடங்கு வரை அதிவேக உச்சத் தரவு வேகத்தை (peak data speeds) வழங்க முடியும் என்று OnePlus கூறுகிறது.
பேட்டரி : OnePlus நிறுவனம் இம்முறை தனது போனில் 9,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் வெளியாகும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. OnePlus இதுவரை தான் தயாரித்த போன்களிலேயே மிகப்பெரிய பேட்டரி இந்த போனின் ஆகும்; இதற்கு அடுத்தபடியாக, 7,400mAh பேட்டரியுடன் வெளியான OnePlus 15R இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
OnePlus Nord 6 இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும்?
OnePlus Nord 6 வரும் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
இந்தியாவில் இதன் விலை ₹35,000 முதல் ₹40,000 வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
OnePlus Nord 6 என்னென்ன வண்ணங்களில் கிடைக்கும்?
இந்த போன் மூன்று கவர்ச்சிகரமான வண்ணங்களில் வெளியாகிறது. Holographic Quick Silver, Fresh Mint, Low-Reflection Pitch Black
மேலும் படிக்க | Realme 16 5G ஏப்ரல் 2 அறிமுகம்.. 7000mAh பேட்டரியுடன் பல வியக்க வைக்கும் அம்சங்கள்
மேலும் படிக்க | Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ
