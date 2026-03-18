English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
OnePlus Nord 6.. எப்போது அறிமுகம்? விலை என்ன? பெஸ்ட் அம்சங்கள் இருக்குமா?

Oneplus Nord 6 April Launch : OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் மாதத் தொடக்கத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுதப்படலாம்; இது தற்போது OnePlus Turbo 6 போனைப் போன்றே சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டிருக்கும் எனத் தெரிகிறது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:46 PM IST
Oneplus Nord 6 April Launch : சீன ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான OnePlus, இந்தியாவில் தனது புதிய 'Nord' வரிசை ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம்படுத்த உள்ளது; இதில் OnePlus Nord 6 மற்றும் OnePlus Nord CE 6 ஆகிய மாடல்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மேலும், இவற்றின் வெளியீட்டுத் தேதி வரும் வாரங்களில் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Amazon India தளம் ஏற்கனவே Nord வரிசைக்கென ஒரு பிரத்யேக முகப்புப்பக்கத்தை (homepage) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், இந்த போன் கூடிய விரைவில் வெளியாகப் போவது உறுதியாக தெரிகிறது. இதனிடையே சில கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், OnePlus Nord CE 6 போனின் விலை, அம்சங்கள் என்னென்ன, எவ்வளவு கேமரா இருக்கும் என்பது குறித்த முழுமையான தகவலை கீழே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus Nord CE 6 போனின் விவரங்கள்

OnePlus Nord CE 6 போனில் LTPS தொழில்நுட்பம் மற்றும் 144 Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.78-அங்குல Full-HD+ OLED ஸ்க்ரீன் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மொபைலில் Qualcomm-இன் octa-core Snapdragon 8s Gen 4 செயலியுடன், UFS 4.1 சேமிப்பகம் மற்றும் LPDDR4x RAM ஆகியை இடம்பெற்றிருக்கும். அதுமட்டுமின்றி OnePlus Nord CE 6 மாடலானது 27W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கும் வகையிலான, 9000 mAh திறன்கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கலாம்.

இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 50 மெகாபிக்சல் (50MP) முதன்மைப் பின்பக்க சென்சாரும், 2 மெகாபிக்சல் (2MP) மோனோக்ரோம் லென்ஸும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் ஆப்டிகல் கைரேகை சென்சாரும் இதில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. NFC, Bluetooth 5.2 மற்றும் Wi-Fi 6 ஆகியவை அடங்கும். OnePlus Nord CE 6 ஸ்மார்ட்போன், IP66/68/69 தரச்சான்றைப் பெற்றிருக்கும் என அதிகளவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Fearless Blue, Nova White மற்றும் Lone Wolf Black ஆகிய வண்ண விருப்பங்கள் இதில் கிடைக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவில் OnePlus Nord CE 6 போனின் வெளியீட்டுத் தேதி மற்றும் விலை நிலவரம்

OnePlus நிறுவனத்தின் Nord 6 மற்றும் Nord CE 6 ஆகிய மாடல்கள், மார்ச் 25 மற்றும் ஏப்ரல் 10, 2026 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விலையைப் பொறுத்தவரை, இந்தியாவில் Nord 6-இன் விலை ஏறக்குறைய ரூ. 39,999-இல் இருந்தும், Nord CE 6-இன் விலை ரூ. 31,999-இல் இருந்தும் தொடங்கும் என கூறப்படுகிறது.

சிறப்பம்சம் கசிந்த விவரங்கள்
டிஸ்ப்ளே 6.78-inch 1.5K LTPS OLED, 165Hz refresh rate
செயலி Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4nm)
RAM 12GB / 16GB LPDDR5X
சேமிப்பகம் 256GB / 512GB UFS 4.1
பின்புற கேமரா 50MP Sony LYT-600 (OIS) + 2MP / 8MP துணை சென்சார்
முன்புற கேமரா 16MP
பேட்டரி 9,000mAh Silicon-Carbon பேட்டரி
சார்ஜிங் 80W வயர்டு SuperVOOC / 27W வயர்லெஸ் அல்லது ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்
நீடித்துழைப்பு IP68, IP69 மற்றும் IP69K (அதிக அழுத்த நீர் மற்றும் தூசு பாதுகாப்பு)
மென்பொருள் OxygenOS 16 உடன் Android 16
இணைப்பு வசதிகள் Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR Blaster
இந்த போனானது, 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 27W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய, பிரம்மாண்டமான 9,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக, Nord 5 மாடலானது 80W சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 6,800mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருந்தது. கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியானது OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP Sony LYTIA-600 முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP துணைக் கேமரா கொண்ட இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். சாதனத்தின் முன்புறத்தில் 16MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெறலாம்.

மொத்தத்தில், OnePlus Nord 6 போனானது பிரீமியம் அம்சங்களுடன் கூடிய, செயல்திறனை மையமாகக் கொண்ட ஒரு நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போனாக உருவாகி வருவதாகத் தெரிகிறது. சக்திவாய்ந்த சிப்செட் முதல் அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரை மற்றும் பிரம்மாண்டமான பேட்டரி வரை—இதன் விலை நியாயமான அளவில் அமைந்தால், இந்தச் சாதனம் அதிகம் விற்பனையாகும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

Oneplus Nord 6Oneplus Nord 6 LaunchOppo Turbo 6SmartPhone

Trending News