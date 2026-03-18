OnePlus Nord 6.. எப்போது அறிமுகம்? விலை என்ன? பெஸ்ட் அம்சங்கள் இருக்குமா?

Oneplus Nord 6 April Launch : சீன ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பு நிறுவனமான OnePlus, இந்தியாவில் தனது புதிய 'Nord' வரிசை ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகம்படுத்த உள்ளது; இதில் OnePlus Nord 6 மற்றும் OnePlus Nord CE 6 ஆகிய மாடல்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மேலும், இவற்றின் வெளியீட்டுத் தேதி வரும் வாரங்களில் அறிவிக்கப்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Amazon India தளம் ஏற்கனவே Nord வரிசைக்கென ஒரு பிரத்யேக முகப்புப்பக்கத்தை (homepage) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், இந்த போன் கூடிய விரைவில் வெளியாகப் போவது உறுதியாக தெரிகிறது. இதனிடையே சில கசிந்த தகவல்களின் அடிப்படையில், OnePlus Nord CE 6 போனின் விலை, அம்சங்கள் என்னென்ன, எவ்வளவு கேமரா இருக்கும் என்பது குறித்த முழுமையான தகவலை கீழே விரிவாக பார்க்கலாம்.
OnePlus Nord CE 6 போனின் விவரங்கள்
OnePlus Nord CE 6 போனில் LTPS தொழில்நுட்பம் மற்றும் 144 Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்துடன் கூடிய 6.78-அங்குல Full-HD+ OLED ஸ்க்ரீன் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மொபைலில் Qualcomm-இன் octa-core Snapdragon 8s Gen 4 செயலியுடன், UFS 4.1 சேமிப்பகம் மற்றும் LPDDR4x RAM ஆகியை இடம்பெற்றிருக்கும். அதுமட்டுமின்றி OnePlus Nord CE 6 மாடலானது 27W ரிவர்ஸ் வயர்டு சார்ஜிங் மற்றும் 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கும் வகையிலான, 9000 mAh திறன்கொண்ட ஒரு பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கலாம்.
இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 50 மெகாபிக்சல் (50MP) முதன்மைப் பின்பக்க சென்சாரும், 2 மெகாபிக்சல் (2MP) மோனோக்ரோம் லென்ஸும் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், திரைக்குள்ளேயே செயல்படும் ஆப்டிகல் கைரேகை சென்சாரும் இதில் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. NFC, Bluetooth 5.2 மற்றும் Wi-Fi 6 ஆகியவை அடங்கும். OnePlus Nord CE 6 ஸ்மார்ட்போன், IP66/68/69 தரச்சான்றைப் பெற்றிருக்கும் என அதிகளவில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. Fearless Blue, Nova White மற்றும் Lone Wolf Black ஆகிய வண்ண விருப்பங்கள் இதில் கிடைக்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்தியாவில் OnePlus Nord CE 6 போனின் வெளியீட்டுத் தேதி மற்றும் விலை நிலவரம்
OnePlus நிறுவனத்தின் Nord 6 மற்றும் Nord CE 6 ஆகிய மாடல்கள், மார்ச் 25 மற்றும் ஏப்ரல் 10, 2026 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விலையைப் பொறுத்தவரை, இந்தியாவில் Nord 6-இன் விலை ஏறக்குறைய ரூ. 39,999-இல் இருந்தும், Nord CE 6-இன் விலை ரூ. 31,999-இல் இருந்தும் தொடங்கும் என கூறப்படுகிறது.
|சிறப்பம்சம்
|கசிந்த விவரங்கள்
|டிஸ்ப்ளே
|6.78-inch 1.5K LTPS OLED, 165Hz refresh rate
|செயலி
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4nm)
|RAM
|12GB / 16GB LPDDR5X
|சேமிப்பகம்
|256GB / 512GB UFS 4.1
|பின்புற கேமரா
|50MP Sony LYT-600 (OIS) + 2MP / 8MP துணை சென்சார்
|முன்புற கேமரா
|16MP
|பேட்டரி
|9,000mAh Silicon-Carbon பேட்டரி
|சார்ஜிங்
|80W வயர்டு SuperVOOC / 27W வயர்லெஸ் அல்லது ரிவர்ஸ் சார்ஜிங்
|நீடித்துழைப்பு
|IP68, IP69 மற்றும் IP69K (அதிக அழுத்த நீர் மற்றும் தூசு பாதுகாப்பு)
|மென்பொருள்
|OxygenOS 16 உடன் Android 16
|இணைப்பு வசதிகள்
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR Blaster
- Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 செயலி
- 6.78-அங்குல 1.5K AMOLED திரை, 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம்
- 9,000mAh Glacier பேட்டரி, 80W அதிவேக சார்ஜிங் ஆதரவு
- 50MP + 2MP பின்பக்க கேமராக்கள், 16MP முன்பக்க கேமரா
Entering the Nord era soon.#OnePlusNord pic.twitter.com/0pY1FMi1xX
— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 16, 2026
இந்த போனானது, 80W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 27W வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய, பிரம்மாண்டமான 9,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக, Nord 5 மாடலானது 80W சார்ஜிங் வசதியுடன் கூடிய 6,800mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருந்தது. கேமராவைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியானது OIS வசதியுடன் கூடிய 50MP Sony LYTIA-600 முதன்மை கேமரா மற்றும் 2MP துணைக் கேமரா கொண்ட இரட்டை கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம். சாதனத்தின் முன்புறத்தில் 16MP செல்ஃபி கேமரா இடம்பெறலாம்.
மொத்தத்தில், OnePlus Nord 6 போனானது பிரீமியம் அம்சங்களுடன் கூடிய, செயல்திறனை மையமாகக் கொண்ட ஒரு நடுத்தர விலை ஸ்மார்ட்போனாக உருவாகி வருவதாகத் தெரிகிறது. சக்திவாய்ந்த சிப்செட் முதல் அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட திரை மற்றும் பிரம்மாண்டமான பேட்டரி வரை—இதன் விலை நியாயமான அளவில் அமைந்தால், இந்தச் சாதனம் அதிகம் விற்பனையாகும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | ரூ.25,000-க்கு கீழ் கிடைக்கும் சிறந்த 5ஜி கேமரா கொண்ட போன்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க | Vivo X300s மற்றும் X300 மார்ச் 30 அறிமுகம்.. விலை, அம்சங்கள்.. முழு விவரம் இதோ
