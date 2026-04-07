OnePlus Nord 6 இன்று அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, கேமரா... முக்கிய விவரங்கள் இதோ

OnePlus Nord 6 Launch: ஒன்பிளஸ் போன் பிரியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. பிரபல ஸ்மார்ட்போன் பிராண்டான OnePlus, தனது சமீபத்திய Nord வரிசைச் சாதனமான 'Nord 6'-ஐ இன்று இந்தியாவில் வெளியிடத் தயாராக உள்ளது. சுவாரஸ்யமாக, இந்த போன் வெளிவரும் முன்னரே பல கசிவுகள் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ டீசர்கள் மூலம் இந்தத் தொலைபேசி குறித்த முக்கிய விவரங்கள் ஏற்கனவே வெளியாகியுள்ளன. இதற்கு முந்தைய Nord சாதனத்துடன் ஒப்பிடுகையில், OnePlus Nord 6 பல மேம்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இதில் சக்திவாய்ந்த Snapdragon 8s Gen 4 செயலி, பிரம்மாண்டமான 9,000 mAh பேட்டரி ஆகியவையும் அடங்கும். OnePlus Nord 6 இன்று மாலை அறிமுகம் ஆகிறது.. nePlus Nord 6 முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் விவரங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
OnePlus Nord 6 டிஸ்பிளே
OnePlus Nord 6 தொலைபேசியானது, 1.5K தெளிவுத்திறன் கொண்ட, 6.78 அங்குல அளவிலான பெரிய மற்றும் தட்டையான AMOLED திரையைக் கொண்டிருக்கும். இது 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை ஆதரிக்கும். ஆகையால், டிஸ்பிளேவை சீராக இயக்குவதற்கும் கேம் விளையாடுவதற்கும் இது மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும். இந்த டிஸ்பிளே, 3,600 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத்தை வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், PWM டிம்மிங் மற்றும் 'Aqua Touch' ஆதரவு போன்ற மேம்பட்ட அம்சங்களையும் இது கொண்டுள்ளது. ஆக்வா டச் வசதி மூலம், விரல்கள் ஈரமாக இருந்தாலும் திரையைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்த முடியும்.
OnePlus Nord 6 செயலி
OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போனுக்கு, 4nm கட்டமைப்பில் உருவாக்கப்பட்ட Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் பவர் அளிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக கேம் விளையாடுதல் மற்றும் ஒரே நேரத்தில் பல பணிகளைச் செய்தல் ஆகியவற்றில், இச்செயலி குறிப்பிடத்தக்க செயல்திறன் மேம்பாடுகளை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த தொலைபேசியானது 12GB வரையிலான LPDDR5X RAM மற்றும் 256GB UFS 4.1 சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது. இது செயலிகள் விரைவாகத் திறக்கப்படுவதையும், ஒட்டுமொத்தச் செயல்திறன் சீராக இருப்பதையும் உறுதி செய்கிறது. மேலும், இது அதிக-பிரேம்-விகிதத்தில் கேம் விளையாடுவதை ஆதரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சில கேம்களில் இதன் வேகம் 165 fps வரை எட்டும்.
OnePlus Nord 6 வடிவமைப்பு
OnePlus Nord 6-இன் வடிவமைப்பு அம்சங்கள், OnePlus 15 மாடலிலிருந்து பெறப்பட்டுள்ளன. இது நேர்த்தியான கட்டமைப்பு, மென்மையான விளிம்புகள் மற்றும் squircle (மூலைகள் வளைக்கப்பட்ட சதுர வடிவம்) வடிவத்திலான பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போன் மூன்று வண்ணங்களில் வெளியாகிறது - Fresh Mint, Pitch Black மற்றும் Holographic Quick Silver. இதில் Holographic Quick Silver நிறமானது, தொலைபேசியின் விளிம்புகளில் ஓடும் கண்கவர் 'holographic' வடிவமைப்புப் பட்டையின் காரணமாகத் தனித்து நிற்கிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் Fresh Mint, Holographic Quick Silver மற்றும் Pitch Black ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்கு வர உள்ளது. சாதனத்தின் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில், இது தூசி மற்றும் நீருக்கு எதிரான உயர்தர IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K தரச்சான்றுகளைப் பெற்றுள்ளது. அத்துடன், மிலிட்டரி கிரேட் டிராப் ரெசிஸ்டன்ஸ் திறனையும் இது கொண்டுள்ளது. ஒன்பிளஸ், டிஸ்ப்ளேவுக்கு வாழ்நாள் உத்தரவாதத்துடன் ஆறு வருட மென்பொருள் அப்டேட்களையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளது.
ஒன்பிளஸ் நார்ட் 6 கேமரா விவரங்கள்
ஒன்பிளஸ் நார்ட் 6, OIS உடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார் தலைமையிலான இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். இதில் 8MP அல்ட்ரா-வைட் லென்ஸும் அடங்கும். செல்ஃபிகள் எடுக்க, இந்த போன் 32MP முன்புற கேமராவுடன் வர உள்ளது. இது புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளில் சிறந்த தெளிவுக்காக ஆட்டோஃபோகஸை ஆதரிக்கும்.
ஒன்பிளஸ் நார்ட் 6 பேட்டரி
நார்ட் 6-இன் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்று அதன் பிரம்மாண்டமான 9,000mAh பேட்டரி ஆகும். இது ஒரே சார்ஜில் 2 நாட்களுக்கும் மேலான பயன்பாட்டை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கையும் ஆதரிக்கும். மேலும், கேமிங்கின் போது சிறந்த செயல்திறனுக்காக ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் மற்றும் பைபாஸ் சார்ஜிங் போன்ற அம்சங்களையும் கொண்டிருக்கும்.
OnePlus Nord 6: இந்தியாவில் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
- ஒன்பிளஸ் நார்ட் 6-இன் விலை ரூ. 28,000 முதல் ரூ. 35,000 வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- இது இந்த போனை அப்பர் மிட்-ரேஞ்ச் பிரிவில் உறுதியாக நிலைநிறுத்துகிறது.
- இந்த விலை நிர்ணயம், இதே விலைப் பிரிவில் உள்ள மற்ற செயல்திறன் சார்ந்த ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு இதை ஒரு நேரடிப் போட்டியாளராக மாற்றும்.
- இந்த போன் ஏப்ரல் 9 முதல் அமேசான் மற்றும் ஒன்பிளஸின் அதிகாரப்பூர்வ விற்பனை தளங்கள் மூலம் கிடைக்கும்.
மேலும் படிக்க | ஏப்ரல் 13 அறிமுகமாகும் Redmi A7 Pro 5G போன்: விலை, முக்கிய அம்சங்கள் லீக்!
மேலும் படிக்க | ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள் எது தெரியுமா?
