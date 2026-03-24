OnePlus Nord 6 ஏப்ரல் 7 அறிமுகம்.. கூடவே Realme மற்றும் Tecno போனும் அறிமுகம்

OnePlus போனின் புதிய ஸ்மார்ட்போனான OnePlus Nord 6, ஏப்ரல் 7 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இதற்கிடையில், TECNO Spark 50 5G மார்ச் 27 அன்று அறிமுகமாகவுள்ளது; இது 6500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் அறிமுகமாகயுள்ளது. Apple இன் WWDC மாநாடு ஜூன் 8 அன்று தொடங்கவுள்ளது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 24, 2026, 07:12 PM IST
New Smartpone Launch Date : இந்தியாவில் OnePlus Nord 6 போனின் வெளியீட்டுத் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. 9000mAh திறன் பேட்டரி கொண்ட இந்த OnePlus Nord 6 போனை, வருகிற ஏப்ரல் 7 அன்று Oneplus நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த உள்ளது. இதற்கிடையில், TECNO நிறுவனம் தனது Spark 50 5G மாடலை வருகிற மார்ச் 27 அன்று அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது; இந்தச் சாதனத்தில் 6500mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெறும். Realme 16 மாடலும் விரைவில் அறிமுகமாக உள்ளது, மேலும் இதில் சிறப்பு என்னவென்றால் இம்முறை புதிய வடிவமைப்புடன் இந்த போன் வெளிவரும். மேலும், Apple நிறுவனத்தின் WWDC மாநாடு வருகிற ஜூன் 8 முதல் ஜூன் 12 வரை நடைபெறவுள்ளது; இதில் iOS 27 இயங்குதளம் "Liquid Glass" வடிவமைப்புடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

OnePlus Nord 6 போன் ஏப்ரல் 7 அறிமுகம்

OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போன் அடுத்த மாதம் ஏப்ரல் 7ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. OnePlus நிறுவனம் தற்போது இதனை அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. 9,000 mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும் முதல் OnePlus ஸ்மார்ட்போன் என்ற பெருமையை Nord 6 இருக்கிறது. இந்த போன் ரூ.35,000 முதல் ரூ.40,000 வரையிலான விலை பிரிவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிறப்பான செயல்திறனை வழங்குவதற்கும், அதிக 'ஃபிரேம் ரேட்' (frame rates) விகிதங்களில் கேமிங்கை ஆதரிப்பதற்கும் ஏற்றவாறு இந்தச் சாதனம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இது Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது. மேலும், இந்தத் தொலைபேசியில் 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட 1.5K AMOLED திரை இடம்பெறும்.

முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்

9000mAh பேட்டரியைக் கொண்ட முதல் OnePlus ஸ்மார்ட்போன்
165Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (Refresh Rate) கொண்ட திரையைக் கொண்டிருக்கும்
இந்த தொலைபேசியின் விலை ரூ.35,000 முதல் ரூ.40,000 வரையிலான வரம்பில் இருக்கும்.

TECNO Spark 50 5G போனில் 6500mAh பேட்டரி இருக்கும்

TECNO Spark 50 5G ஸ்மார்ட்போன் வருகிற மார்ச் 27 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி நடுத்தர விலைப்பிரிவில் (mid-range segment) களமிறங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; மேலும், இது 6,500 mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் வருகிறது. இந்த போனில் 45W சார்ஜிங் வசதி இடம்பெற்றிருக்கும். மேலும் இந்தச் சாதனம் ஊதா, பச்சை, கருப்பு மற்றும் கோல்ட் (Purple, Green, Black, and Gold உள்ளிட்ட பல்வேறு வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கும்.

Realme 16 போனில் புதிய வடிவமைப்பு

Realme 16 ஸ்மார்ட்போன் மிக விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. இந்தப் புதிய ஸ்மார்ட்போன் முற்றிலும் மாறுபட்ட வடிவமைப்பு அம்சங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதன் கேமரா அமைப்பில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது; pill-shaped கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 7,000 mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியுடன் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இது MediaTek Dimensity சிப்செட் மூலம் இயங்கக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.

Apple WWDC மாநாடு ஜூன் 8-ஆம் தேதி தொடங்கம் 

ஆப்பிளின் வருடாந்திர 'உலகளாவிய மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் மாநாடு' (WWDC) இந்த ஆண்டு ஜூன் 8ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெறும். இது ஜூன் 12 வரை நீடிக்கும். அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் அமைந்துள்ள 'ஆப்பிள் பார்க்' வளாகத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வின்போது, ​​நிறுவனம் தனது புதிய மென்பொருள்கள் குறித்த விவரங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளும். இந்த நிகழ்விலேயே iOS 27 அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது. மீண்டும் ஒருமுறை, இது "Liquid Glass" வடிவமைப்புடன் வெளியாகவுள்ளது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

இந்தியாவில் OnePlus Nord 6 எப்போது அறிமுகம்?
OnePlus Nord 6 இந்தியாவில் ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று மாலை 7:00 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

இந்த போனின் பேட்டரி திறன் என்ன?
இது 9,000 mAh திறன் கொண்ட மிகப்பெரிய பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது.

OnePlus Nord 6-ன் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
இந்த போன் ₹35,000 முதல் ₹40,000 வரையிலான விலை வரம்பில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

