English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
OnePlus Nord 6 ஏப்ரல் 7 லாஞ்ச்.. 9000mAh பேட்டரி, 165Hz டிஸ்பிளே, விலை இதுதான்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Mar 29, 2026, 01:08 PM IST
  • OnePlus Nord 6 இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும்?
  • இந்த ஸ்மார்ட்போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
  • OnePlus Nord 6-ல் என்ன சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

Trending Photos

Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ
camera icon6
Nothing Phone 3
Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ
சூரியன் - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்
camera icon7
Rasi Palan
சூரியன் - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்
IPL 2026: CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. தோனிக்கு பதில் யார்?
camera icon6
CSK
IPL 2026: CSK பிளேயிங் 11 இதுதான்.. தோனிக்கு பதில் யார்?
திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Tirupati
திருப்பதி: ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசக்க சூப்பர் சான்ஸ்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
OnePlus Nord 6 ஏப்ரல் 7 லாஞ்ச்.. 9000mAh பேட்டரி, 165Hz டிஸ்பிளே, விலை இதுதான்

OnePlus Nord 6 Launch Date : OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டுத் தேதி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி இந்த ஃபோன் வெளியாக உள்ளது. வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே, இந்தச் சாதனம் குறித்த பெரும் எதிர்பார்ப்பும் பரபரப்பும் நிலவி வருகிறது. தற்போது, ​​இதன் விலை விவரங்களும் கசிந்துள்ளன. மேலும், இந்தத் தொலைபேசியின் முக்கியத் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் (Specifications) குறித்த விவரங்களும் அவ்வபோது கசிந்து வருகிறது. இந்தச் சாதனம் பிரம்மாண்டமான 9000mAh பேட்டரியைக் (Battery) கொண்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்கவுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, வேறு பல சிறப்பம்சங்களும் இந்த போனில் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. OnePlus Nord 6 வெளியாவதற்கு முன்னதாகவே, அதன் அம்சங்கள் என்னென்ன என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

OnePlus Nord 6 வெளியீட்டுத் தேதி | OnePlus Nord 6 Launch Date

OnePlus Nord 6 போனின் வெளியீடு ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வெளியீட்டு நிகழ்வு ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று, இந்திய நேரப்படி (IST) இரவு 7:00 மணிக்கு நடைபெறும். இந்த நேரலை வெளியீட்டு நிகழ்வு OnePlus நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ YouTube சேனலில் ஒளிபரப்பப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்நிகழ்வை மற்ற சமூக ஊடகத் தளங்களிலும் கண்டுகளிக்கலாம்.

OnePlus Nord 6 விலை | OnePlus Nord 6 Price

OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே, அதன் விலை விவரங்கள் கசிந்துள்ளன. இந்த போனின் விலை குறித்துத் தகவல் கசிவு நிபுணர் (Tipster) Debayan Roy ஒரு முக்கியத் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார். இந்தியாவில் இந்தச் சாதனம் சுமார் ₹35,000 என்ற விலையில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்து நிறுவனத்திடமிருந்து இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை. இந்தத் தொலைபேசி Amazon India இணையதளத்தில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்; அங்கு இந்தச் சாதனத்திற்கென்றே பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மைக்ரோசைட் (microsite) ஏற்கனவே நேரலையில் வந்துவிட்டது. மேலும், OnePlus நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாகவும், நேரடி விற்பனை நிலையங்களில் உள்ள சில்லறை விற்பனைப் பங்காளர்கள் வாயிலாகவும் இந்தத் தொலைபேசியை வாங்கிக்கொள்ள முடியும்.

OnePlus Nord 6 விவரக்குறிப்புகள் | OnePlus Nord 6 Specifications

OnePlus Nord 6 ஸ்மார்ட்போனின் வெளியீட்டிற்கு முன்னதாகவே, அதன் பெரும்பாலான விவரக்குறிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த போனின் மிக முக்கியச் சிறப்பம்சமாக அதன் பேட்டரி இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இந்நிறுவனம் இந்தச் சாதனத்தில் 9000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியைப் பொருத்தவுள்ளது. இதில் அதிவேக சார்ஜிங் வசதியும் இடம்பெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தத் தொலைபேசி Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்கவுள்ளது. இது 6.78 அங்குல அளவிலான உயர் தெளிவுத்திறன் கொண்ட திரையைக் கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது. பயனர்கள் இதில் 1.5K OLED திரையை எதிர்பார்க்கலாம்; இது 165Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் (refresh rate) கொண்டிருக்கும். இதன் மூலம், இச்சாதனத்தால் 165fps வேகத்தில், அதிகத் திறன் தேவைப்படும் கேம்களைச் சிறப்பாகக் கையாள முடியும்.

இந்த ஃபோனில் ட்ரை-சிப் ஆதரவு இடம்பெற உள்ளது. பிரதான பிராசசருடன் துணை சிப்களும் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது இந்த சாதனத்தின் ஒரு முக்கிய சிறப்பம்சமாகக் கூறப்படுகிறது. இது சிறப்பான டச் ரெஸ்பான்ஸ் மற்றும் வயர்லெஸ் இணைப்பை வழங்கும். இந்த போனின் கேமரா அமைப்பும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஒன்பிளஸ் நோர்ட் 6, OIS ஆதரவுடன் கூடிய 50 மெகாபிக்சல் சோனி LYT-600 பிரதான சென்சாரைக் கொண்டிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கூடுதலாக, இதில் 2 மெகாபிக்சல் இரண்டாம் நிலை சென்சாரும் இடம்பெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. செல்ஃபிக்களுக்காக, இந்த ஃபோனில் 16 மெகாபிக்சல் முன்பக்க கேமரா பொருத்தப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த சாதனத்தில் ஒரு IR சென்சாரும் இடம்பெறும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

OnePlus Nord 6 இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகமாகும்?
OnePlus Nord 6 இந்திய நேரப்படி ஏப்ரல் 7, 2026 அன்று இரவு 7:00 மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது.

இந்த ஸ்மார்ட்போனின் எதிர்பார்க்கப்படும் விலை என்ன?
இந்த போன் இந்தியாவில் சுமார் ₹35,000 முதல் ₹40,000 வரையிலான விலையில் அறிமுகமாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

OnePlus Nord 6-ல் என்ன சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது?
இது சக்திவாய்ந்த Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | Best Phones To Play BGMI: ₹50,000க்குள் மிரட்டலான கேமிங் போன்கள்! முழு லிஸ்ட் இதோ

மேலும் படிக்க | Poco முதல் Vivo வரை: ரூ.20,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் டாப் 5G ஸ்மார்ட்போன்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

OnePlusOneplus Nord 69000mAh BatteryOneplus Nord 6 Price

Trending News