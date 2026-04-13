OnePlus Nord 6 vs Nothing Phone 4a Pro vs Vivo V70 FE: ரூ.40,000 பிரிவில் எந்த போன் பெஸ்ட்?

OnePlus Nord 6 vs Nothing Phone 4a Pro vs Vivo V70 FE : இந்தியாவின் மிகவும் போட்டி நிறைந்த, 40,000 ரூபாய்க்குக் குறைவான விலைப்பிரிவில் OnePlus Nord 6 அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. OnePlus Nord 6 போட்டித்தன்மை வாய்ந்த சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டிருந்தாலும், பிரீமியம் நடுத்தர விலைப்பிரிவில் உள்ள சில வலிமையான போட்டியாளர்களை இது எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
இப்பிரிவில் போட்டியிட தயாராகி வருகிறது Nothing Phone 4a Pro மற்றும் Vivo V70 FE ஆவர். எனவே, இந்தியாவில் ரூ.40,000-க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு இடையிலான இந்தப் போட்டியில், எந்தப் போன் முதலிடம் பிடிக்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.
OnePlus Nord 6 vs Nothing Phone 4a Pro vs Vivo V70 FE: Comparison
|விவரக்குறிப்புகள்
|OnePlus Nord 6
|Nothing Phone 4a Pro
|Vivo V70 FE
|சிப்செட்
|ஸ்னாப்டிராகன் 8s ஜென் 4 SoC
|ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 4 SoC
|மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 7360-டர்போ SoC
|டிஸ்ப்ளே
|6.78-அங்குல 1.5K AMOLED திரை, 165Hz, 1,800 nits (உச்சம்), HDR10+, 450 PPI
|6.83-அங்குல 1.5K AMOLED திரை, 120Hz, 5,000 nits (உச்சம்), 460 PPI, HDR10+
|6.83-அங்குல 1.5K AMOLED திரை, 120Hz, 1,900 nits (உச்சம்), 449 PPI, HDR10+ டால்பி விஷன்
|ரேம்
|8ஜிபி/12ஜிபி எல்பிடிடிஆர்5எக்ஸ்
|8ஜிபி/12ஜிபி எல்பிடிடிஆர்5எக்ஸ்
|8ஜிபி/12ஜிபி எல்பிடிடிஆர்5
|ஸ்டோரேஜ்
|256GB UFS 4.1
|256GB/512GB UFS 3.1
|128GB/256GB UFS 3.1
|பின்புறக் கேமராக்கள்
|50MP (Main) with OIS + 8MP (Ultrawide) with AF
|50MP (Main) with OIS + 50MP (Telephoto) with OIS + 8MP (Ultrawide)
|200MP (Main) with OIS + 8MP (Ultrawide)
|முன்பக்கக் கேமரா
|32MP, 4K @60fps வீடியோ பதிவு
|32MP, 4K @30fps வீடியோ பதிவு
|50MP, 4K @30fps வீடியோ பதிவு
|பேட்டரி
|9,000 mAh பேட்டரி, 80W வயர்டு அதிவேக சார்ஜிங்
|5,400 mAh பேட்டரி (5,080 mAh உலகளாவிய பதிப்பு), 50W கம்பி வழி சார்ஜிங்
|7,000 mAh பேட்டரி, 90W வயர்டு சார்ஜிங்
|IP மதிப்பீடு
|IP68+IP69K மதிப்பீடு
|IP65 மதிப்பீடு
|IP68+IP69 மதிப்பீடு
|மென்பொருள்
|ஆண்ட்ராய்டு 16, ஆக்சிஜன்ஓஎஸ் 16 (4 வருட ஆண்ட்ராய்டு, 6 வருட பாதுகாப்பு)
|ஆண்ட்ராய்டு 16, நத்திங் ஓஎஸ் 4.1 (3 வருட ஆண்ட்ராய்டு, 5 வருட பாதுகாப்பு)
|ஆண்ட்ராய்டு 16, ஆரிஜின்ஓஎஸ் 6 (4 வருட ஆண்ட்ராய்டு, 6 வருட பாதுகாப்பு)
|விலை
|ஆரம்ப விலை - ரூ. 38,999
|ஆரம்ப விலை - ரூ. 39,999
|ஆரம்ப விலை - ரூ. 37,999
வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம்
Nothing Phone 4a Pro போனின் வடிவமைப்பு அழகியல், அதன் தனித்துவமான செவ்வக வடிவ கேமராத் தொகுப்பு மற்றும் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ள துணைக் 'டாட் மேட்ரிக்ஸ்' (Dot Matrix) திரை ஆகியவற்றின் காரணமாக, இம்மூன்று கைபேசிகளிலும் மிகவும் தனித்துவமானதாகத் திகழ்கிறது. Phone 4a Pro (மதிப்பாய்வு) கைபேதியானது, மெடல் ஃபிரேம், அலுமினியத்தால் ஆன பின்புறம் மற்றும் கண்ணாடியால் ஆன முன்புறம் (Gorilla Glass 7i) ஆகியவற்றுடன், மிக உயர்ந்த தரத்திலான கட்டமைப்பையும் கொண்டுள்ளது.
Vivo V70 FE போனின் ஊதா நிற வகையின் பின்பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள தனித்துவமான ஒளிரும் தொழில்நுட்பம், இக்கருவியை மற்றவற்றிலிருந்து தனித்துக்காட்டுகிறது. இருப்பினும், இந்த விலை வரம்பில் வெளியாகும் ஒரு கைபேசிக்கு, இதன் பிளாஸ்டிக் ஃபிரேமும் பேக் பேனலும் சற்றே ஏமாற்றமளிப்பதாக உள்ளன. மறுபுறம், இதன் முன்பக்கத்தில் 'Diamond Shield Glass' பாதுகாப்பும், நீரிலிருந்து முழுமையான பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் IP68+IP69 தரச்சான்றும் இடம்பெற்றுள்ளன.
OnePlus Nord 6 (மதிப்பாய்வு) மாடலானது, ஒரு ஹாலோகிராஃபிக் ரிப்பன் போன்ற வடிவமைப்புடன் கூடிய பின்புறப் பேனலையும், அதிலிருந்து சற்றே வெளியே நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் உலோகத்தாலான கேமராத் தொகுதியையும் கொண்டுள்ளது. இதன் முன்புறம் 'Crystal Guard Glass' பாதுகாப்பைக் கொண்டுள்ளது இது Gorilla Glass Victus+-க்கு இணையானது என்று OnePlus நிறுவனம் கூறுகிறது. மேலும் இதன் பின்புறம் மேட் (matte) பூச்சு கொண்ட கண்ணாடியால் ஆனது. இது பிளாஸ்டிக் ஃபிரேமையே கொண்டிருந்தாலும், இதன் IP68/IP69K தரச்சான்று, தூசி மற்றும் நீரிலிருந்து ஒரு முதன்மைத் தர (flagship-grade) பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
எந்த போன் யாருக்கு சிறந்தது?
ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரி: OnePlus Nord 6, நீங்கள் கேமிங் அல்லது அதிகப்படியான மொபைல் உபயோகிப்பாளர் என்றால், Nord 6 தான் ராஜா.
வடிவமைப்பு மற்றும் கேமரா துல்லியம்: Nothing Phone 4a Pro
வித்தியாசமான தோற்றம் மற்றும் தரமான புகைப்படங்களை விரும்புவோருக்கு இது சரியான தேர்வு.
மெலிதான வடிவமைப்பு மற்றும் மெகா பிக்சல்: Vivo V70 FE
ஸ்டைலான லுக் மற்றும் அதிக மெகா பிக்சல் கேமரா தேடுபவர்களுக்கானது. மற்ற இரண்டையும் விட இதன் ஆரம்ப விலை சற்றே குறைவு.
மேலும் படிக்க | 10,000 ரூபாய்க்கும் குறைவான விலையில் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள் இதோ!
மேலும் படிக்க | Vivo T5 Pro போனின் அதிரடி வருகை: மிட்-ரேன்ஜ் போன்களின் புதிய ராஜா இதுதானா?
