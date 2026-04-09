OnePlus Nord 6 vs Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Nothing Phone 4a Pro: எதை வாங்குவது பெஸ்ட்?

OnePlus Nord 6 vs Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Nothing Phone 4a Pro Comparison : OnePlus Nord 6 ஆனது, கடந்த ஆண்டின் Nord 5 மாடலின் வாரிசாக, ஒரு 'மிட்-பிரீமியம்' (நடுத்தர-உயர்தர) வகையிலான கைபேசியாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன்படி இந்த புதிய OnePlus Nord 6 ஆனது, சமீபத்தில் அறிமுகமான மற்றும் அதே விலையில் விற்பனையாகும் Redmi Note 15 Pro+ 5G மற்றும் Nothing Phone 4a Pro போன்ற போன்களுடன் போட்டியிடுகிறது. இந்த மூன்று போன்களுமே தங்களுக்குரிய தனித்துவமான சிறப்பம்சங்களை வழங்குகின்றன.
அந்த வகையில் நீங்கள் சுமார் ரூ. 40,000 விலையில் புதிய போனை தேடுகிறீர்கள் என்றால், சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட OnePlus Nord 6, Redmi Note 15 Pro+ 5G மற்றும் Nothing Phone 4a Pro ஆகிய போன்களில் ஒன்றை தேர்வு செய்யலாம். எனவே இந்த மாடல்களின் இந்திய விலை, முக்கிய விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்.
OnePlus Nord 6 vs Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Nothing Phone 4a Pro: விலை
OnePlus Nord 6: இந்தியாவில் OnePlus Nord 6 போனின் விலை, அடிப்படைப் பதிப்பான 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதியுடன் கூடிய மாடலின் விலை ரூ. 38,999 ஆகும். 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதியைக் கொண்ட உயர்தரப் பதிப்பின் விலை ரூ. 41,999 ஆகும். இந்த ஸ்மார்ட்போன், Fresh Mint, Pitch Black மற்றும் Quick Silver ஆகிய வண்ணங்களில், இன்று முதல் Amazon தளத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Redmi Note 15 Pro+ 5G: Redmi Note 15 Pro+ 5G ஸ்மார்ட்போன், 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதியுடன் கூடிய அடிப்படை மாடலின் விலை ரூ. 37,999 ஆகும். 12GB + 256GB மற்றும் 12GB + 512GB ஆகிய மாடலின் விலை ரூ. 39,999 மற்றும் ரூ. 43,999 ஆகும். இந்தத் தொலைபேசி இந்தியாவில் Flipkart தளத்தில் Carbon Black, Coffee Mocha மற்றும் Mirage Blue ஆகிய வண்ணங்களில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Nothing Phone 4a Pro: Nothing Phone 4a Pro, இந்தியாவில் அதன் அடிப்படைப் பதிப்பான 8GB + 128GB விருப்பத்திற்கு ரூ. 39,999 என்கிற ஆரம்ப விலையில் அறிமுகமானது; 8GB + 256GB மாடலின் விலை ரூ. 42,999 ஆகும். 12GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பகத்தைக் கொண்ட உயர்தரப் பதிப்பின் இந்த போனின் விலை ரூ. 45,999 ஆகும். இந்தத் தொலைபேசியை, கருப்பு, இளஞ்சிவப்பு மற்றும் வெள்ளி ஆகிய வண்ண விருப்பங்களில், Flipkart தளத்தில் பெறலாம்.
OnePlus Nord 6 vs Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Nothing Phone 4a Pro: காட்சி, பரிமாணங்கள்
OnePlus Nord 6: OnePlus Nord 6 ஆனது 6.78-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K (1,272x2,772 பிக்சல்கள்) AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 165Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), 3,600 nits வரையிலான உச்ச பிரகாசம், 450 ppi பிக்சல் அடர்த்தி, 93.5 சதவீத திரை-உடல் விகிதம், 3840Hz PWM மங்கலாக்கல் வசதி மற்றும் Crystal Guard பாதுகாப்பு ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியின் அளவுகள் 162.5x77.5x8.5 மி.மீ ஆகும்; இதன் எடை சுமார் 217 கிராம்.
Redmi Note 15 Pro+ 5G: மறுபுறம், Redmi Note 15 Pro+ 5G ஆனது 6.83-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K (1,280x2,772 பிக்சல்கள்) AMOLED திரையுடன் வருகிறது. இத்திரையானது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், 3,200 nits வரையிலான உச்ச பிரகாசம் மற்றும் Gorilla Glass Victus 2 பாதுகாப்பு ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இதன் அளவுகள் 163x78.09x7.96 மி.மீ ஆகும்; இதன் எடை சுமார் 207.1 கிராம்.
Nothing Phone 4a Pro: Nothing Phone 4a Pro ஆனது 6.83-இன்ச் அளவுள்ள 1.5K 144Hz AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 5,000 nits வரையிலான உச்ச பிரகாசம், 2,500Hz தொடு உணர்வு விகிதம் (touch sampling rate), 2,160Hz PWM மங்கலாக்கல் வசதி மற்றும் Corning Gorilla Glass 7i பாதுகாப்பு ஆகிய அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியின் அளவுகள் 163.6x76.6x7.9 மி.மீ ஆகும்; இதன் எடை சுமார் 210 கிராம்.
OnePlus Nord 6 vs Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Nothing Phone 4a Pro: செயல்திறன், OS
OnePlus Nord 6: OnePlus Nord 6 ஆனது Qualcomm-இன் octa-core Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது; இத்துடன் Adreno 835 GPU, 12GB வரையிலான LPDDR5x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 4.1 உள்ளக சேமிப்பகமும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. AnTuTu பெஞ்ச்மார்க்கிங் தளத்தில் இந்த சாதனம் 25,03,854 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 16 உடன் வெளியாகிறது.
Redmi Note 15 Pro+ 5G: Redmi Note 15 Pro+ 5G ஆனது octa-core MediaTek Dimensity 7400-Ultra சிப் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. மேலும் இதில் 12GB வரையிலான RAM மற்றும் 512GB வரையிலான உள்ளக சேமிப்பக வசதியும் உள்ளது. இந்த சாதனம் Xiaomi-இன் Android 15-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட HyperOS 2 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது.
Nothing Phone 4a Pro: இதற்கிடையில், Nothing Phone 4a Pro ஆனது Qualcomm-இன் octa-core Snapdragon 7 Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது; இது 4nm செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 12GB வரையிலான LPDDR5x RAM மற்றும் 256GB வரையிலான UFS 3.1 உள்ளக சேமிப்பகம் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தத் தொலைபேசி Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட Nothing OS 4.1 இயங்குதளத்தில் செயல்படுகிறது.
OnePlus Nord 6 vs Redmi Note 15 Pro+ 5G vs Nothing Phone 4a Pro: கேமரா, பேட்டரி
OnePlus Nord 6: OnePlus Nord 6 ஆனது இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில், Sony LYTIA-600 CMOS சென்சார் மற்றும் ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் (OIS) வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் (f/1.8) முதன்மை கேமரா முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கிறது. மேலும், இது 112-டிகிரி பார்வைக் கோணத்தை (field of view) வழங்கும் 8-மெகாபிக்சல் OmniVision OV08F அல்ட்ரா-வைட் கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. முன்புறத்தில், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக 32-மெகாபிக்சல் கேமராவை இந்த OnePlus சாதனம் கொண்டுள்ளது. OnePlus Nord 6-இல் 9,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி இடம்பெற்றுள்ளது; இது 80W SuperVOOC வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் மற்றும் 27W வயர்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வசதிகளையும் ஆதரிக்கிறது.
Redmi Note 15 Pro+ 5G: Redmi Note 15 Pro+ 5G ஆனது இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இதில் OIS வசதியுடன் கூடிய 200-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்த முதன்மை கேமராவுடன், 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமரா ஒன்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. Xiaomi-யின் துணை நிறுவனமான Redmi-யின் இந்தப் புதிய ஸ்மார்ட்போன், செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக முன்புறத்தில் 32-மெகாபிக்சல் கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. இந்தச் சாதனம் 6,500mAh திறன் கொண்ட சிலிக்கான் கார்பன் பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது; இது 100W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது.
Nothing Phone 4a Pro: Nothing Phone 4a Pro ஆனது மூன்று பின்பக்க கேமராக்களைக் கொண்ட அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் Sony LYT-700c சென்சார் மற்றும் OIS வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இது 140x வரையிலான ஜூம் (zoom) திறன்களுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமராவையும், 8-மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா-வைட் கேமராவையும் கொண்டுள்ளது. முன்புறத்தில், இது 32-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 5,400mAh திறன் கொண்ட பேட்டரியில் இயங்குகிறது; இது 50W வயர்டு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதியை ஆதரிக்கிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
எந்தத் போனின் திரை அதிகபட்ச புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது?
OnePlus Nord 6 போனின் 6.78-அங்குல 1.5K AMOLED திரை, 165Hz வரையிலான புதுப்பிப்பு விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது; இது மூன்று போகளிலும் மிக உயர்ந்ததாகும்.
எந்தத் போனில் மிகப்பெரிய பேட்டரி உள்ளது?
OnePlus Nord 6 தொலைபேசியில் 9,000mAh பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது; இதுவே இவற்றுள் மிகப்பெரியதாகும்.
கேமிங்கிற்கு (Gaming) எந்தத் தொலைபேசி சிறந்தது?
OnePlus Nord 6 ஆனது Qualcomm-இன் Snapdragon 8s Gen 4 சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது; இது Redmi மற்றும் Nothing போன்களில் உள்ள SoC-களை விடச் சிறந்த செயல்திறனை வெளிப்படுத்துகிறது.
மேலும் படிக்க | Vivo T5 Pro 5G போன் ஏப்ரல் 15 இந்தியாவில் அறிமுகம்: விலை, சிறப்பு அம்சங்கள் என்னென்ன?
மேலும் படிக்க | Redmi A7 Pro 5G: ஏப்ரல் 13 அறிமும் போன், பட்ஜெட் விலையில் மாஸ் அம்சங்கள், முழு விவரம்...
