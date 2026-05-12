OnePlus Nord CE 6 Lite இன்று முதல் விற்பனை ஆரம்பம்: விலை, சலுகைகள் முழு விவரம் இதோ

OnePlus Nord CE 6 Lite Sale: OnePlus நிறுவனம் தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனான 'OnePlus Nord CE 6 Lite'-இன் விற்பனையை, இந்தியச் சந்தையில் இன்று, மே 12 முதல் தொடங்கியுள்ளது. இது சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Nord CE 6 வரிசையின் ஒரு பகுதியாக, OnePlus Nord CE 6 உடன் இணைந்து வெளியிடப்பட்டது. பெரிய பேட்டரி, அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட திரை மற்றும் AI திறன்கள் ஆகியவற்றுடன் கூடிய, மலிவு விலையிலான ஸ்மார்ட்போனை வாங்க விரும்பும் பயனர்களை இலக்காகக் கொண்டே இந்தச் சாதனம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. OnePlus Nord CE 6 Lite ஸ்மார்ட்போனின் சலுகைகள், விலை விவரங்கள் மற்றும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்..
OnePlus Nord CE 6 Lite விலை விவரம்
விலை மற்றும் சலுகைகளைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Nord CE 6 Lite மூன்று சேமிப்பக வகைகளில் (storage variants) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 6GB RAM + 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடல் ₹20,999 விலையில் கிடைக்கிறது. 8GB RAM + 128GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட மாடலின் விலை ₹22,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், 8GB RAM மற்றும் 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட, இந்தத் தொடரின் உயர்நிலை மாடலை ₹25,999 விலையில் வாங்கலாம்.
வங்கிச் சலுகைகளின் கீழ், நிறுவனம் ₹2,000 வரையிலான உடனடித் தள்ளுபடியையும் வழங்குகிறது. இதன் விளைவாக, அடிப்படை மாடலின் பயனுள்ள தொடக்க விலை ₹18,999 ஆகவும், இடைநிலை மாடலின் விலை ₹20,999 ஆகவும், உயர்நிலை மாடலின் விலை ₹23,999 ஆகவும் குறைகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 'Vivid Mint' மற்றும் 'Hyper Black' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்தச் சாதனத்தை Amazon, OnePlus-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், OnePlus Store செயலி மற்றும் நேரடி OnePlus கடைகள் வாயிலாக வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
OnePlus Nord CE 6 Lite விவரக்குறிப்புகள்
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Nord CE 6 Lite ஸ்மார்ட்போன் 6.72 அங்குல Full HD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரையானது 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமான பயன்பாடுகளின்போது இத்திரையானது 120Hz வேகத்தில் இயங்கினாலும், குறிப்பிட்ட சில கேமிங் (gaming) அமர்வுகளின்போது மட்டும் 144Hz பயன்முறை தானாகவே செயல்படுத்தப்படும்.
OnePlus Nord CE 6 Lite செயல்திறன்
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Nord CE 6 Lite 5G ஸ்மார்ட்போன், 4nm உற்பத்திச் செயல்முறையில் உருவாக்கப்பட்ட MediaTek Dimensity 7400 Apex செயலியைக் கொண்டு இயங்குகிறது. இத்துடன் UFS 3.1 சேமிப்பக வசதியும், 5,300mm² பரப்பளவு கொண்ட 'Vapor Chamber' குளிரூட்டும் அமைப்பும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. நீண்ட நேரம் கேம்களை விளையாடும்போது சாதனத்தின் வெப்பநிலையைச் சீராகக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்க இந்தக் குளிரூட்டும் அமைப்பு பெரிதும் உதவுகிறது. இந்தத் தொலைபேசி AnTuTu தளத்தில் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மதிப்பெண்ணைப் பெற்றுள்ளதாக நிறுவனம் கூறுகிறது.
OnePlus Nord CE 6 Liteபேட்டரி
OnePlus Nord CE 6 Lite-இன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் 7,000mAh பேட்டரியாகும். ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்தப் பேட்டரி சுமார் இரண்டு நாட்களுக்கு நீடிக்கும் என்று OnePlus தெரிவிக்கிறது. மேலும், ஆறு ஆண்டுகள் பயன்பாட்டிற்குப் பிறகும், இந்தப் பேட்டரியால் அதன் அசல் திறனில் 80 சதவீதத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. சார்ஜ் செய்வதற்காக, இந்தச் சாதனத்தில் 45W SUPERVOOC அதிவேக சார்ஜிங் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
OnePlus Nord CE 6 Lite கேமரா
கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Nord CE 6 Lite-இல் 4K வீடியோக்களைப் பதிவு செய்யக்கூடிய 50MP முதன்மை கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. இதற்குத் துணையாக 2MP டெப்த் சென்சார் ஒன்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்புறத்தில், இந்தச் சாதனம் 8MP செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது.
OnePlus Nord CE 6 Lite மென்பொருள்
மென்பொருள் மற்றும் AI அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Nord CE 6 Lite ஸ்மார்ட்போன் Android-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது AI Perfect Shot, AI Reflection Eraser, AI Detail Boost, AI Portrait Glow, AI Eraser மற்றும் AI Reframe உள்ளிட்ட பல்வேறு AI கருவிகளுடன் வருகிறது. கூடுதலாக, Google Gemini AI, Gemini Live மற்றும் திரை பகிர்வு (Screen Sharing) போன்ற அம்சங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இந்தத் தொலைபேசி MIL-STD-810H தரச்சான்றிதழைப் பெற்றுள்ளதால், இது மிகவும் உறுதியான மற்றும் வலிமையான ஒரு தேர்வாக அமைகிறது.
இந்தியச் சந்தையில், iQOO, Realme மற்றும் Xiaomi போன்ற பிராண்டுகளின் நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போன்களுடன் இது போட்டியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அதன் வலுவான பிராண்ட் மதிப்பும், சிறப்பான அம்சங்களின் காரணமாகவும், இது போட்டியில் தனக்கென ஒரு தனித்துவமான இடத்தைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது.
₹20,000-க்கும் குறைவான விலையில் ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்ணம் கொண்டுள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு, OnePlus Nord CE 6 Lite நிச்சயமாகப் பரிசீலிக்கத்தக்க ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.
OnePlus Nord CE 6 Lite 5G பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. OnePlus Nord CE 6 Lite 5G விற்பனை என்று தொடங்குகிறது?
OnePlus Nord CE 6 Lite 5G விற்பனை, இன்று (மே 12) தொடங்குகிறது.
2. OnePlus Nord CE 6 Lite 5G பேட்டரி திறன் எப்படி உள்ளது?
OnePlus Nord CE 6 Lite 5G -இல் 7,000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
3 OnePlus Nord CE 6 Lite 5G எந்தெந்த வண்ணங்களில் கிடைக்கின்றது?
OnePlus Nord CE 6 Lite 5G, 'Vivid Mint' மற்றும் 'Hyper Black' ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் கிடைக்கின்றது.