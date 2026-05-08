8,000mAh பேட்டரியுடன் OnePlus Nord CE 6 விற்பனை தொடக்கம்: முதல் நாளே ரூ.2,000 தள்ளுபடி

OnePlus Nord CE 6: OnePlus நிறுவனத்தின் சமீபத்திய மொபைல் போன் ஆன OnePlus Nord CE6, இன்று முதல் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இந்த சாதனம் மே 7-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் விற்பனை அதிகாரப்பூர்வமாக மே 8-ஆம் தேதி, அதாவது இன்று தொடங்கியது. முதல் விற்பனை முதலே, இந்த மொபைல் போனுக்கு நிறுவனம் ₹2,000 தள்ளுபடியை வழங்குகிறது. 8,000mAh பேட்டரி, 8GB RAM மற்றும் Snapdragon 7s Gen 4 செயலி ஆகியவற்றைக் கொண்ட OnePlus Nord CE6 5G-யின் விலை, சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
OnePlus Nord CE6 விலை
OnePlus Nord CE6 என்பது 5G வசதி கொண்ட, 8GB RAM உடன் வரும் ஒரு ஸ்மார்ட்போன் ஆகும். இது இரண்டு விதமான சேமிப்பக (storage) வகைகளில் கிடைக்கிறது. இந்தச் சாதனத்தின் அடிப்படை மாடல் 128GB சேமிப்பகத்துடன் வருகிறது, இதன் விலை ₹29,999 ஆகும். 256GB சேமிப்பக வசதி கொண்ட OnePlus மாடல் ₹32,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முதல் விற்பனையின் போது, இரண்டு மாடல்களுக்கும் சேர்த்து ₹2,000 வங்கித் தள்ளுபடியை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்தத் தள்ளுபடியைப் பயன்படுத்திய பிறகு, Nord CE6-ஐ வெறும் ₹27,999 என்ற விலையில் வாங்கலாம்.
|OnePlus Nord CE6
|அறிமுக விலை
|தள்ளுபடி
|தள்ளுபடிக்கு பிறகான விலை
|8GB RAM + 128GB சேமிப்பகம்
|₹29,999
|₹2,000
|₹27,999
|8GB RAM + 256GB சேமிப்பகம்
|₹32,999
|₹2,000
|₹30,999
OnePlus Nord CE6: யாருக்கு தள்ளுபடி கிடைக்கும்?
HDFC மற்றும் Axis வங்கிகளின் அட்டைகளை (cards) வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹2,000 தள்ளுபடி கிடைக்கிறது. இந்த வங்கிகளின் கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி EMI திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்வதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் Nord CE6-க்கான இந்தத் தள்ளுபடியைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். கூடுதலாக, முழுத் தொகையையும் ஒரே தவணையில் (முன்பணமாக) செலுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ₹1,500 உடனடித் தள்ளுபடியை நிறுவனம் வழங்குகிறது. இந்த மொபைல் போனை, 6 மாதங்கள் வரையிலான 'வட்டி இல்லாத EMI' (No-Cost EMI) திட்டங்கள் மூலமாகவும் வாங்கிக்கொள்ளும் வசதி உள்ளது.
OnePlus Nord CE6 வண்ண வகைகள்
Nord CE6 5G மூன்று வண்ணத் தேர்வுகளில் கிடைக்கிறது: Fresh Blue, Pitch Black மற்றும் Lunar Pearl. மேலும் இதை நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், Amazon மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நேரடி விற்பனைக் கடைகள் (offline retail stores) வாயிலாக வாங்கலாம். OnePlus Nord CE6 ஆனது Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 16.0 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த 5G ஸ்மார்ட்போன் Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ஆக்டா-கோர் செயலியுடன் (processor) வருகிறது. 4nm உற்பத்தி முறையில் உருவாக்கப்பட்ட இந்தச் செயலி, 2.7 GHz வரையிலான கிளாக் ஸ்பீடில் இயங்கும் திறன் கொண்டது. கூடுதலாக, கிராஃபிக்ஸ் பணிகளுக்காக இதில் Adreno 810 GPU இடம்பெற்றுள்ளது.
OnePlus Nord CE6: டிஸ்பிளே
OnePlus Nord CE6 5G ஸ்மார்ட்போன், 2772 x 1272 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.78-இன்ச் 1.5K திரையைக் கொண்டுள்ளது. 'Punch-hole' பாணியில் அமைந்த இந்தத் திரை, AMOLED பேனலில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது 144Hz புதுப்பிப்பு வீதம் (refresh rate), 3200Hz தொடு உணர்வு வீதம் (touch sampling rate), 450 PPI பிக்சல் அடர்த்தி மற்றும் 3600 nits உச்சபட்ச வெளிச்சம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் MIL-STD-810H தரத்திலான இராணுவத் தரச் சான்றிதழ் பெற்ற உறுதியான கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; மேலும் இது IP66, IP68, IP69 மற்றும் IP69K ஆகிய பாதுகாப்புத் தரவரிசைகளையும் பெற்றுள்ளது.
அதிகப்படியான பயன்பாடு அல்லது கேமிங் அமர்வுகளின் போது ஏற்படும் அதிக வெப்பத்தைத் தடுக்க, OnePlus Nord CE6 ஸ்மார்ட்போனில் 33,147 mm² பரப்பளவு கொண்ட வெப்பச் சிதறல் அமைப்பு (heat dissipation area) இடம்பெற்றுள்ளது. OnePlus நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனை, 'RAM-Vita' தொழில்நுட்பத்துடன் இந்தியச் சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்தொழில்நுட்பம், சாதனத்தின் ஃபிசிக்கல் RAM-உடன் கூடுதலாக 8GB மெய்நிகர் RAM-ஐ (virtual RAM) இணைத்து அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது. இதன் வாயிலாகச் சாதனத்தின் மொத்த RAM திறன் 16GB ஆகச் சிறப்பாக உயர்த்தப்படுகிறது. Nord CE6 ஸ்மார்ட்போன், செயல்திறனில் எவ்விதச் சுணக்கமும் இன்றித் தொடர்ந்து 72 மாதங்கள் வரை சீராக இயங்கும் என்று அந்நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது.
OnePlus Nord CE6 பேட்டரி
பவர் பேக் அப் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய, Nord CE6 5G ஸ்மார்ட்போனில் 8000mAh திறன் கொண்ட பேட்டரி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. விரைவாக சார்ஜ் செய்யும் வசதியை அளிக்கும் வகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போனில் அதிவேக சார்ஜிங் தொழில்நுட்பம் இடம்பெற்றுள்ளது. கூடுதலாக, இந்த சாதனம் 27W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் (reverse charging) வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இணைப்பு வசதிகளுக்காக, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 மற்றும் அகச்சிவப்பு உணரி (infrared blaster) போன்ற விருப்பங்களை இந்தத் தொலைபேசி வழங்குகிறது.
OnePlus Nord CE6 கேமரா
புகைப்படங்களை எடுக்க, OnePlus Nord CE 6 5G தொலைபேசியில் இரட்டைப் பின்புற கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் பின்புறப் பலகையில், f/1.8 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் OmniVision OV50D40 சென்சார் ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது. LED ஃபிளாஷ் வசதியுடன் வரும் இது, 2-மெகாபிக்சல் கொண்ட மற்றொரு துணை சென்சாருடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. அதேவேளையில், செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, Nord CE 6 5G தொலைபேசியில் 32-மெகாபிக்சல் முன்புறக் கேமரா வழங்கப்பட்டுள்ளது.
OnePlus Nord CE6 பற்றிய பொதுவான கேள்விகள்
