OnePlus Nord CE 6 தொடர்: இந்த நாளில் விற்பனை தொடங்கும்... நோட் பண்ணுங்க மக்களே

OnePlus Nord CE 6: குறைந்த விலையில் தரமான ஸ்மார்ட்போன் வாங்க எண்ணும் நபர்களுக்கு நல்ல செய்தி. OnePlus நிறுவனம் தனது புதிய Nord CE 6 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களை மே 7 அன்று இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகிறது. இந்த வரிசையில் OnePlus Nord CE 6 மற்றும் OnePlus Nord CE 6 Lite ஆகிய மாடல்கள் இடம்பெறும். இவை சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Nord 6 மாடலுக்குக் குறைந்த விலையிலான மாற்றுகளாக அறிமுகம் ஆகின்றன. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், அதிகாரப்பூர்வ அறிமுகத்திற்கு முன்பாகவே, இந்த இரண்டு சாதனங்களுக்கான விற்பனைத் தேதிகளை நிறுவனம் ஏற்கனவே உறுதி செய்துள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
OnePlus Nord CE 6 விற்பனை எப்போது தொடங்கும்?
அறிமுக நிகழ்வு முடிந்த உடனேயே, OnePlus Nord CE 6-க்கான விற்பனை மே 8 அன்று மதியம் 12:00 மணிக்குத் தொடங்கும். மறுபுறம், OnePlus Nord CE 6 Lite மாடலானது சில நாட்கள் கழித்து, மே 12 அன்று மதியம் 12:00 மணி முதல் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும். இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களையும் Amazon India, OnePlus-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், OnePlus அனுபவ மையங்கள் (Experience Stores) மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாக வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
Mark the date.#OnePlusNordCE6 #OnePlusNordCE6Lite pic.twitter.com/qTQRPsVDzZ
— OnePlus India (@OnePlus_IN) April 29, 2026
OnePlus Nord CE 6 விவரக்குறிப்புகள்
தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, OnePlus Nord CE 6 ஆனது இந்தத் தொடரின் முதன்மை (premium) மாடலாகத் திகழும். இது Snapdragon 7s Gen 4 செயலியால் இயக்கப்படும். இந்தச் செயலி நடுத்தர விலைப்பிரிவு ஸ்மார்ட்போன்களில் சிறப்பான செயல்திறனை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தத் தொலைபேசியானது 1.5K தெளிவுத்திறன் மற்றும் 1,800 nits வரையிலான உச்சபட்ச வெளிச்சத் திறனை கொண்ட திரையைக் கொண்டிருக்கும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில விளையாட்டுகளில் 144FPS வரையிலான பிரேம் விகிதங்களை இது ஆதரிக்கும் என்பதால், கேமிங் ஆர்வலர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும்.
OnePlus Nord CE 6 பேட்டரி
OnePlus Nord CE 6-இன் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 8,000mAh பேட்டரி ஆகும். இது இதற்கு முந்தைய மாடலான Nord CE 5-இல் இடம்பெற்றிருந்த 7,100mAh பேட்டரியை விட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாடாகும். ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்தச் சாதனம் இரண்டு நாட்கள் வரை தடையின்றிச் செயல்படும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது. கேமரா அமைப்பைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொலைபேசியில் ட்யூயல் ஆக்சிஸ் OIS வசதி மற்றும் 4K வீடியோ பதிவு செய்யும் திறனுடன் கூடிய 50MP முதன்மை சென்சார் இடம்பெறும். செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, இதில் 32MP முன்பக்கக் கேமரா பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
OnePlus Nord CE 6 Lite விவரக்குறிப்புகள்
OnePlus Nord CE 6 Lite மாடலைப் பொறுத்தவரை, இது குறைந்த விலையில் ஸ்மார்ட்போனை எதிர்பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது MediaTek Dimensity 7400 Apex சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படும். இந்தச் சிப்செட் AnTuTu அளவுகோல் சோதனையில் (benchmark test) 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புள்ளிகளைப் பெறும் திறன் கொண்டது என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த ஸ்மார்ட்போன் குறிப்பிட்ட சில கேம்களில் 144FPS வரையிலான ஆதரவை வழங்கும். இருப்பினும், BGMI மற்றும் COD Mobile போன்ற விளையாட்டுகளில், 'frame rate' 90FPS-ஆகக் கட்டுப்படுத்தப்படலாம். OnePlus Nord CE 6 Lite மாடலானது, 144Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட ஒரு தட்டையான திரையைக் கொண்டிருக்கும். இந்த விலைப்பிரிவில் இத்தகைய அம்சம் அமைவது மிகவும் அரிதான ஒன்றாகும். பேட்டரி ஆயுளைப் பொறுத்தவரை, இது சுமார் இரண்டு நாட்களுக்குத் தாங்கக்கூடிய, பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டிருக்கும். இதன் கேமரா அமைப்பானது, 50MP பின்புறக் கேமரா மற்றும் 32MP முன்புறக் கேமரா ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.
இயங்குதளத்தைப் (Operating System) பொறுத்தவரை, OnePlus Nord CE 6 மற்றும் OnePlus Nord CE 6 Lite ஆகிய இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுமே Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட OxygenOS 16-இல் இயங்கும். இதன் மூலம் பயனர்கள் மிக நவீனமான மென்பொருள் அனுபவத்தைப் பெறுவது உறுதி செய்யப்படுகிறது.
வரவிருக்கும் OnePlus Nord CE 6 மாடலானது, கேமிங் செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் பயனர்களுக்கு ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையும். அதே வேளையில், Nord CE 6 Lite மாடலானது, சிறப்பான பயனர் அனுபவத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு மலிவு விலை மாற்றாகச் செயல்படும். குறைந்த பட்ஜெட்டில் சக்திவாய்ந்த செயல்திறனைத் தேடும் நபர்களுக்கு இந்த இரண்டு தொலைபேசிகளுமே அவற்றின் அந்தந்தப் பிரிவுகளில் சிறந்த தேர்வுகளாக இருக்கும்.
OnePlus Nord CE 6 பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. OnePlus Nord CE 6 யாருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்?
OnePlus Nord CE 6 மாடலானது, கேமிங் செயல்திறன் மற்றும் பேட்டரி ஆயுள் ஆகியவற்றுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் பயனர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும்.
2. OnePlus Nord CE 6 Lite வடிவமைப்பு எப்படி உள்ளது?
இது குறைந்த விலையில் ஸ்மார்ட்போனை எதிர்பார்க்கும் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
3. OnePlus Nord CE 6 பேட்டரி திறன் என்ன?
OnePlus Nord CE 6-இன் மிகச்சிறந்த சிறப்பம்சம் அதன் பிரம்மாண்டமான 8,000mAh பேட்டரி. ஒரே முறை முழுமையாக சார்ஜ் செய்தால், இந்தச் சாதனம் இரண்டு நாட்கள் வரை தடையின்றிச் செயல்படும் என்று நிறுவனம் உறுதியளிக்கிறது.
மேலும் படிகக் | Vivo X300 Ultra: மே 9 அறிமுகத்திற்கு முன் லீக் ஆன விலை... எவ்வளவு தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | Samsung Galaxy S26 vs Samsung Galaxy S26+ : வித்தியாசம் என்ன..? எது வாங்குவது பெஸ்ட்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ