  • ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்தாச்சு OpenAI-ன் வைரல் 'Sora' செயலி! குட் நியூஸ்

Sora App : ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ். இனி OpenAI-ன் வைரல் 'Sora' செயலியை பயன்படுத்தலாம். முழு விவரம் இங்கே  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 5, 2025, 07:33 PM IST
ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்தாச்சு OpenAI-ன் வைரல் 'Sora' செயலி! குட் நியூஸ்

Sora App : செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) உலகில் பெரும் புயலைக் கிளப்பிய OpenAI நிறுவனத்தின் 'Sora' செயலி, இப்போது ஆண்ட்ராய்டு பயனாளர்களுக்கும் அதிகாரப்பூர்வமாக வந்துவிட்டது. ஐபோனில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற இந்த AI வீடியோ உருவாக்கும் செயலி, தற்போது கூகுள் பிளே ஸ்டோரிலும் களமிறங்கியுள்ளது. கடந்த செப்டம்பரில் Sora 2 மாடலின் அறிமுகத்துடன், OpenAI ஆல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இந்த AI செயலி, இத்தனை நாட்களாக ஐபோன் பயனர்களுக்கு மட்டுமே கிடைத்தது. இந்த நிலையில், சான் பிரான்சிஸ்கோவை தளமாகக் கொண்ட இந்த AI ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனம், செவ்வாய்க்கிழமை அன்று, Sora செயலியை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் வெளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது.

இந்த செயலி எந்தெந்த நாடுகளில் கிடைக்கும் என்றால் அமெரிக்கா, கனடா, ஜப்பான், தென் கொரியா, தைவான், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய 7 நாடுகளில் தற்போது ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு இந்தச் செயலி கிடைக்கிறது.

இந்தியாவிற்கு ஏமாற்றமே

உலகிலேயே ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான இரண்டாவது பெரிய சந்தையாக இந்தியா இருக்கும் நிலையில், துரதிர்ஷ்டவசமாக, Sora செயலி தற்போது இந்தியப் பயனர்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை. இந்தியாவில் எப்போது இந்தச் செயலி வெளியிடப்படும் என்பது குறித்த காலக்கெடுவை OpenAI இதுவரை அறிவிக்கவில்லை.

சோரா-வின் பிரமாண்ட வெற்றிக்கு என்ன காரணம்?

Sora செயலி அறிமுகமான 5 நாட்களுக்குள் 1 மில்லியன் முறைக்கு மேல் பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டு பெரும் சாதனை படைத்தது. மேலும், கிட்டத்தட்ட மூன்று வாரங்களுக்கு ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் தரவரிசையில் முதலிடத்தைப் பிடித்திருந்தது. இன்றும் கூட, ChatGPT மற்றும் ஜெமினி போன்ற செயலிகளுக்குப் பின்னால், ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோர் தரவரிசையில் ஐந்தாவது இடத்தில் நீடித்து, அதன் பிரபலத்தை நிரூபிக்கிறது.

சோரா செயலியின் அசத்தலான சிறப்பம்சங்கள்

புதிய Sora 2 மாடலைப் பயன்படுத்தி செயல்படும் இந்தச் செயலி, பயனர்கள் கொடுக்கும் உரை (Text) அல்லது படங்களை (Images) அடிப்படையாகக் கொண்டு, 60 வினாடிகள் வரையிலான வீடியோக்களை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. இதில் ஆட்டோ-ஜெனரேட்டட் பின்னணி இசையும் (Soundtrack) சேர்க்கப்படுகிறது. ஆண்ட்ராய்டு செயலியில் ஐஓஎஸ் பதிப்பில் உள்ள அனைத்து அம்சங்களும் உள்ளன. குறிப்பாக 'Cameos' எனப்படும் அம்சம் மிகவும் பிரபலமானது.

'Cameos' அம்சம்: இந்த அம்சத்தைப் பயன்படுத்தி பயனர்கள் தாங்கள் விரும்பிய செயல்களைச் செய்வது போலவோ அல்லது தங்கள் நண்பர்களை ஈடுபடுத்தியோ AI மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வீடியோக்களை உருவாக்க முடியும்.

பிற அம்சங்கள்: ஏற்கனவே இருக்கும் வீடியோக்களை ரீமிக்ஸ் செய்தல், புதிய ஸ்டைல்களைச் சேர்த்தல் மற்றும் உருவாக்கப்பட்ட வீடியோக்களை மற்ற சமூக ஊடக தளங்களில் நேரடியாகப் பகிர்வது போன்ற அம்சங்களும் இதில் உள்ளன. சோரா செயலியின் இலவசப் பதிப்புப் பயனர்களுக்கு அடிப்படை வீடியோ உருவாக்கும் வசதி கிடைக்கும். ஆனால், ChatGPT Plus சந்தாதாரர்களுக்கு, நீண்ட வீடியோக்களை உருவாக்கும் விருப்பம் மற்றும் வேகமான செயலாக்க நேரம் போன்ற கூடுதல் நன்மைகள் கிடைக்கும்.

டீப்ஃபேக் பற்றிய கவலைகள்

இந்தச் செயலி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தாலும், 'டீப்ஃபேக்' (Deepfakes) மற்றும் காப்புரிமைப் பாதுகாப்பு (Copyright Protection) குறித்த கவலைகளையும் எழுப்பியுள்ளது. சமீபத்தில், பயனர்கள் மார்ட்டின் லூதர் கிங் ஜூனியரின் வீடியோக்களை மரியாதைக்குறைவாக உருவாக்கியதால், அவரது குடும்பத்தின் கோரிக்கைக்குப் பிறகு, OpenAI நிறுவனத்தால் அந்த வீடியோ உருவாக்கும் வசதி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. மேலும், ஆரம்பத்தில் காப்புரிமை பெற்ற உள்ளடக்கம் குறித்து ‘Opt-out’ கொள்கையைப் பயன்படுத்திய OpenAI, கடும் எதிர்ப்புக்குப் பிறகு, இப்போது ‘Opt-in’ முறையைச் செயல்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் எப்போது வரும் OpenAI-ன் 'Sora'?

தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியாவில் Sora செயலி எப்போது வெளியிடப்படும் என்பது குறித்து OpenAI நிறுவனம் எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ காலக்கெடுவையும் (Timeline) இதுவரை அறிவிக்கவில்லை. ஆனாலும், இந்தச் செயலியானது தற்போது அமெரிக்கா, கனடா, ஜப்பான், தென் கொரியா, தைவான், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் போன்ற நாடுகளில் மட்டுமே ஆண்ட்ராய்டில் கிடைக்கிறது. அடுத்து ஐரோப்பாவில் வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளதாக OpenAI கூறியுள்ள போதும், உலகின் இரண்டாவது பெரிய சந்தையான இந்தியாவிற்கான அறிவிப்பு வரவில்லை.

வெளியீட்டு தாமதத்திற்குக் காரணங்கள் என்னென்ன?

இந்தியத் தரவு தனியுரிமை விதிமுறைகள் (Data Privacy Regulations): Sora போன்ற ஒரு சக்திவாய்ந்த AI செயலி, இந்திய அரசின் கடுமையான தரவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தனியுரிமை விதிமுறைகளுக்கு முழுமையாக இணங்க வேண்டியிருக்கலாம். மேலும், அதிகப்படியான பயனர்களைக் கையாளும் வகையில், பிராந்திய சேவையக அமைப்புகள் (Regional Server Setup) மற்றும் உள்கட்டமைப்புத் தயார்நிலை தேவைப்படலாம். ஆகவே, தற்சமயம் இந்தியப் பயனர்கள் காத்திருப்பதைத் தவிர வேறு வழியில்லை. 

Sora AppOpenAISora AI video generatorAndroidTechnology News Tamil

