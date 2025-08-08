ChatGPT : ஏஐ அதிசயம்! புற்றுநோயைக் கண்டுபிடிக்கும் சாட்ஜிபிடி

ChatGPT : சாட்ஜிபிடி, கூகுளின் ஜெமினி ஆகிய தொழில்நுட்பங்களின் வருகைக்குப் பிறகு செயற்கை நுண்ணறிவு உலகத்துக்குள் அதிகாரப்பூர்வமாக டெக் உலகம் காலடி எடுத்து வைத்துவிட்டது. இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் சாதாரண பொதுமக்களும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பங்களை கையாள தொடங்கிவிட்டனர். இந்த சூழலில் ஓபன்ஏஐ நிறுவனம் அடுத்த அற்புதமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த நிறுவனத்தின் சாட்ஜிபிடி புற்றுநோய் செல்களை முன்கூட்டியே கண்டறியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாட்ஜிபிடி
OpenAI நிறுவனத்தின் புதிய மொழி மாடலான GPT-5, சுகாதாரத் துறையில் ஒரு பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்த உள்ளது. இது வெறும் சாட்டிங் செய்ய அல்லது தகவல்களை உருவாக்குவதுடன் நிற்காமல், பயனர்கள் எழுதும் உரையாடல்களிலிருந்து அவர்களின் ஆரோக்கியம் தொடர்பான அறிகுறிகளைக் கண்டறியும் திறன் கொண்டது என அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
சுகாதாரத் துறையில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனை
சாதாரண மருத்துவக் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் ChatGPT-ஐ விட, GPT-5 ஒருபடி மேலே சென்று செயல்படுகிறது. இது ஒருவரின் மருத்துவ அறிக்கைகளைப் புரிந்துகொள்வது மட்டுமின்றி, புற்றுநோய் போன்ற கடுமையான நோய்களுக்கான அறிகுறிகளையும் அடையாளம் காணும் ஆற்றல் கொண்டது.
OpenAI தனது அறிமுக நிகழ்வில், GPT-5-ன் சுகாதார அம்சங்களை நேரலை செய்து காட்டியது. இதுவே GPT-5-ன் மிக முக்கியமான மற்றும் மேம்பட்ட திறன்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தத் திறனை சோதிப்பதற்காக, 250-க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்களின் உதவியுடன் உண்மையான மருத்துவ வழக்கு ஆய்வுகளைப் பயன்படுத்தி GPT-5-க்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனைகளில் GPT-5, மிக அதிக மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளது.
கரோலினாவின் வியக்க வைக்கும் அனுபவம்
GPT-5-ன் திறனை விளக்கும் வகையில், அதைப் பயன்படுத்தி தன்னுடைய மருத்துவ நிலையை தெரிந்து கொண்ட கரோலினா என்ற பெண் தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்திருக்கிறார். ஒரே வாரத்தில் மூன்று வகையான புற்றுநோய்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்ட பிறகு, அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட பயாப்ஸி அறிக்கையில் உள்ள சிக்கலான மருத்துவச் சொற்களை அவரால் புரிந்துகொள்ள முடியவில்லை. அச்சமயம், அவர் அந்த அறிக்கையை ChatGPT-ல் கொடுத்து உதவி கேட்டார்.அதிசயமாக, GPT-5 சில நொடிகளிலேயே அந்த சிக்கலான மருத்துவச் சொற்களை எளிமையான ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து, அவருக்கு ஒரு தெளிவான புரிதலை அளித்தது. இது அவருக்கு ஏற்பட்ட பயத்தையும் பதற்றத்தையும் குறைத்தது.
சிகிச்சை முடிவுகளை எடுக்க உதவும் GPT-5
கரோலினா தனது சிகிச்சை முடிவுகளை எடுக்கும்போதும் GPT-5-ன் உதவியைப் பயன்படுத்தியுள்ளார். சிகிச்சைக்கான பல்வேறு வழிகளைப் புரிந்துகொள்ள, அபாயக் காரணிகளை எடைபோட, மற்றும் மருத்துவர்களிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளைத் தயார் செய்ய GPT-5 அவருக்கு உதவியுள்ளது.
GPT-5 இன் முக்கிய அம்சங்கள்
OpenAI நிறுவனம் GPT-5 வெறும் தகவல்களை வழங்கும் கருவி மட்டுமல்ல என்கிறது. இது ஒரு உரையாடலின் சூழலைப் புரிந்துகொள்வது, வெவ்வேறு தகவல்களை ஒருங்கிணைப்பது மற்றும் ஒரு மருத்துவ அறிக்கையில் விடுபட்டிருக்கும் தகவல்களைக் கூட அடையாளம் காண்பது எனப் பல திறன்களைக் கொண்டது. மேலும், இது பயனர்களுக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளையும் பரிந்துரைக்கும், இதன் மூலம் மக்கள் தங்கள் ஆரோக்கியப் பராமரிப்பில் இன்னும் முனைப்புடன் ஈடுபட முடியும்.
சாட்ஜிபிடி ஒரு உதவியாளர் மட்டுமே
OpenAI தெளிவாகக் கூறியுள்ள ஒரு முக்கியமான விஷயம்: GPT-5 ஒரு மருத்துவருக்கு மாற்று அல்ல. இதை மருத்துவ உபகரணமாகப் பயன்படுத்த முடியாது. இது ஒரு டிஜிட்டல் உதவியாளர் போலச் செயல்பட்டு, சிக்கலான மருத்துவத் தகவல்களை எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ளவும், சிறந்த முடிவுகளை எடுக்கவும் உதவுகிறது. சுகாதார விழிப்புணர்வையும் ஆதரவையும் மேம்படுத்துவதற்கு இது ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாக உருவெடுத்து வருகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
கேள்வி : GPT-5 ஒரு மருத்துவருக்கு மாற்றாகச் செயல்படுமா?
பதில் : இல்லை. GPT-5 ஒருபோதும் மருத்துவருக்கு மாற்றாகச் செயல்படாது. இது தகவல்களைப் புரிந்துகொள்ளவும், ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வை மேம்படுத்தவும் மட்டுமே உதவும்.
கேள்வி : GPT-5 புற்றுநோயைக் கண்டறிய முடியுமா?
பதில் : GPT-5 ஒரு சாட்டில் உள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் சில சாத்தியமான அறிகுறிகளை அடையாளம் காணக்கூடும். ஆனால், இறுதி நோயறிதலை (final diagnosis) எப்போதும் மருத்துவர் மட்டுமே செய்ய முடியும்.
கேள்வி : GPT-5 மூலம் மருத்துவ அறிக்கைகளைப் புரிந்துகொள்ள முடியுமா?
பதில் : ஆம். இது சிக்கலான மருத்துவ அறிக்கைகளை எளிமையான மொழியில் புரிந்துகொள்ள உதவும்.
