/Oppo A6c இந்தியாவில் அறிமுகம்: கம்மி விலையில் மாஸ் அம்சங்கள், யாருக்கு இது பெஸ்ட்?

Oppo A6c Launch: Oppo நிறுவனம் தனது புதிய பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போனான 'Oppo A6c'-ஐ இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் 'A-சீரிஸ்' வரிசையில் புதிதாக இணைந்துள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன், பெரிய பேட்டரி, அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate) கொண்ட திரை மற்றும் இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பு உள்ளிட்ட பல சிறப்பம்சங்களுடன் வருகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் இரண்டு சேமிப்பக வகைகளிலும் (storage variants), இரண்டு வண்ண வகைகளிலும் கிடைக்கிறது. தற்போது இந்தத் தொலைபேசி, நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கிறது. இதன் முழுமையான விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலையைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்தியாவில் Oppo A6c-இன் ஆரம்ப விலை ₹13,999 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 4GB RAM மற்றும் 64GB சேமிப்பகம் அடங்கும். அதேவேளையில், 4GB RAM + 128GB சேமிப்பகம் கொண்ட மற்றொரு வகை ₹16,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் இந்தத் தொலைபேசியை 'Feather White' (வெள்ளை) மற்றும் 'Stone Brown' (பழுப்பு) ஆகிய இரண்டு வண்ண வகைகளில் வாங்கிக்கொள்ளலாம்.
Oppo A6c: முக்கிய அம்சங்கள்
|Oppo A6c அம்சங்கள்
|விவரம்
|விலை
|
4GB RAM + 64GB சேமிப்பகம் - ₹13,999
4GB RAM + 128GB சேமிப்பகம் - ₹16,999
|திரை
|6.75-இன்ச் HD+ LCD திரை
|செயல்திறன்
|'Unisoc T7250' ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலி
|கேமரா
|13-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா
|பேட்டரி
|7,000mAh பேட்டரி
தொலைபேசியின் விவரக்குறிப்புகளைப் பொறுத்தவரை, Oppo A6c ஒரு 6.75-இன்ச் HD+ LCD திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் திரை 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (refresh rate), 240Hz தொடு உணர்திறன் விகிதம் (touch sampling rate), 900 nits உச்ச பிரகாசம் மற்றும் 90.5 சதவீதம் ஸ்கிரீன்-டு-பாடி ரேஷியோ (screen-to-body ratio) ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. மேலும், இந்தத் தொலைபேசி IP64 தரச்சான்றைப் பெற்றுள்ளதால், தூசி மற்றும் நீர் தெறிப்புகளிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, Oppo A6c ஸ்மார்ட்போன் 'Unisoc T7250' எனும் ஆக்டா-கோர் (octa-core) செயலியால் இயக்கப்படுகிறது. இத்துடன் 'Mali-G57' எனும் வரைகலைச் செயலியும் (GPU) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசி 4GB LPDDR4x RAM-ஐ ஆதரிப்பதுடன், 128GB வரையிலான உள்ளகச் சேமிப்பகத்தையும் வழங்குகிறது. பாதுகாப்பிற்காக, இதன் பக்கவாட்டில் கைரேகை ஸ்கேனர் (fingerprint scanner) பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
புகைப்படங்களை எடுக்க, Oppo A6c இரட்டை பின்புற கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 13-மெகாபிக்சல் முதன்மை கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது. கூடுதலாக, செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, 5-மெகாபிக்சல் முன்புற கேமராவும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன் 1080p தெளிவுத்திறனில், வினாடிக்கு 30 பிரேம்கள் (fps) வேகத்தில் வீடியோக்களைப் பதிவு செய்யும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.
Oppo A6c-இன் மிக முக்கியமான சிறப்பம்சம் அதன் 7,000mAh பேட்டரியாகும். இது நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி ஆயுளை வழங்கக்கூடியது. மேலும், இது 15W வேகத்தில் வயர்ட் சார்ஜிங் வசதியையும் ஆதரிக்கிறது. இணைப்பு வசதிகளைப் பொறுத்தவரை, இந்தச் சாதனத்தில் 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, ஒரு USB Type-C போர்ட் மற்றும் 3.5mm ஹெட்போன் ஜாக் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இந்தத் தொலைபேசியின் எடை சுமார் 215 கிராம் ஆகும்.
குறைந்த பட்ஜெட்டில், பெரிய பேட்டரி வசதி கொண்ட ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுபவர்களுக்கு Oppo A6c ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமையக்கூடும். இது பரந்த அளவிலான பயனர்களைக் கவரும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்தச் சாதனம் உயர்தர கேமிங் (high-end gaming) அல்லது அதிகப்படியான பல்பணிச் செயல்பாடுகளுக்காக (heavy multitasking) வடிவமைக்கப்படவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலும், இது 4G வசதி மட்டுமே கொண்ட சாதனம் என்பதால், நீங்கள் குறிப்பாக 5G வசதி கொண்ட ஸ்மார்ட்போனைத் தேடுபவராக இருந்தால், வேறு மாற்றுத் தேர்வுகளைப் பரிசீலிக்கலாம்.
இந்தியச் சந்தையில், Oppo A6c ஆனது Lava Bold N1, realme Narzo 80 Lite 4G மற்றும் Samsung Galaxy A07 போன்ற பட்ஜெட் ஸ்மார்ட்போன்களுடன் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளது. இவை அனைத்தும் இதே விலையளவில் பெரிய பேட்டரிகள் மற்றும் அதிக புதுப்பிப்பு விகிதம் (high refresh rate) கொண்ட திரைகளை வழங்குகின்றன.
சிறந்த பேட்டரி ஆயுளை வழங்குவதோடு, அன்றாடப் பணிகளை எளிதாகக் கையாளக்கூடிய ஒரு ஸ்மார்ட்போனை தேடும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு Oppo A6c ஒரு உறுதியான தேர்வாக இருக்கும். மாறாக, சிறந்த கேமரா, வலுவான செயல்திறன் அல்லது 5G இணைப்பு வசதி ஆகியவை உங்கள் முன்னுரிமைகளாக இருந்தால், 5G வசதி கொண்ட வேறு ஒரு சாதனத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதே உங்களுக்குச் சிறந்ததாக இருக்கும்.
