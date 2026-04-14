OPPO A6s Pro 5G இன்று அறிமுகம் ஆனது: பேட்டரி, விலை.... முக்கிய விவரங்கள் இதோ

OPPO A6s Pro 5G Launch: OPPO A6s Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது ColorOS 16 உடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. செயலாக்கப் பணிகளுக்காக, இந்தச் சாதனம் மிடியாடெக் டைமென்சிடி 6360 MAX சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 14, 2026, 01:34 PM IST
  • OPPO A6s Pro 5G இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?
  • OPPO A6s Pro 5G பேட்டரி திறன் என்ன?
  • OPPO A6s Pro 5G என்னென்ன வண்ணங்களில் கிடைக்கும்?

Trending Photos

தமிழ் புத்தாண்டு: இந்த வருடத்தில் 5 ராசிகளுக்கு பணம் குவியும்... சேமித்து வைங்க மக்களே!
camera icon8
Tamil New Year
தமிழ் புத்தாண்டு: இந்த வருடத்தில் 5 ராசிகளுக்கு பணம் குவியும்... சேமித்து வைங்க மக்களே!
CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
camera icon9
CSK
CSK-வில் இனி இந்த 5 வீரர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை... தோனியும் தண்ணீர் பாட்டில் தான் தூக்கணுமா?
தமிழ்நாட்டில் எந்த வயது வாக்காளர்கள் அதிகம்...? முழு லிஸ்ட் இதோ!
camera icon8
TN Assembly Election
தமிழ்நாட்டில் எந்த வயது வாக்காளர்கள் அதிகம்...? முழு லிஸ்ட் இதோ!
அதிர்ஷ்டமில்லாத 6 CSK வீரர்கள்... ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
camera icon8
IPL
அதிர்ஷ்டமில்லாத 6 CSK வீரர்கள்... ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட மாட்டார்கள்!
OPPO A6s Pro 5G Launch: ஓப்போ போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. OPPO நிறுவனம் இன்று தனது புதிய மொபைல் போனான OPPO A6s Pro 5G-ஐ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், அந்நிறுவனத்தின் ஹோம் மார்கெட்டான சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது கூடிய விரைவில் இந்தியாவிலும் அறிமுகம் ஆகும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா, 12GB RAM மற்றும் MediaTek செயலி ஆகியவற்றுடன் வருகிறது. இந்த போனின் வடிவமைப்பு, இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ள OPPO F33 Pro ஸ்மார்ட்போனை மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. இந்தச் சமீபத்திய 5G சாதனமான OPPO A6s Pro 5G-இன் விலை, சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்கள் குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

OPPO A6s Pro 5G இயங்குதளம்

OPPO A6s Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், Android 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இது ColorOS 16 உடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. செயலாக்கப் பணிகளுக்காக, இந்தச் சாதனம் மிடியாடெக் டைமென்சிடி 6360 MAX சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ஆக்டா-கோர் செயலி, 6-நானோமீட்டர் உற்பத்திச் செயல்முறையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 2.4 GHz வரையிலான கீளாக் ஸ்பீடை எட்டும் திறன் கொண்டது. கூடுதலாக, கிராஃபிக்ஸ் பிராசசிங்கை கையாள்வதற்காக, இந்தச் சாதனத்தில் Mali-G57 GPU இடம்பெற்றுள்ளது.

OPPO A6s Pro 5G: டிஸ்பிளே எப்படி உள்ளது?

OPPO A6s Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், 2372 x 1080 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.57-இன்ச் Full HD+ திரையைக் கொண்டுள்ளது. இந்தத் தட்டையான திரை, OLED பேனலைப் பயன்படுத்துகிறது. மேலும் இது 120Hz புதுப்பிப்பு வீதம், 397 PPI பிக்சல் அடர்த்தி மற்றும் 1400 nits உச்சபட்ச வெளிச்சம் ஆகியவற்றை ஆதரிக்கிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போன், இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர்பிரிண்ட் சென்சார் தொழில்நுட்பத்துடன் வருகிறது. மேலும் திரையின் மீது ஒரு பாதுகாப்பு கண்ணாடிப் படலத்தையும் இது கொண்டுள்ளது.

OPPO A6s Pro 5G: கேமரா அமைப்பு எப்படி உள்ளது?

புகைப்படங்களை எடுக்க, OPPO A6s Pro 5G ஸ்மார்ட்போனில் இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் பின்பக்கப் பலகையில், f/1.8 துளைமுகம் (aperture) கொண்ட 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை உணரி (sensor) உள்ளது. இதனுடன் ஒரு LED ஃபிளாஷும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முதன்மை சென்சார், f/2.4 துளைமுகம் கொண்ட 2-மெகாபிக்சல் Monochrome (ஒற்றை நிற) சென்சாருடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. செல்ஃபிகள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்கு, OPPO A6s Pro 5G-இல் 16-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 

OPPO A6s Pro 5G: சக்திவாய்ந்த பேட்டரி

பவர் பேக் அப்பிற்காக, இந்த புதிய OPPO A6s Pro 5G போன், சந்தையில் ஒரு வலிமையான 7000mAh பேட்டரியுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை வெறும் 10 நிமிடங்கள் சார்ஜ் செய்வதே 3 மணிநேர பயன்பாட்டு நேரத்தை வழங்கப் போதுமானதாக இருக்கும் என நிறுவனம் கூறுகிறது. OPPO நிறுவனம் இந்தச் சாதனத்தை 6 ஆண்டுகால பேட்டரி ஆயுள் உத்தரவாதத்துடன் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதில் பைபாஸ் சார்ஜிங் வசதியும் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், அதிவேக சார்ஜிங்கை உறுதிசெய்யும் வகையில், இந்த மொபைல் 80W SuperVOOC Flash Charge தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது.

OPPO A6s Pro 5G: மெமரி வகைகள்

OPPO A6s Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், சீனாவில் மொத்தம் நான்கு வெவ்வேறு மெமரி வகைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அடிப்படை மாடலில் 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதி உள்ளது. இரண்டாவது மாடலில் 8GB RAM உடன் 256GB சேமிப்பக வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, இந்தத் தொலைபேசியின் 12GB RAM கொண்ட பதிப்பையும் OPPO நிறுவனம் இரண்டு வெவ்வேறு சேமிப்பக அமைப்புகளில் வெளியிட்டுள்ளது. இவை 256GB மற்றும் 512GB சேமிப்பக வசதிகளைக் கொண்டுள்ளன. 

OPPO A6s Pro 5G: விலை விவரம் என்ன?

- 8GB RAM கொண்ட இந்த இரண்டு 5G மாடல்களின் விலைகள் முறையே 2,199 யுவான் மற்றும் 2,399 யுவான் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
- இந்திய நாணய மதிப்பின்படி பார்க்கையில், இந்த விலைகள் தோராயமாக ₹29,990 மற்றும் ₹32,700 ஆகும்.
- 12GB + 256GB கொண்ட மாடல் 2,699 யுவான் விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- இது இந்திய மதிப்பில் சுமார் ₹36,900-க்குச் சமமாகும். 
- 12GB + 512GB கொண்ட மாடலின் விலை 2,999 யுவான் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இது தோராயமாக ₹40,900 ஆகும். 

OPPO A6s Pro 5G: வண்ண வகைகள்

சீனாவில், இந்த OPPO மொபைல் 'Lucky Lotus', 'Moonlit Night' மற்றும் 'Azure Sky' ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1.OPPO A6s Pro 5G இந்தியாவில் எப்போது அறிமுகம் ஆகும்?

OPPO A6s Pro 5G இன்று சீனாவில் அறிமுகம் ஆனது. இது கூடிய விரைவில் இந்தியாவிலும் அறிமுகம் ஆகும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2. OPPO A6s Pro 5G பேட்டரி திறன் என்ன?

புதிய OPPO A6s Pro 5G போனில், வலிமையான 7000mAh பேட்டரி உள்ளது. இதை வெறும் 10 நிமிடங்கள் சார்ஜ் செய்வதே 3 மணிநேர பயன்பாட்டு நேரத்தை வழங்கப் போதுமானதாக இருக்கும் என நிறுவனம் கூறுகிறது.

3. OPPO A6s Pro 5G என்னென்ன வண்ணங்களில் கிடைக்கும்?

OPPO A6s Pro 5G இந்த OPPO மொபைல் 'Lucky Lotus', 'Moonlit Night' மற்றும் 'Azure Sky' ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் விற்பனைக்கு கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | Vivo X300 Ultra: 200MP கேமரா.. 7000mAh பேட்டரி.. இந்திய லான்ச் தேதி லீக்!

மேலும் படிக்க | உங்க பட்ஜெட் வெறும் ரூ.5,000 தானா? அப்போ இதுதான் டாப் இன்டக்‌ஷன் அடுப்புகள்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

