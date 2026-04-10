7000mAh பேட்டரி, 12GB ரேம்.. மிரட்டலான அம்சங்களுடன் ஏப்ரல் 14 அறிமுகமாகும் OPPO A6s Pro 5G

Oppo a6s pro 5g Launching on April 14 : OPPO நிறுவனம், 7000mAh பேட்டரி, 12GB RAM மற்றும் MediaTek Dimensity 6300 செயலி ஆகிய அம்சங்களுடன் கூடிய OPPO A6k 5G ஸ்மார்ட்போனை இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தியது. தற்போது, இதே வரிசையில் மற்றொரு புதிய மொபைலான OPPO A6s Pro 5G போன் விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாகவும், இது ஏப்ரல் 14 அன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. OPPO A6s Pro 5G மொபைலின் விரிவான அம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளை கீழே படித்துத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
OPPO A6s Pro போனின் வெளியீட்டுத் தேதி ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று, நிறுவனம் தனது புதிய ஸ்மார்ட்போனை சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. சீனாவில் நடைபெறும் இந்த வெளியீட்டு விழா பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்திய நேரப்படி, இது நண்பகல் 12:00 மணியாகும். இந்தப் புதிய OPPO போனின் வெளியீட்டு நிகழ்வை, OPPO சீனாவின் இணையதளம் மற்றும் 'Weibo' எனும் மைக்ரோபிளாக்கிங் தளத்தில் நேரலையாகக் காணலாம். அன்று, இந்தப் போனின் விலை மற்றும் முழுமையான விவரக்குறிப்புகள் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
Oppo A6s Pro 5G ஸ்மார்ட்போன், மொத்தம் நான்கு மெமரி (memory) வகைகளில் நிறுவனத்தின் இணையதளத்தில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் அடிப்படை வகையானது 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வசதியைக் கொண்டுள்ளது; அதேவேளையில், இரண்டாவது வகையானது 8GB RAM உடன் 256GB சேமிப்பக ஆதரவை வழங்குகிறது. மேலும், 12GB RAM கொண்ட Oppo வகையானது, 256GB மற்றும் 512GB என இரண்டு சேமிப்பகத் தேர்வுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. சீனாவில், இந்த Oppo மொபைல் 'Lucky Lotus', 'Moonlit Night' மற்றும் 'Azure Sky' ஆகிய மூன்று வண்ணத் தேர்வுகளில் விற்பனைக்குக் கிடைக்கும்.
OPPO A6s Pro 5G போனின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் விவரக்குறிப்புகளைப் பற்றிப் பேசுகையில், இந்த ஸ்மார்ட்போன் MediaTek Dimensity செயலியால் இயங்கும் என்று வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த மொபைல் சாதனம், Android 16-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட ColorOS 16 இயங்குதளத்தில் செயல்படும். மேலும், பவர் பேக்அப் (power backup) அம்சத்தைப் பொறுத்தவரை, OPPO A6s Pro 5G ஒரு வலிமையான 7,000mAh பேட்டரியுடனும், அதனுடன் இணைந்த 80W அதிவேக சார்ஜிங் ஆதரவுடனும் அறிமுகமாகவுள்ளது.
சில அறிக்கைகளின்படி, Oppo நிறுவனத்தின் புதிய 5G ஸ்மார்ட்போனான A6s Pro, 2372 x 1080 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் கொண்ட 6.57 அங்குல Full HD+ திரையைக் கொண்டிருக்கும். இது OLED பேனலில் அமைந்த ஒரு தட்டையான திரையாக இருக்கும்; மேலும் இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதத்தை (refresh rate) ஆதரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்தொலைபேசியில் திரைக்குள்ளேயே அமைந்த கைரேகை உணர்வியும் இடம்பெறும். இந்த ஸ்மார்ட்போன் 8.32 மி.மீ தடிமனும், 193 கிராம் எடையும் கொண்டதாக இருக்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே போட்டோ எடுக்க, OPPO A6s Pro 5G கைபேசியானது இரட்டைப் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இதன் பின்புறத்தில், LED ஃபிளாஷ் வசதியுடன் கூடிய 50-மெகாபிக்சல் முதன்மை சென்சார் ஒன்று இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; இது 2-மெகாபிக்சல் கொண்ட துணை சென்சார் ஒன்றுடன் இணைந்து செயல்படும். அதேவேளையில், செல்ஃபிக்கள் மற்றும் வீடியோ அழைப்புகளுக்காக, A6s Pro 5G போனில் 16-மெகாபிக்சல் முன்பக்கக் கேமரா இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது. இந்த OPPO கைபேசியின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் விலை குறித்த தகவல்களை அறிய நாம் ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
OPPO A6s Pro 5G எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படும்?
இந்த ஸ்மார்ட்போன் ஏப்ரல் 14, 2026 அன்று சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இதன் பேட்டரி திறன் எவ்வளவு?
இது ஒரு பிரம்மாண்டமான 7,000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. மேலும் இது 80W அதிவேக சார்ஜிங் (Fast Charging) வசதியையும் ஆதரிக்கிறது.
திரையின் (Display) சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
இந்த போன் 6.57 அங்குல Full HD+ AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (Refresh Rate) மற்றும் திரையிலேயே அமைந்த கைரேகை உணர்வியைக் (In-display Fingerprint Sensor) கொண்டுள்ளது.
என்னென்ன வண்ணங்களில் (Colors) கிடைக்கும்?
சீனாவில் இது Lucky Lotus (லக்கி லோட்டஸ்), Moonlit Night (மூன்லிட் நைட்) மற்றும் Azure Sky (அஸூர் ஸ்கை) ஆகிய மூன்று வண்ணங்களில் விற்பனைக்கு வரும்.
மேலும் படிக்க | ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் 4K ஸ்மார்ட் டிவிக்கள், முழு லிஸ்ட் இதோ
மேலும் படிக்க | Oppo Find X9s ஏப்ரல் 21 அறிமுகம்: பேட்டரி, கேமரா... லீக் ஆன முக்கிய விவரங்கள்
