OPPO F33 Pro: இன்று தொடங்கும் விற்பனை...விலை, சலுகைகள் விரவம் இதோ

OPPO F33 Pro: ஓப்போ ஸ்மார்ட்போன் பயனர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. ஸ்மார்ட்போன் உலகில் தனது வலுவான ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த, OPPO தனது ரசிகர்களுக்கு ஒரு பரிசை வழங்கியுள்ளது. 2026-ஆம் ஆண்டில், பல முக்கிய அமசங்களில் ஓப்போ ஸ்மார்ட்போன்கள் முன்னணியில் உள்ளன. உறுதியான தொழில்நுட்பம், பிரபலம், ஆடம்பரம், செயல்திறன் என அனைத்து அம்சங்களிலும் முதன்மை நிலையில் இருக்கும் ஸ்மார்ட்போனை வாங்கும் எண்னம் கொண்டவர்களுக்கு OPPO F33 Pro 5G ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இன்று, ஏப்ரல் 23, 2026 அன்று, இந்தியாவில் இதன் முதல் விற்பனை பிரம்மாண்டமான 10% தள்ளுபடியுடன் தொடங்குகிறது.
OPPO F33 Pro முக்கிய விவரங்கள்
₹34,199 என்ற தொடக்க விலையுடன் வரும் இந்த ஸ்மார்ட்போன், சக்திவாய்ந்த 50MP செல்ஃபி கேமரா மற்றும் வலிமையான 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது நடுத்தர-பிரீமியம் (mid-premium) பிரிவின் சிறந்த போனாக தன்னை உறுதியாக நிலைநிறுத்திக் கொள்கிறது. இந்த புதிய வடிவம், நவீன இந்தியாவின் தேவைகளுக்கு கச்சிதமாகப் பொருந்துகிறது.
OPPO F33 Pro: முதல் விற்பனைச் சலுகைகள்
- OPPO F33 Pro ஸ்மார்ட்போனின் முதல் விற்பனையின் மூலம், குறிப்பிடத்தக்க சேமிப்பிற்கான வாயில்களை OPPO இந்தியா உறுதியாகத் திறந்துவிட்டுள்ளது.
- ₹37,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வகையை, இப்போது வங்கி அட்டைகள் அல்லது UPI மூலம் பணம் செலுத்தும்போது ₹3,800 தள்ளுபடி பெற்று, ₹34,199-க்கு வாங்கலாம்.
- அதேபோல், பிரீமியம் 256GB வகைக்குப் பிரம்மாண்டமான ₹4,100 தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
- இதன் மூலம் அதன் பயனுள்ள விலை ₹36,899-ஆகக் குறைகிறது.
இதில் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், 128GB வகையின் அறிமுக விலையை விடக் குறைவான விலையிலேயே 256GB வகை இப்போது கிடைக்கிறது. மேலும், நிறுவனம் தனது ரசிகர்களுக்கு 180 நாட்களுக்கான இலவசத் திரை மாற்றீட்டு உத்தரவாதம் (screen replacement warranty) என்ற உறுதியான பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.
OPPO F33 Pro: முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
1. முதல் விற்பனை தொடக்கம் (ஏப்ரல் 23, 2026)
ஆரம்ப விலை ₹34,199-ஆகக் குறைந்துள்ளது (10% தள்ளுபடிக்குப் பிறகு)
உயர் ரக மாடலில் ₹4,100 வரை தள்ளுபடி
180 நாட்களுக்கு இலவசத் திரை மாற்றும் வசதி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது
2. ஆக்ரோஷமான விலை நிர்ணய உத்தி
128GB மாடல், அறிமுக விலையை விடக் குறைவான விலையில் கிடைக்கிறது
256GB மாடல் இப்போது மிகவும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த விலையில் கிடைக்கிறது
3. பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரி
நீண்ட நேரம் நீடிக்கும் பேட்டரி திறன் (எளிதாக 1.5–2 நாட்கள் வரை)
விரைவாக சார்ஜ் ஏற்ற 80W அதிவேக சார்ஜிங் வசதி
4. வலிமையான செயல்திறன் கட்டமைப்பு
Dimensity 6360 MAX சிப்செட் மூலம் இயங்குகிறது
தடையற்ற கேமிங் அனுபவத்திற்கு மேம்பட்ட 'Vapor Chamber' குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பம்
கடினமான பல்பணிச் செயல்பாடுகளையும் எளிதாகக் கையாளும் திறன்
5. 50MP செல்ஃபி கேமரா வல்லமை
குழுப் புகைப்படங்களுக்கு ஏற்ற, 100° அகலக் கோணச் (Ultra-wide) செல்ஃபி கேமரா
தெளிவான மற்றும் துல்லியமான புகைப்படங்களுக்கு 50MP பின்பக்கக் கேமரா
6. உயர்தர AMOLED திரை
6.57-அங்குல FHD+ AMOLED பேனல்
மிகவும் மென்மையான ஸ்க்ரோலிங் அனுபவத்திற்கு 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் (Refresh rate)
வெளிப்புற வெளிச்சத்திலும் தெளிவாகத் தெரிய 1400 nits பிரகாசம்
7. மிகக் கடினமான கட்டுமானத் தரம்
MIL-STD-810H சான்றிதழ் பெற்ற நீடித்து உழைக்கும் தன்மை
IP66 + IP68 + IP69K தரவரிசைகள் (நீர் மற்றும் தூசு எதிர்ப்புத் திறன்)
விண்வெளித் தரத்திலான பொருட்கள் + 360° முழுமையான பாதுகாப்பு
8. ஸ்டைலான மற்றும் தனித்துவமான வடிவமைப்பு
நிறம் மாறும் வகையிலான பின்பக்கப் பேனல்
பிரீமியம் மற்றும் கண்கவர் தோற்றம்
நீடித்து உழைக்கும் தன்மையும் வடிவமைப்பும்
OPPO F33 Pro ஸ்மார்ட்போன் ஆடம்பரமான முறையில் மட்டுமல்லாமல், எஃகு போன்ற உறுதியான கவசத்துடனும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. 'Dynamic 3D Depth' தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன், இதன் பின்பக்கப் பேனல் மாயாஜாலம்போல நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும். ஆனால் இதன் உண்மையான வலிமை, இதன் 360-டிகிரி முழுமையான கவச உடலமைப்பில்தான் அடங்கியுள்ளது. மிலிட்டரி-கிரேட் தரத்திலான உலோகக் கலவைகள் மற்றும் MIL-STD-810H சான்றிதழ் ஆகியவை, பாறைகளின் மீது விழுந்தாலும் கூட இந்தத் தொலைபேசிக்கு எந்தச் சேதமும் ஏற்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கின்றன.
தூசு மற்றும் நீர் புகாத தன்மையைப் பொறுத்தவரை, இது IP66, IP68 மற்றும் IP69K ஆகிய தரவரிசைகளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் மூலம், 85 டிகிரி வரையிலான வெந்நீர் மற்றும் அதிக அழுத்தத்துடன் பீய்ச்சியடிக்கும் நீர் ஆகியவற்றை எதிர்த்து நிற்கும் ஒரு வலிமையான ஃபோனாக இது திகழ்கிறது.
OPPO F33 Pro: செயல்திறன்
செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்த ஃபோன் ஒரு உண்மையான எஃகு இயந்திரம். மீடியாடெக் டைமென்சிட்டி 6360 MAX சிப்செட், எந்தவொரு கடினமான பணியையும் எளிதாகக் கையாளும் ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. கேமிங் ஆர்வலர்களுக்காக, இது ஒரு பெரிய 4289mm² வேப்பர் சேம்பர் குளிரூட்டும் அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது ஃபோன் அதிக வெப்பமடைவதைத் திறம்படத் தடுக்கிறது.
OPPO F33 Pro: பேட்டரி
சக்திவாய்ந்த 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகியவை வேகத்தை விரும்புபவர்களுக்கு ஒரு உறுதியான அனுபவத்தை வழங்குகின்றன. இந்த போன் பேட்டரி பேக்கப் மற்றும் வேகத்தின் சரியான கலவையாக உள்ளது. இது அனைத்து பணிகளையும் பயனர்கள் தடையின்றி முடிப்பதை உறுதி செய்யும்.
OPPO F33 Pro: கேமரா மற்றும் டிஸ்ப்ளே
புகைப்பட ஆர்வலர்களுக்காக, OPPO F33 Pro ஒரு சக்திவாய்ந்த மற்றும் துல்லியமான கேமரா மையத்தை வழங்குகிறது. இது 100° பார்வைக் கோணத்துடன் பிரமிக்க வைக்கும் குழு செல்ஃபிகளைப் படம்பிடிக்கும் சக்திவாய்ந்த 50-மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. 50MP பின்புற கேமரா, தெளிவான மற்றும் துல்லியமான படங்களை எளிதாகப் படம்பிடிக்கிறது. இதன் 6.57-அங்குல FHD+ AMOLED திரை மற்றும் 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், புகைப்படம் எடுப்பதை ஒரு ஆடம்பரமான மற்றும் துல்லியமான அனுபவமாக மாற்றுகிறது.
1400nits உச்சபட்ச பிரகாசத்துடன், கடுமையான சூரிய ஒளியிலும் கூட இதன் திரையின் பார்வை தெளிவாகவும் கூர்மையாகவும் இருக்கும். துல்லியமான அம்சங்களைக் கொண்டுள்ள இந்த ஸ்மார்ட்போன் உங்களுக்கு பல விதத்தில் பயனுள்ளதாக அமையும்.
OPPO F33 Pro பற்றி பொதுவாக கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. OPPO F33 Pro ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை எப்போது தொடங்கும்?
Oppo-வின் புதிய F-தொடர் ஸ்மார்ட்போன்கள் இப்போது இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக விற்பனைக்கு வந்துள்ளன. Oppo F33 5G மற்றும் Oppo F33 Pro 5G ஆகிய மாடல்கள் இன்று, அதாவது ஏப்ரல் 23, 2026 முதல் விற்பனைக்கு வருகின்றன.
2. OPPO F33 Pro ஸ்மார்ட்போனின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?
சக்திவாய்ந்த 7000mAh பேட்டரி மற்றும் 80W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆகியவை இந்த போனின் முக்கிய அம்சங்களாகும்.
3.OPPO F33 Pro ஸ்மார்ட்போனில் எவ்வளவு தள்ளுபடி கிடைக்கிறது?
₹37,999 விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 8GB RAM மற்றும் 128GB சேமிப்பக வகையை, இப்போது வங்கி அட்டைகள் அல்லது UPI மூலம் பணம் செலுத்தும்போது ₹3,800 தள்ளுபடி பெற்று, ₹34,199-க்கு வாங்கலாம்.
