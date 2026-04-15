OPPO F33 Series இந்தியாவில் 2 போன்களின் அதிரடி அறிமுகம்: விலை, பேட்டரி, பிற விவரங்கள் இதோ

OPPO F33 Pro 5G and OPPO F33 5G Launch: OPPO நிறுவனம் தனது F33 வரிசை ஸ்மார்ட்போன்களை இந்தியச் சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வரிசையில் OPPO F33 Pro 5G மற்றும் OPPO F33 5G ஆகிய மாடல்கள் உள்ளன. நடுத்தர விலைப்பிரிவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள இவை, சிறந்த வடிவமைப்பு மற்றும் சக்திவாய்ந்த சிறப்பம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன. இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களும் பெரிய அளவிலான பேட்டரிகள், ஒரே மாதிரியான திரைகள், சிப்செட்கள் மற்றும் உறுதியான கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.
OPPO F33 Pro 5G மற்றும் OPPO F33 5G ஸ்மார்ட்போன்களின் சிறப்பம்சங்களில் சில வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப தனித்துவமான மாடல்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வாய்ப்பை இவற்றின் விலை நிர்ணய முறை வழங்குகிறது. இவற்றின் முழுமையான சிறப்பம்சங்கள், விலை மற்றும் விற்பனை விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
OPPO F33 Pro 5G and OPPO F33 5G: விலை விவரம்
OPPO F33 சீரிஸ் ஸ்மார்ட்போன்களின் ஆரம்ப விலை ₹28,799 ஆகும். இந்த வரிசை ஸ்மார்ட்போன்கள் தற்போது முன்பதிவுக்கு (pre-order) கிடைக்கின்றன. இவை ஆனலைன் விற்பனை தளமான பிளிப்கார்ட் மற்றும் பிற சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் வாயிலாக விற்பனை செய்யப்படும்.
OPPO F33 Pro 5G and OPPO F33 5G: வடிவமைப்பு
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, OPPO இந்த போன்களில் ஒரு புத்துணர்ச்சியூட்டும் அழகியலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. OPPO F33 Pro 5G மாடலானது, இத்துறையிலேயே முதன்முறையாக அறிமுகப்படுத்தப்படும் "Dynamic 3D Depth Technology" மற்றும் "Misty Forest" கருப்பொருள் ஆகியவற்றின் கலவையைக் கொண்டுள்ளது. இது ஸ்மார்ட்போனின் பின்பக்கத்தில் ஒரு அடுக்கு போன்ற காட்சி விளைவை உருவாக்குகிறது; இதனால், வெவ்வேறு ஒளி நிலைகளில் பார்க்கும்போது இதன் நிறம் மாறுவது போன்ற தோற்றம் கிடைக்கிறது. மேலும், இந்த ஸ்மார்ட்போன் "One-Piece Cold Carving" எனப்படும் ஒற்றைப்படை செதுக்கல் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது. இதில் கேமரா மாட்யூலும் பின்பக்கப் பலகமும் இணைந்து, 40,000 RPM வேகத்தில் இயங்கும் CNC செயல்முறை மூலம் ஒரே உறுதியான அமைப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. தொலைபேசியின் பின்பக்கம், வட்ட வடிவ கேமரா வளையங்கள் மற்றும் ரிங்க் ஃப்ளாஷ் ஆகியவற்றால் சிறப்பிக்கப்பட்டு, ஒரு உயர்தரத் தோற்றத்தை வழங்குகிறது.
OPPO F33 Pro 5G and OPPO F33 5G: வண்ண வகைகள்
OPPO F33 Pro மாடல் 5G Misty Forest, Passion Red மற்றும் Starry Blue ஆகிய மூன்று வண்ண வகை்ளில் கிடைக்கிறது. OPPO F33 5G மாடலானது Pearl White மற்றும் Forest Green போன்ற வண்ண வகைகளில் கிடைக்கிறது. இவ்விரு வண்ணங்களும் ஒளியின் அசைவுகளைப் பிரதிபலிக்கும் "light-play" வடிவமைப்பு மற்றும் மென்மையான பூச்சைக் கொண்டுள்ளன.
OPPO F33 Pro 5G and OPPO F33 5G: டிஸ்பிளே எப்படி உள்ளது?
டிஸ்பிளேவைப் பொறுத்தவரை, இந்த இரு ஸ்மார்ட்போன்களும் 6.57 அங்குல அளவிலான 'Flat AMOLED' திரையைக் கொண்டுள்ளன. இத்திரையானது 120Hz வேகத்திலான 'Smart Adaptive Refresh Rate' மற்றும் 1400 nits அளவிலான உச்சபட்ச உள்ளூர் ஒளிச்செறிவை ஆதரிக்கிறது. மிக மெல்லிய 1.7 மி.மீ அளவிலான விளிம்புகள் (bezels) மற்றும் 93.5% அளவிலான ஸ்க்ரீன்-டு-பாடி விகிதம் ஆகியவற்றின் துணையுடன், இத்திரையானது பயனர்களுக்கு ஒரு முழுமையான, ஈர்க்கக்கூடிய காட்சி அனுபவத்தை வழங்குகிறது.
மேலும், AGC DT-STAR D+ பாதுகாப்புப் பூச்சு இதில் இடம்பெற்றிருப்பது, திரையின் நீடித்து உழைக்கும் தன்மையையும் உறுதியையும் உறுதி செய்கிறது. செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, OPPO F33 சீரிஸ் MediaTek Dimensity 6360 MAX சிப்செட் உடன் வருகிறது. இது 6nm செயல்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டதுடன், சுமார் 630,000 என்ற AnTuTu மதிப்பெண்ணை வழங்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இத்துடன், 8GB வரையிலான LPDDR4X RAM மற்றும் 256GB வரையிலான சேமிப்பக வசதியும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. நீண்ட நேரம் கேம் விளையாடும்போதும் மற்றும் பல பணிகளை ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளும்போதும் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, 4289mm² பரப்பளவு கொண்ட சூப்பர்-கூல் வேப்பர் சேம்பர் குளிரூட்டும் அமைப்பை இந்த ஸ்மார்ட்போன் கொண்டுள்ளது. மேலும், 'Trinity Engine' மற்றும் '72-month Fluency Protection' ஆகிய தொழில்நுட்பங்களின் ஒருங்கிணைப்பு மூலம், தடையற்ற மற்றும் சீரான செயல்திறன் உறுதி செய்யப்படுகிறது.
Geekbench தளத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், OPPO F33 Pro 5G, 784 என்ற சிங்கிள்-கோர் மதிப்பெண்ணையும், 2042 என்ற மல்டி-கோர் மதிப்பெண்ணையும் பதிவு செய்தது. 3DMark மற்றும் PCMark போன்ற பிற செயல்திறன் அளவீட்டுச் சோதனைகளிலும் இந்தச் சாதனம் நிலையான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தியது. குறிப்பாக PCMark சோதனையில் இது 9,221 மதிப்பெண்ணைப் பெற்றது.
குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், நீண்ட நேரம் (25 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை) தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட செயல்திறன் சோதனைகளின் போதும், தொலைபேசியின் வெப்பநிலை மிகக் குறைவாகவே உயர்ந்தது. இது அதன் சிறப்பான வெப்ப மேலாண்மைத் திறனுக்குச் சான்றாக அமைகிறது. மேலும், CPU-வின் செயல்திறன் குறைப்பு வெறும் 9% மட்டுமே இருந்தது. இது, நீண்ட காலத்திற்குப் பயனர்களுக்குத் தடையற்ற மற்றும் சீரான அனுபவத்தை வழங்கக்கூடிய திறன் இந்தச் சாதனத்திற்கு உண்டு என்பதைத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது. கூடுதலாக, AI (செயற்கை நுண்ணறிவு) மற்றும் சேமிப்பகச் செயல்திறன் ஆகிய இரண்டிலும் இந்தச் சாதனம் ஈர்க்கக்கூடிய முடிவுகளை வழங்கியது.
OPPO F33 Pro 5G and OPPO F33 5G: கேமரா விவரம்
OPPO F33 Pro 5G தொலைபேசியில் 50MP திறன் கொண்ட 'Ultra-wide' முன்பக்கக் கேமரா இடம்பெற்றுள்ளது; இது 100° அகலப் பார்வைக் கோணத்தை வழங்குவதுடன், ஆட்டோ-ஃபோகஸ் அமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. இதன் மிகச் சிறப்பான அம்சம் என்னவென்றால், கேமரா திரைக்குள் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இருப்பதை இது கண்டறியும்போது, தானாகவே 0.6x ஜூம் அமைப்பிற்கு மாறிவிடும். இதனால் குழுவாக நின்று 'செல்ஃபி' எடுப்பது மிகவும் எளிதாகிறது.
இதற்குத் துணையாக, 'AI Portrait Glow', 'Colorful Front Fill Light' மற்றும் 'Popout' போன்ற அம்சங்களும் இதில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவை அனைத்தும் ஒட்டுமொத்த செல்ஃபி அனுபவத்தை மேலும் மெருகூட்ட உதவுகின்றன. தொலைபேசியின் பின்பக்கக் கேமரா அமைப்பில், 50MP முதன்மை கேமரா (OV50D40 சென்சார்) மற்றும் 2MP ஆழம் கண்டறியும் சென்சார் (depth sensor) ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இதற்கிடையில், நிலையான OPPO F33 மாடலானது 16MP முன்பக்க கேமரா மற்றும் 50MP இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
OPPO F33 Pro 5G and OPPO F33 5G: பேட்டரி
பேட்டரி செயல்திறனைப் பொறுத்தவரை, இந்தத் தொடர் தனித்து நிற்கிறது. இது 80W SUPERVOOC அதிவேக சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கும் பிரம்மாண்டமான 7000mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. வெறும் 5 நிமிடங்கள் சார்ஜ் செய்வதன் மூலம், பயனர்கள் வீடியோ அழைப்புகள், கேமிங் மற்றும் ஸ்ட்ரீமிங் போன்ற பயன்பாடுகளுக்குப் பல மணிநேரத் தொடர் பயன்பாட்டைப் பெற முடியும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது. கூடுதலாக, 10W ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் மற்றும் பைபாஸ் சார்ஜிங் போன்ற அம்சங்களும் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
நீடித்து உழைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தவரை, OPPO F33 தொடர் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாட்டைக் கொண்டுவருகிறது. இந்த இரண்டு ஸ்மார்ட்போன்களுமே IP66, IP68 மற்றும் IP69K தரமதிப்பீடுகளைக் கொண்டுள்ளன. இதனால் இவை அதிக அழுத்தத்துடன் பீய்ச்சியடிக்கும் நீர், தூசி மற்றும் 85°C வரையிலான வெப்பநீர் ஆகியவற்றையும் தாங்கும் திறன் பெறுகின்றன. மேலும், 360-டிகிரி கவச வடிவமைப்பு, மிலிட்டரி கிரேட் உலோகக் கலவை கட்டுமானம் மற்றும் MIL-STD-810H சான்றிதழ் ஆகியவை இவற்றின் உறுதியை மேலும் அதிகரிக்கின்றன. இந்தத் தொலைபேசிகளில் 'நீருக்கடியில் புகைப்படம் எடுக்கும் முறை' ஒன்றும் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் பயனர்கள் தொலைபேசி நீருக்கடியில் மூழ்கியிருக்கும் நிலையிலும் புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் எடுக்க முடியும்.
மென்பொருள் மற்றும் AI அம்சங்களைப் பொறுத்தவரை, OPPO F33 தொடரானது ColorOS 16 இயங்குதளத்தில் இயங்குகிறது. இதில் Google Gemini ஒருங்கிணைப்பும் இடம்பெற்றுள்ளது. இதன் மூலம் பயனர்கள் குரல், உரை அல்லது படங்கள் வாயிலாகக் கட்டளைகளை வழங்குவதன் மூலம் செயலிகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். AI அழைப்பு சம்மரி, AI அழைப்பு மொழிபெயர்ப்பாளர், AI Eraser 2.0, AI Unblur மற்றும் AI Reflection Remover போன்ற அம்சங்கள் இந்தச் சாதனத்தை இன்னும் அதிகத் திறனுள்ளதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்றுகின்றன. கூடுதலாக, O-Lock பாதுகாப்பு அம்சம், 5G++ இணைப்பு வசதி (Jio சான்றளித்தது) மற்றும் O+ Connect போன்ற கருவிகளும் இந்தத் தொடரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. OPPO F33 Pro 5G கேமரா அமைப்பு எப்படி உள்ளது?
2. OPPO F33 சீரிஸ் பேட்டரி விவரம் என்ன?
3. OPPO F33 சீரிஸ் போன்களின் ஆரம்ப விலை என்ன?
