English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Technology
  OPPO F33 Series ஏப்ரல் 15 அறிமுகம்: இதில் கேமராதான் ஹைலைட்!! விவரம் இதோ

OPPO F33 Series ஏப்ரல் 15 அறிமுகம்: இதில் கேமராதான் ஹைலைட்!! விவரம் இதோ

OPPO F33 series Launch: OPPO தனது F33 சீரிஸின் முக்கிய கேமரா விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. இரண்டு போன்களின் கேமராக்களிலும் அதிக கவனம் செலுத்தி, F33 சீரிஸை ஒரு 'செல்ஃபி மிட்-ரேஞ்சர்' போன் என்று OPPO குறிப்பிடுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 02:03 PM IST
  • OPPO F33 and F33 Pro ஆகிய போன்களின் அறிமுகம் எப்போது?
  • OPPO F33 series வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கும்?
  • புதிய OPPO F33 வரிசை போன்களின் சிறப்பம்சம் என்ன?

Trending Photos

OPPO F33 and F33 Pro: ஓப்போ போன் பிரியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. OPPO தனது புதிய F33 சீரிஸின் வெளியீட்டு விவரங்களை அறிவித்துள்ளது. இந்த வரிசையில் OPPO F33 மற்றும் F33 Pro என இரண்டு போன்கள் இடம்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவை ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி அறிமுகம் செய்யப்படும். ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி இந்தியாவில் நடைபெற உள்ள இந்த வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, OPPO தனது F33 சீரிஸின் முக்கிய கேமரா விவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், இரண்டு போன்களின் கேமராக்களிலும் அதிக கவனம் செலுத்தி, F33 சீரிஸை ஒரு 'செல்ஃபி மிட்-ரேஞ்சர்' போன் என்று OPPO குறிப்பிடுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

OPPO F33 series கேமரா விவரங்கள்

OPPO F33 Pro-வில் 100-டிகிரி பார்வைக்கோணத்துடன் கூடிய 50MP அல்ட்ரா-வைட் முன்பக்க கேமரா இடம்பெறும் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. குரூப் செல்ஃபிகளை எடுக்க 0.6x-க்கு தானாகவே மாறும் ஒரு ஸ்மார்ட் ஆட்டோ-ஸ்விட்ச் வசதியும் இதில் உள்ளது. இது, ஐபோன் 17-இன் முன்பக்க கேமராவில் உள்ள சென்டர் ஸ்டேஜ் போல செயல்படக்கூடும். இது அதிக நபர்களை உள்ளடக்கும் வகையில் ஃபிரேமை தானாகவே சரிசெய்யும். குழு செல்ஃபிகள் எடுக்க விரும்பும் பயனர்களை OPPO F33 Pro நிச்சயம் கவரக்கூடும்.

OPPO F33 series AI அம்சம்

மேம்படுத்தப்பட்ட புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ அனுபவங்களுக்காக, இதில் AI குரூப்ஃபை எக்ஸ்பர்ட், AI போர்ட்ரெய்ட் க்ளோ, டூயல்-வியூ வீடியோ மற்றும் வண்ணமயமான ஃபிரண்ட் ஃபில் லைட் போன்ற அம்சங்களும் இடம்பெறுகின்றன. இது அன்றாட செல்ஃபிக்களுக்கு ஸ்டுடியோ பாணியிலான ஒளியமைப்பைக் கொண்டுவர வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு பலவண்ண ஃபிளாஷ் அமைப்பாகும். இந்த கைப்பேசியில், ஒரே நேரத்தில் ஆறு முகங்கள் வரை கண்டறியும் பிரத்யேக முகச் சிதைவு திருத்த அல்காரிதம் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன்மூலம், ஃபிரேமின் ஓரங்களில் உள்ள நபர்கள் கூட இயற்கையான விகிதாச்சாரத்தைத் தக்கவைத்துக் கொள்வார்கள்.

OPPO F33 series டிஸ்பிளே

OPPO F33 Pro, 6.57-அங்குல தட்டையான டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது. இது பெரிய டிஸ்ப்ளே கொண்ட கைப்பேசிகளுடன் ஒப்பிடும்போது சற்றே கச்சிதமான வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கைப்பேசி மெல்லியதாகவும், ஒரு கையால் வசதியாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் உள்ளது. இதன் எடை 194 கிராம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

OPPO F33 சீரிஸில், OV50D40 சென்சார் கொண்ட 50MP பிரதான கேமராவும், பின்புறத்தில் 2MP டெப்த் கேமராவும் இடம்பெறும். F33 மற்றும் F33 Pro ஆகிய இரண்டிற்கும் இதே விவரக்குறிப்புகள் இருக்கலாம், செல்ஃபி கேமரா மட்டுமே இரு போன்களையும் வேறுபடுத்தக்கூடும்.

OPPO F33 series வடிவமைப்பு

வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, OPPO F33 சீரிஸ் ஒரு புதிய ‘ஸ்டாரி ஸீ லென்ஸ்’ மாட்யூலைக் கொண்டுள்ளது. இது, பக்கவாட்டில் ஒரு ரிங்-ஃப்ளாஷுடன், இரண்டு லென்ஸ்கள் செங்குத்தாக வரிசையாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய, வட்ட-செவ்வக வடிவ அமைப்பாகும். F33 Pro பின்பக்கத்தில் பைன் மரங்களின் நிழலுருவங்களைக் கொண்ட 'Misty Forest', 'Starry Blue' மற்றும் உலோகப் பூச்சுடன் கூடிய 'Passion Red' ஆகிய மூன்று வண்ண வகைகளில் அறிமுகமாகவுள்ளது.

அதிகாரப்பூர்வ டீசர்கள் வெளியாவதற்கு முன்பே, OPPO F33 Pro-வின் முக்கிய விவரங்கள் இணையத்தில் கசிந்தன. அந்த விவரங்கள் பின்வருமாறு: 1) மீடியாடெக் டைமென்சிடி செயலி, 2) 7,000mAh பேட்டரி, 80W அதிவேக சார்ஜிங் வசதி, 3) IP69K தரச்சான்று, 4) விலை ரூ. 35,000-க்குள்

இதுவரை கிடைத்துள்ள விவரங்களின் அடிப்படையில் பார்க்கையில், OPPO F33 வரிசைத் தொலைபேசிகள், குறிப்பாக, அதன் 'Pro' மாடல் குழுவாகச் செல்ஃபி எடுப்பதை (Group Selfies) மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. செல்ஃபி எடுக்க விரும்புவோருக்கு, அதிலும் குறிப்பாக சமூக ஊடகங்களுக்காகச் செல்ஃபி எடுப்போருக்கு, இது மிகவும் பரிந்துரைக்கத்தக்க ஒரு தேர்வாகும். 

இதன் கச்சிதமான மற்றும் உறுதியான வடிவமைப்பு, அத்துடன் இதில் இடம்பெறக்கூடிய பெரிய பேட்டரி ஆகியவை, OPPO F33 Pro-வை ஒரு சிறந்த நடுத்தர விலைப்பிரிவுத் தேர்வாகவும் மாற்றுகின்றன. இன்னும் ஒரு வாரத்திற்குள் இதன் அறிமுக விழா நடைபெறவுள்ளதால், OPPO F33 சீரீஸ் குறித்த முழுமையான விவரங்களை நாம் விரைவில் அறிந்துகொள்வோம். மொத்தத்தில், புதிதாக ஒரு நடுத்தர விலைப்பிரிவுத் தொலைபேசியை வாங்கத் திட்டமிட்டிருக்கும் நபர்கள், இன்னும் சில நாட்கள் காத்திருப்பது சிறந்ததாக இருக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. OPPO F33 and F33 Pro ஆகிய போன்களின் அறிமுகம் எப்போது நடக்கும்?
OPPO F33 மற்றும் F33 Pro ஆகிய 2 ஸ்மார்ட்போன்களை உள்ளடக்கிய புதிய ஓப்போ சீரீஸ் ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி வெளியாகும் என கூறப்படுகின்றது.

2. OPPO F33 series வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கும்?
வடிவமைப்பைப் பொறுத்தவரை, OPPO F33 சீரிஸ் ஒரு புதிய ‘ஸ்டாரி ஸீ லென்ஸ்’ மாட்யூலைக் கொண்டுள்ளது. இது, பக்கவாட்டில் ஒரு ரிங்-ஃப்ளாஷுடன், இரண்டு லென்ஸ்கள் செங்குத்தாக வரிசையாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய, வட்ட-செவ்வக வடிவ அமைப்பாகும்.

3. புதிய OPPO F33 வரிசை போன்களின் சிறப்பம்சம் என்ன?
OPPO F33 வரிசைத் தொலைபேசிகள், குறிப்பாக, அதன் 'Pro' மாடல் குழுவாகச் செல்ஃபி எடுப்பதை (Group Selfies) மையமாகக் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

OPPO F33 SeriesOPPO F33OPPO F33 ProOppoSmartphones

Trending News