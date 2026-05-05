OPPO Find X9 Ultra & Find X9s: இந்தியாவில் எப்போது களமிறங்குகிறது? விலை என்னவாக இருக்கும்?

OPPO Find X9 Ultra, Find X9s India launch : OPPO Find X9 Ultra சீனாவில் அறிமுகமான அதே நேரத்தில், அந்த போனை இந்தியாவிற்கும் கொண்டு வருவதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இந்த மாதம் இந்தியாவில் Find X9 Ultra, Find X9s உடன் அறிமுகமாகும். இந்த இரண்டு போன்களும், இந்தியாவில் ஏற்கனவே உள்ள Find X9 மற்றும் Find X9 Pro உள்ளிட்ட வரிசையில் இணையும். இந்த புதிய அறிமுகங்கள், OPPO நிறுவனம் மிக உயர்தர கேமரா போன்கள் முதல் எளிதில் அணுகக்கூடிய செயல்திறன் மிக்க முதன்மை போன்கள் வரை ஒரு பரந்த அளவிலான முதன்மை போன்களை உள்ளடக்க விரும்புகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. OPPO இன்னும் இந்தியாவிற்கான ஒரு குறிப்பிட்ட வெளியீட்டு தேதியை அறிவிக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு புதிய கசிவு அதை வெளிப்படுத்தியிருக்கலாம்.
OPPO Find X9 Ultra, Find X9s இந்தியாவின் வெளியீட்டுத் தேதி
'X' தளத்தைச் சேர்ந்த தகவல் அளிப்பாளர் சஞ்சுவின் கூற்றுப்படி, OPPO Find X9 Ultra மற்றும் Find X9s ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் மே 15-ஆம் தேதி இந்தியாவில் அறிமுகமாகவுள்ளன. இதன் மூலம், இந்தியாவில் OPPO நிறுவனின் சமீபத்திய ஸ்மார்ட்போன்கள் அறிமுகமாவதற்கு இன்னும் இரண்டு வாரங்களே எஞ்சியுள்ளன என்பது தெளிவாகிறது. இவ்விரு ஸ்மார்ட்போன்களும் மே மாதத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் என்பதை அந்நிறுவனம் ஏற்கனவே உறுதிப்படுத்தியிருந்தாலும், அதற்கான துல்லியமான அறிமுகத் தேதியை அது இதுவரை வெளியிடவில்லை. எனவே, OPPO நிறுவனத்தின் வரவிருக்கும் இந்த முதன்மை ரக ஸ்மார்ட்போன்களுக்கான அறிமுகத் தேதியாக மே 15-ஆம் தேதி அமைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம்.
OPPO Find X9s போனின் இந்திய விலை குறித்த தகவல் கசிந்தது
OPPO Find X9s ஸ்மார்ட்போனின் விலை இந்தியாவில் சுமார் ரூ. 70,000-ஆக இருக்கும் என்று அந்தத் தகவல் வெளியிட்டவர் மேலும் தெரிவித்தார். அவ்வாறெனில், Find X9s போனின் விலை, ரூ. 74,999-இல் தொடங்கும் Find X9 போனின் விலைக்குச் சற்று குறைவாகவே அமையும். எனினும் இது ஏற்புடையதே; ஏனெனில், அதன் பெயரமைப்பைக் கொண்டு பார்க்கையில், Find X9s-ஆனது முதன்மை மாடலான Find X9-க்கு ஒரு மலிவு விலை மாற்றாக அமையக்கூடும் என்றே தோன்றுகிறது.
OPPO Find X9s போனின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட விவரக்குறிப்புகள் இங்கே:
6.59-அங்குல FHD+ (2760×1256 பிக்சல்கள்) AMOLED திரை, 120Hz புதுப்பிப்பு விகிதம், Gorilla Glass 7i
50MP முதன்மை + 50MP டெலிஃபோட்டோ + 50MP அல்ட்ரா-வைட் கேமராக்கள், 32MP முன்பக்கக் கேமரா
MediaTek Dimensity 9500s செயலி
7,025mAh பேட்டரி, 80W SUPERVOOC சார்ஜிங் வசதி
12GB வரை LPDDR5X RAM, UFS 4.1 512GB சேமிப்பகம்
Midnight Grey, Lavender Sky, Sunset Orange ஆகிய வண்ணங்கள்
Find X9s ஸ்மார்ட்போனானது, வலுவான செயல்திறன், பெரிய பேட்டரி மற்றும் பல்துறைத் திறன் கொண்ட கேமரா அமைப்பு ஆகியவற்றை வழங்கும், மிகவும் சமச்சீரான ஒரு முதன்மை (flagship) மாடலாக நிலைநிறுத்தப்படுவதாகத் தெரிகிறது. இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விலை Find X9 போனை விடக் குறைவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதால், இது மிகவும் மலிவான விலையில் ஒரு சிறந்த முதன்மை மாற்றுத் தேர்வாக அமையக்கூடும். X9s சமச்சீர் தன்மையை இலக்காகக் கொண்டிருந்தாலும், கடும் போட்டி நிறைந்த இத்துறையில் அதன் கேமரா அமைப்பு உண்மையிலேயே தனித்து நிற்கிறதா என்பதில்தான் அதன் வெற்றி முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கும்.
Find X9s, சற்றே கச்சிதமான வடிவமைப்பு, முதன்மை ரக செயல்திறன் மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை, மற்றும் பல்துறை கேமரா அமைப்பு ஆகியவற்றை விரும்புபவர்களுக்கானதாக இருக்கலாம். இந்த விலை தற்போதைக்கு ஒரு கசிவு என்பதால், வாங்குபவர்கள் முடிவெடுப்பதற்கு முன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் முழுமையான மதிப்புரைகளுக்காகக் காத்திருக்க வேண்டும்.
மேலும் படிக்க | Vivo S50t அதிரடி வெளியீடு: 6500mAh பேட்டரி, மிரட்டும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் - முழு விவரங்கள்!
மேலும் படிக்க | Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 Pro Plus விலைகள் அதிகரிப்பு: எவ்வளவு தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ